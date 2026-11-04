Cómo reparte su tiempo Rafael Nadal tras su retiro del tenis profesional

Tras dejar el tenis profesional Nadal ha volcado su tiempo a múltiples actividades y negocios

Nadal es un conocido fanático del Real Madrid | BURAK AKBULUT / ANADOLU VIA AFP

Rafael Nadal dedica su vida después del retiro del tenis a su familia en Mallorca, a la Rafa Nadal Academy y a sus negocios hoteleros. A esas actividades suma ahora una propuesta para entrar en la Junta Directiva del Real Madrid, el club del que es seguidor desde niño. Su agenda conserva el deporte, aunque sin los viajes y las exigencias del circuito profesional.

Desde su despedida profesional en la Copa Davis de Málaga, en noviembre de 2024, el extenista ha ganado tiempo para estar en casa. También conserva compromisos con proyectos que creó durante su carrera, como la academia de Manacor y ZEL, la marca hotelera que desarrolla junto a Meliá. Su actividad actual combina esa continuidad empresarial con una rutina familiar más estable.

La novedad llegó esta semana luego de que aceptó la propuesta de Florentino Pérez para asumir una responsabilidad institucional con el Real Madrid para formar parte de su Junta Directiva.

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¿Cómo cambió la vida de Rafael Nadal después del retiro?

Rafael Nadal dispone de más tiempo para su esposa, María Francisca Perelló, y sus dos hijos desde que dejó la competición profesional. Mallorca es el centro de esa vida familiar, con menos ausencias y mayor libertad para organizar el día.

“Lo más importante para mí es pasar tiempo con mi familia”, explicó en una entrevista con la revista Gala que recogió Vanitatis. El mallorquín cambio tras una carrera en la que el calendario de torneos marcó buena parte de sus decisiones personales.

El golf y las salidas al mar también tienen espacio en su rutina. Nadal practica deporte con amigos y familiares y disfruta de actividades en la isla que antes debía ajustar a los entrenamientos, los desplazamientos y la recuperación física. El retiro le permite decidir con más margen cómo repartir ese tiempo.

La Rafa Nadal Academy mantiene su vínculo con el tenis

La Rafa Nadal Academy permite al exjugador mantener una relación directa con el deporte a través de la formación y de las actividades del centro. La academia abrió en Manacor el 19 de octubre de 2016 y cumplió diez años este octubre.

El proyecto combina preparación deportiva y estudios. Sus programas atienden a jugadores de distintas edades, mientras Rafa Nadal School ofrece educación internacional a los alumnos. Esa estructura busca que los jóvenes desarrollen su tenis sin abandonar su preparación académica, con opciones para continuar sus estudios en universidades.

Nadal participó el pasado 3 de octubre en una exhibición por el décimo aniversario de la academia. La celebración reunió a figuras como Andy Murray, Carlos Moyà y David Ferrer y permitió al público verlo otra vez en pista. El encuentro formó parte de los actos del centro y no supuso un regreso al circuito profesional.

Qué es ZEL y cómo crece el negocio hotelero de Nadal

ZEL es la marca hotelera que Rafael Nadal creó junto a Meliá en 2022, cuando todavía competía. Su propuesta toma como referencia el estilo de vida mediterráneo y comenzó con un hotel en Mallorca en 2023. Después amplió su presencia a Costa Brava y Punta Cana.

La expansión constituye una de las principales líneas de este negocio. El plan que la compañía presentó para 2026 incluyó nuevos establecimientos en Madrid, Fuerteventura, Cozumel y Creta, en Europa. La empresa también situó una apertura en Vlora, Albania, dentro de su calendario para 2027.

Cada destino responde a una ampliación del alcance de la marca. Madrid representa su apuesta por el alojamiento urbano, mientras Cozumel supone la entrada en México, con una apertura anunciada para noviembre de 2026. Esas fechas corresponden a los planes de la compañía y no confirman por sí solas que todos los hoteles ya reciban huéspedes.

¿Qué falta para que Nadal entre en la directiva del Real Madrid?

La Asamblea General de Socios Compromisarios debe ratificar el nombramiento de Rafael Nadal el 21 de noviembre. La Junta Directiva del Real Madrid acordó presentar su incorporación el 4 de noviembre, pero el club todavía no ha detallado funciones específicas para el extenista.

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid.



He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.



🤍🤍🤍 https://t.co/HgLCmWjOPq pic.twitter.com/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

“He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, expresó Nadal tras el anuncio. Su respuesta confirma la aceptación del proyecto, aunque aún queda el trámite institucional para formalizar su entrada.

La propuesta convierte su conocida afición madridista en una posible responsabilidad dentro del club. Nadal, socio de honor del Real Madrid, acompañó la noticia con una fotografía de su infancia con la camiseta blanca. Si la asamblea ratifica el nombramiento, añadirá una tarea de gestión deportiva a una agenda que tras su retiro del tenis ha estado ocupada.

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