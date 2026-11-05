Concacaf Nations League: ¿qué se juega México ante Jamaica?

La Selección Mexicana busca avanzar al Final Four, asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027 y darle un impulso al proyecto de Rafael Márquez

Rafa Márquez alista el encuentro contra Jamaica / Harry How / Getty Images via AFP

México afrontará una prueba clave en la Concacaf Nations League 2026-27. La Selección Mexicana se medirá con Jamaica en los cuartos de final, una eliminatoria de ida y vuelta que pondrá en juego mucho más que el pase a las semifinales, pues estará en disputa la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Además, para Rafael Márquez será su primera eliminatoria oficial como director técnico del Tricolor. Después de un comienzo complicado en los partidos amistosos, el entrenador tendrá la oportunidad de mostrar avances en un escenario en el que los resultados tendrán consecuencias deportivas inmediatas.

México busca un lugar entre los cuatro mejores

El primer compromiso será el sábado 14 de noviembre de 2026, cuando México visite a Jamaica en el National Stadium de Kingston. El encuentro marcará el inicio de una serie que culminará tres días después.

La vuelta se disputará el martes 17 de noviembre en Monterrey, en el Estadio BBVA. El conjunto tricolor tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria ante su afición.

El marcador global de ambos encuentros determinará qué selección consigue el boleto a las semifinales del torneo. Si México supera a Jamaica, continuará su camino hacia el título de la Concacaf Nations League y formará parte del Final Four, donde competirán los cuatro equipos que sobrevivan a los cuartos de final.

El boleto a la Copa Oro 2027 también está en juego

La eliminatoria tiene otra recompensa importante. Los cuatro ganadores de los cuartos de final obtendrán su clasificación directa a la Copa Oro 2027, mientras que las selecciones derrotadas tendrán que buscar su lugar mediante la ronda preliminar.

Por lo tanto, una eventual derrota ante Jamaica no significaría que México quede automáticamente fuera de la próxima Copa Oro. Sin embargo, obligaría al Tricolor a disputar una instancia adicional para conseguir su clasificación, un escenario que buscará evitar.

México llegó directamente a los cuartos de final como una de las cuatro selecciones preclasificadas de la Liga A, junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá. Jamaica, por su parte, consiguió su lugar a través de la fase de grupos. Las otras eliminatorias serán Estados Unidos contra Haití, Canadá frente a Guatemala y Panamá ante Curazao.

La primera eliminatoria oficial de Rafael Márquez

El enfrentamiento también representa un examen para Rafael Márquez. Sus primeros cuatro partidos amistosos al frente de la Selección Mexicana dejaron un balance de dos empates y dos derrotas, con apenas dos goles anotados y siete recibidos.

Esos números colocan el rendimiento ofensivo y defensivo entre los principales aspectos que deberá mejorar el equipo. Frente a Jamaica, México necesitará mostrar mayor contundencia y solidez para superar una serie que no permite margen para corregir los errores en una competencia oficial.

Pese a la importancia del compromiso, la continuidad de Márquez no está planteada como un ultimátum, ya que los altos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) respaldan el proyecto del entrenador incluso ante una posible eliminación. No obstante, avanzar al Final Four y asegurar el pase directo a la Copa Oro 2027 representaría un impulso importante para su gestión.

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