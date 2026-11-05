Despedida para Cristiano: ¿el homenaje se vería en EE.UU.?

La Federación Portuguesa de Fútbol quiere reconocer la histórica trayectoria de CR7 con la selección lusa

Portugal prepara homenaje a Cristiano | M. Darlington | Getty Images via AFP

El retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal anunciado públicamente este jueves por el propio CR7 después de los problemas que tuvo con el entrenador Jorge Jesus que lo llevaron a abandonar la concentración de la combinado luso y una posterior suspensión de 30 días de toca actividad de selecciones, abrió una nueva etapa para uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Después de 23 años defendiendo los colores de su país, el delantero anunció el final de su trayectoria internacional y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ya prepara un reconocimiento especial para despedir al máximo goleador del combinado nacional. La posibilidad de organizar un partido homenaje está sobre la mesa, aunque todavía no existe una fecha ni un formato definido.

La noticia marca el cierre de una carrera que transformó la historia del fútbol portugués. Cristiano se marcha con 146 goles en 234 partidos internacionales, cifras que lo mantienen como el máximo anotador y el jugador con más apariciones en la historia del fútbol masculino de selecciones.

Pero Portugal no parece dispuesto a dejar que su capitán se marche sin una última celebración frente a sus aficionados como ocurriera hace algunas semanas con Lionel Messi y su emotivo partido de despedida con Argentina en el Monumental.

Pensar en una gran fiesta en un estadio repleto, dando oportunidad que aficionados de Estados Unidos y otras partes del mundo asistan al homenaje o puedan verlo desde sus casas, como ocurrió con el ‘10’ argentino ante Benin en la pasada fecha FIFA donde además Messi pudo celebrar un último gol con la albiceleste.

La Federación Portuguesa prepara un homenaje para CR7

La respuesta de la FPF llegó poco después del anuncio del delantero. A través de un comunicado, el organismo expresó su agradecimiento por los años de servicio de Cristiano y dejó claro que considera necesario organizar un reconocimiento a la altura de su trayectoria.

La Federación manifestó su intención de participar activamente en la planificación de un tributo que permita a los aficionados portugueses celebrar nuevamente al futbolista que encabezó una de las etapas más exitosas de su selección.

En su mensaje, la institución señaló:

“La Federación Portuguesa de Fútbol se niega a que esta despedida se realice sin el debido homenaje. Es nuestro firme y enorme deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un tributo digno de la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo”.

MÁS INFORMACIÓN: Así era la Selección de Portugal antes de Cristiano Ronaldo

La declaración deja claro que existe voluntad de preparar una ceremonia especial. Sin embargo, el organismo no anunció cuándo se realizará ni confirmó que necesariamente vaya a tratarse de un encuentro amistoso.

¿Habrá un partido de despedida para Cristiano Ronaldo?

La posibilidad de organizar un último partido de Cristiano Ronaldo con Portugal no es completamente nueva. De acuerdo con información publicada anteriormente por el diario francés L’Équipe, la Federación había comenzado conversaciones con el entorno del futbolista para explorar la posibilidad de disputar un amistoso que sirviera como despedida oficial.

La propuesta adquiere mayor relevancia después de que CR7 anunciara el final de su etapa internacional. Por ahora, no se conocen detalles sobre el posible rival, el estadio o los jugadores que participarían en ese encuentro.

El contexto de su salida también añade interés a la noticia. El anuncio llegó después de que Ronaldo cumpliera una suspensión de 30 días impuesta por la federación portuguesa y en medio de un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus.

Más allá de esas circunstancias, el legado del delantero parece estar por encima de cualquier diferencia. Portugal quiere que su despedida sea una celebración nacional y no solamente un comunicado de agradecimiento.

Los números y títulos que Cristiano deja con Portugal

La dimensión del homenaje se entiende mejor al repasar lo que consiguió durante más de dos décadas con su selección.

Cristiano Ronaldo debutó con Portugal en 2003 y terminó convirtiéndose en el referente de varias generaciones. Sus 146 anotaciones y 234 encuentros internacionales representan marcas históricas que explican por qué su salida merece un reconocimiento especial.

Durante su trayectoria también fue protagonista de tres conquistas importantes para el fútbol portugués:

Eurocopa 2016: el primer campeonato europeo de selecciones en la historia de Portugal.

el primer campeonato europeo de selecciones en la historia de Portugal. Liga de Naciones 2019: el combinado portugués conquistó la primera edición del torneo.

el combinado portugués conquistó la primera edición del torneo. Liga de Naciones 2025: Portugal volvió a levantar el trofeo, ampliando su palmarés internacional.

Ahora, la atención está puesta en la manera en que el país organizará el último reconocimiento a su capitán.

Cristiano Ronaldo ya dejó su nombre en los libros de historia. La despedida que prepara Portugal será una oportunidad para que los aficionados agradezcan una carrera que cambió la dimensión internacional de su selección. Falta conocer cómo será ese homenaje, pero la intención de la Federación es clara: CR7 merece una última ovación.

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