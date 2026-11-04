El tope salarial enfrenta a dueños y jugadores y acerca a MLB a un nuevo paro patronal

MLB propone limitar las nóminas y el sindicato rechaza la medida. Sin un acuerdo, el béisbol podría entrar en paro patronal

El paro patronal podría ocurrir en diciembre | JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES VIA AFP

Las Grandes Ligas afrontan una negociación que puede alterar el calendario de 2027. Los propietarios quieren establecer un tope salarial y los jugadores rechazan ese límite. El convenio colectivo vence el 1 de diciembre a las 11:59 p. m., hora del Este, y los dueños podrían ordenar un paro patronal desde el día siguiente si las conversaciones no producen un acuerdo.

La propuesta más reciente de MLB, que la liga presentó el 3 de noviembre, aplaza hasta 2028 la entrada del techo salarial y del gasto mínimo obligatorio por equipo. Ese cambio ofrece más tiempo para ajustar las nóminas, pero mantiene el principal punto de conflicto. El sindicato de peloteros rechazó la oferta, en línea con su oposición a un límite sobre el gasto en salarios.

La disputa afecta mucho más que los contratos de las estrellas.Un cierre patronal frenaría las firmas de agentes libres y los cambios de jugadores, impediría el acceso de los peloteros a las instalaciones de sus equipos y amenazaría la preparación de primavera. Si el conflicto alcanza marzo, también comprometería el arranque de la temporada regular.

¿Qué tope salarial quieren los dueños de MLB?

Los propietarios proponen un sistema con dos límites para las nóminas de 2028. Cada equipo tendría un techo de $258.2 millones de dólares y un piso de $180.2 millones. El primero restringiría el gasto máximo, mientras el segundo obligaría a las franquicias con presupuestos menores a invertir más en sus plantillas. Son cifras de una propuesta, no reglas que MLB ya haya aprobado.

La liga sostiene que dicho modelo reduciría las diferencias económicas entre los equipos y permitiría que más organizaciones compitan por agentes libres y retengan a sus figuras. Según sus cálculos sobre las nóminas de cierre de 2026, 12 equipos tendrían que aumentar su gasto para alcanzar el mínimo y ocho deberían recortarlo para cumplir con el máximo.

El paquete también plantea repartir por mitades determinados ingresos del béisbol entre los equipos y jugadores desde 2028, además de centralizar los ingresos de medios. Para 2027, MLB propone conservar el sistema actual de reparto de ingresos y el impuesto al balance competitivo, conocido como impuesto de lujo. Ese impuesto penaliza las nóminas que superan ciertos umbrales, pero no funciona como un techo rígido.

El aplazamiento responde a un problema práctico. Algunas franquicias ya tienen compromisos que acercan sus nóminas de 2027 al límite propuesto o lo superan. Otras necesitarían elevar su gasto de forma considerable en una sola temporada baja. MLB busca darles un año adicional para realizar esos ajustes.

¿Qué piden los jugadores y por qué rechazan el límite salarial?

Los peloteros defienden un mercado sin un límite obligatorio de gasto por equipo. El sindicato considera que la combinación de agencia libre, arbitraje salarial y ausencia de un techo rígido permite que los jugadores negocien contratos acordes con su valor económico. Por eso, trasladar la aplicación del tope a 2028 no resuelve su objeción principal.

Sus exigencias incluyen mayor acceso a la agencia libre y al arbitraje, un aumento sustancial del salario mínimo y más transferencias de ingresos desde las franquicias con mayores recursos hacia las de menor capacidad económica. También proponen un impuesto para los equipos que mantengan sus nóminas por debajo de cierto nivel. Con esa medida buscan impulsar la inversión en jugadores sin aceptar un máximo obligatorio.

La oferta de los propietarios incorpora concesiones en algunos de esos asuntos. MLB plantea adelantar la agencia libre para determinados jugadores de 30 años con cinco temporadas de servicio y eliminar el sistema de ofertas calificadas, que vincula algunas contrataciones con compensaciones del draft. También propone elevar de 50 a 65 millones de dólares el fondo de bonos previo al arbitraje en 2027. Sin embargo, esas coincidencias parciales todavía no destraban el desacuerdo sobre la estructura salarial.

¿Por qué la falta de acuerdo puede provocar un paro patronal?

El vencimiento del convenio no obliga por sí solo a detener el béisbol. Dueños y jugadores podrían continuar las negociaciones bajo las condiciones del acuerdo anterior. Sin embargo, los propietarios prevén recurrir al cierre patronal si no consiguen un nuevo pacto antes del plazo.

En un paro patronal, los dueños suspenden la actividad laboral. En una huelga, los trabajadores deciden dejar de trabajar. El escenario que enfrenta MLB ahora corresponde al primero y dejaría a los jugadores sin contacto con sus entrenadores ni acceso a las instalaciones de los equipos durante el cierre.

El antecedente más cercano muestra el efecto sobre el calendario. El cierre de diciembre de 2021 duró 99 días y terminó en marzo de 2022. Aquel conflicto desplazó el Día Inaugural del 31 de marzo al 7 de abril. Esta vez, el desacuerdo sobre un cambio profundo del modelo económico añade dificultad a unas conversaciones que comenzaron en mayo.

¿Cuáles son las fechas clave y cómo peligra la temporada 2027?

El calendario combina decisiones de la temporada baja con plazos que afectan directamente la preparación de los equipos. Estas son las fechas que marcan el rumbo del conflicto.

Del 17 al 19 de noviembre de 2026, los propietarios celebrarán sus reuniones en Nueva York, antes del vencimiento del convenio.

A finales de noviembre, el sindicato tendrá su reunión anual de jugadores en Arizona, durante los últimos días de negociación previos al plazo.

El 1 de diciembre, a las 11:59 p. m., hora del Este, vencerá el acuerdo laboral vigente.

El 2 de diciembre podría comenzar el paro patronal si los dueños lo ordenan. Esa decisión frenaría las principales operaciones del mercado de jugadores.

El 19 de febrero de 2027 figura como la fecha prevista para el inicio de los partidos de pretemporada, sujeta al resultado de la negociación.

El 24 de marzo de 2027 aparece como el inicio programado de la temporada regular. Un conflicto prolongado pondría esa apertura en riesgo.

Un cierre en diciembre no significa que MLB perderá partidos de temporada regular. El riesgo crecerá si febrero llega sin acuerdo, porque los equipos necesitan tiempo para completar sus plantillas y preparar a sus jugadores. El precedente de 2022 ofrece una referencia, no una garantía de que el próximo conflicto terminará dentro de un plazo similar. Por ahora, la liga propone aplazar el tope salarial, pero el sindicato mantiene su rechazo al límite que los propietarios quieren incorporar al próximo convenio.

Te puede interesar: