Cinco agentes libres que buscan contratos millonarios en MLB para 2027

La edad, el rendimiento y el posible paro patronal marcarán el futuro de cinco agentes libres de MLB de cara a la temporada 2027

Arráez llega a 2027 como agente libre | MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

La agencia libre de MLB para 2027 reúne a cinco jugadores que buscan convertir su trayectoria y su rendimiento de 2026 en un nuevo contrato. Sus opciones de conseguir un acuerdo millonario dependen de los resultados de su última temporada, su edad y las necesidades de los equipos que buscan refuerzos.

Luis Arráez, Tarik Skubal, Freddy Peralta, Randy Arozarena y Eugenio Suárez llegan al mercado con salarios que oscilaron entre $8 y $32 millones de dólares durante la última campaña. Cada uno presenta argumentos distintos para negociar, desde el dominio sobre el montículo hasta la capacidad de conectar jonrones o mantener un alto promedio de bateo.

Skubal encabeza las proyecciones, con estimaciones que superan los $350 millones de dólares. Arozarena también tiene opciones de alcanzar las nueve cifras. Las cantidades que plantean los analistas representan posibles acuerdos, no ofertas oficiales ni contratos asegurados.

¿Cuánto podría ganar Tarik Skubal como agente libre para 2027?

Tarik Skubal podría conseguir un contrato de entre $352 y $405 millones de dólares, según las estimaciones de The Athletic. Se calcula que pudiera conseguir un acuerdo por nueve temporadas, después de una campaña que confirmó su lugar entre los principales abridores de las Grandes Ligas.

El zurdo comenzó 2026 con los Detroit Tigers y terminó con los Dodgers tras un cambio. Cobró $32 millones de dólares y cerró con récord de 12-7, efectividad de 2.72 y 186 ponches en 158 entradas y dos tercios.

Esos números respaldan su aspiración al mayor acuerdo de este grupo. Su efectividad refleja las carreras limpias que permitió por cada nueve entradas y ofrece uno de los argumentos para contratarlo como líder de una rotación.

Skubal cumplirá 30 años en noviembre de 2026. Su edad permite negociar un acuerdo largo, pero la revisión médica tendrá un papel importante. Una intervención en el codo le costó cinco aperturas durante la campaña. Ese antecedente puede influir en la duración del contrato, incluso con su excelente rendimiento.

Salario de Freddy Peralta y opciones de un contrato millonario

Freddy Peralta ganó $8 millones de dólares en 2026 y llega al mercado con posibilidades de multiplicar su ingreso anual. Las estimaciones van desde tres zafras y $84 millones de dólares, hasta cuatro temporadas y un acuerdo cercano a los $100 millones de dólares en el mejor de los escenarios.

El dominicano repartió la campaña entre los Mets de Nueva York y los Rays de Tampa Bay. Terminó con marca de 10-11, efectividad de 4.42 y 156 ponches en 169 entradas. Su paso por Nueva York dejó dudas, pero el cambio de equipo mejoró sus resultados.

Peralta registró efectividad de 4.99 con los Mets y de 3.25 en sus 10 aperturas de temporada regular con Tampa Bay. Después añadió una efectividad de 2.95 en cinco apariciones de postemporada y obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Comenzará 2027 con 30 años y cumplirá 31 en junio. Su experiencia y su cierre de temporada favorecen un acuerdo multianual. Alcanzar los $100 millones resulta poco probable por la irregularidad de su campaña, pero las proyecciones anticipan un aumento considerable frente a su último salario.

¿Qué contratos pueden conseguir Luis Arráez y Randy Arozarena?

Luis Arráez apunta a un acuerdo de dos o tres temporadas, mientras Randy Arozarena presenta un perfil con mayor potencial económico. Las estimaciones reflejan sus diferencias de poder, producción reciente y edad.

Luis Arráez busca estabilidad después de jugar con Gigantes y Filis

Luis Arráez cobró $12 millones de dólares en 2026. Firmó con los Gigantes de San Francisco y terminó con los Filis de Filadelfia tras un cambio a mitad de temporada. El venezolano cerró con promedio de .310, seis jonrones y 64 carreras impulsadas en 151 partidos.

Su capacidad de contacto conserva valor, pero su escaso poder limita el tamaño del contrato al que puede aspirar. La mejora defensiva que mostró en la segunda base amplía sus opciones, pues ofrece a los equipos una razón adicional para darle un puesto cotidiano.

Arráez comenzará la temporada con 29 años y cumplirá 30 en abril. En su caso se proyecta un posible contrato de tres años y que puede estar en el orden de los $50 millones de dólares. Su edad favorece un acuerdo de varios años, aunque esas cifras lo mantienen lejos de los mayores contratos del mercado.

Randy Arozarena llega tras una de sus mejores temporadas

Randy Arozarena ganó $15.65 millones de dólares con los Marineros de Seattle en 2026 y respondió con promedio de .281, 26 jonrones, 79 impulsadas y 26 bases robadas. Su OPS de .865, una estadística que combina la capacidad de llegar a base y el poder de sus batazos, reforzó su posición en la agencia libre.

Se estima que puede conseguir un contrato de unos cuatro años y $90 millones de dólares. The Athletic eleva la proyección a cuatro temporadas y $108 millones. Su combinación de poder y velocidad respalda la posibilidad de superar los $100 millones, aunque todavía necesita un equipo dispuesto a pagar esa cantidad.

Arozarena cumplirá 32 años en febrero de 2027. Esa edad puede acortar las propuestas ante el riesgo de un descenso de rendimiento durante el contrato. Su producción de 2026 fortalece su negociación, pero los clubes también evaluarán cuánto tiempo puede conservar ese nivel.

La edad de Eugenio Suárez y su próximo contrato en MLB

Eugenio Suárez tendrá más dificultades para conseguir un acuerdo largo. El venezolano tiene 35 años, cumplirá 36 durante la temporada 2027 y llega al mercado después de una campaña con menor producción que la anterior.

Suárez jugó con los Rojos de Cincinnati bajo un contrato de un año y $15 millones de dólares. Terminó con promedio de .212, 26 jonrones y 74 carreras impulsadas en 125 encuentros. Una lesión en el oblicuo izquierdo también le restó tiempo de juego.

El cierre de campaña ofrece un argumento a su favor. Conectó 17 cuadrangulares y registró un OPS de .856 en sus últimos 60 juegos. Aun así, Cincinnati rechazó la opción mutua de 16 millones de dólares para 2027.

Su poder todavía puede cubrir una necesidad ofensiva, pero el bajo promedio, los ponches y la edad reducen sus posibilidades de obtener un megacontrato. Su perfil apunta a una negociación corta con un club que busque jonrones y pueda ofrecerle turnos como bateador designado.

La negociación de estos contratos también dependerá del posible paro patronal que podría comenzar el 2 de diciembre, tras el vencimiento del convenio colectivo el 1 de diciembre a las 11:59 p. m., hora del Este. Si los propietarios decretan el cierre, las negociaciones y firmas quedarían suspendidas hasta que termine el conflicto laboral. Ese escenario puede acelerar algunos acuerdos durante noviembre y dejar pendientes los de quienes lleguen a diciembre sin equipo.

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