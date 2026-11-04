Germán Berterame acecha récord de mexicanos con más goles en MLS

El delantero del Inter Miami alcanzó los 10 goles y 10 asistencias en su primera temporada y comienza a escribir su propia historia

Germán Berterame ha crecido con el Inter Miami | S. Navarro | Getty Images vía AFP

Germán Berterame comienza a ganarse un lugar entre los futbolistas mexicanos más destacados de la MLS jugando a lado de Lionel Messi, el jugador más importante de la Major League Soccer.

En su primera temporada con el Inter Miami de Messi, el delantero alcanzó los 10 goles y 10 asistencias en la campaña regular, una producción que lo coloca en una conversación histórica junto a referentes mexicanos como Carlos Vela, Giovani dos Santos y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Con el cierre del campeonato y los Playoffs por delante, el atacante tiene la oportunidad de mejorar sus registros y acercarse a las marcas que dejaron sus compatriotas en el fútbol estadounidense.

Su rendimiento también tiene un valor especial porque no se limita a finalizar jugadas. Berterame ha demostrado capacidad para generar oportunidades, participar en la construcción ofensiva y convertirse en una pieza importante de un equipo que busca recuperar el protagonismo en la MLS.

Cacería histórica: Cuántos goles le faltan a Berterame para alcanzar la cima

El doble dígito en goles y asistencias es una carta de presentación importante para Berterame. Su décimo tanto llegó frente al New England Revolution, en la victoria de Inter Miami dentro de la penúltima jornada de la temporada regular, un resultado que también permitió al Inter Miami asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Sin embargo, para dimensionar su rendimiento hay que separar los registros de una temporada de las marcas acumuladas durante una carrera. Los 10 goles del mexicano corresponden a su primera campaña con el conjunto de Florida, por lo que todavía necesita continuidad para competir con los grandes registros históricos de los atacantes nacionales.

El propio futbolista ha reconocido la importancia del trabajo colectivo. Después del triunfo ante New England destacó la unión del vestidor y la intención compartida de conseguir los objetivos del equipo.

Además, Berterame tiene un incentivo adicional: disputar sus primeros Playoffs de la MLS. Una buena actuación en esta instancia podría darle mayor relevancia a una campaña que ya representa un comienzo prometedor.

De Vela a ‘Chicharito’: La tabla de los atacantes mexicanos más letales en EE. UU.

Carlos Vela y Giovani Dos Santos son dos referencias inevitables cuando se habla de delanteros mexicanos en la MLS. Ambos alcanzaron cifras de doble dígito tanto en goles como en asistencias durante sus primeras temporadas completas.

Los principales registros de los atacantes mexicanos en temporada regular de la MLS permiten dimensionar el reto de Berterame:

Carlos Vela: 78 goles con LAFC.

78 goles con LAFC. Javier ‘Chicharito’ Hernández: 38 goles con LA Galaxy.

38 goles con LA Galaxy. Erick ‘Cubo’ Torres: 36 goles en temporada regular de la MLS.

36 goles en temporada regular de la MLS. Alan Pulido: 34 goles en la competición.

34 goles en la competición. Giovani dos Santos: 25 goles con LA Galaxy.

25 goles con LA Galaxy. Germán Berterame: 10 goles en su primera temporada con Inter Miami.

La comparación permite observar que Berterame todavía tiene margen para mejorar sus números, pero ya consiguió algo que sus antecesores también lograron: convertirse en un atacante productivo en ambas facetas del juego.

Vela elevó considerablemente el listón en 2019, cuando ganó el premio al Jugador Más Valioso y obtuvo el Botín de Oro. Giovani, por su parte, fue reconocido como Jugador del Año del Galaxy en 2016.

También dejaron huella Jorge Campos, campeón de la MLS Cup con Chicago Fire en 1998; Cuauhtémoc Blanco, referente del mismo club, y Héctor Herrera, ganador de la U.S. Open Cup con Houston en 2023.

Clave para el Tri: Cómo su momento en la MLS impacta en la Selección Mexicana

El crecimiento de Berterame también tiene implicaciones para la Selección Mexicana. En una etapa en la que el equipo nacional necesita alternativas ofensivas, mantener regularidad y producir goles en una competencia internacional representa un argumento importante para cualquier delantero.

Su experiencia en México, primero con Atlético de San Luis y posteriormente con Monterrey, le permitió construir una trayectoria que ahora busca consolidar en Estados Unidos. Con Rayados marcó 68 tantos, aunque se marchó sin conseguir el campeonato de Liga MX que tanto deseaba.

En Miami encontró un entorno competitivo diferente, acompañado por figuras acostumbradas a ganar. Ya conquistó la Campeones Cup y ahora tiene la oportunidad de pelear por la MLS Cup.

El reto será convertir sus buenas estadísticas en una trayectoria duradera. Berterame todavía está lejos de poder reclamar el legado de Vela o de otros históricos, pero su primera campaña demuestra que tiene condiciones para competir entre los atacantes mexicanos más productivos de la MLS. El siguiente capítulo dependerá de lo que consiga cuando lleguen los partidos decisivos.

Te puede interesar