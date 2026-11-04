Chucky Lozano y LA Galaxy: qué necesitan para clasificar a los playoffs de la MLS

El equipo angelino afronta el llamado Decision Day con varios escenarios en juego y cuatro rivales directos que podrían definir su futuro en la postemporada

El Galaxy del ‘Chucky’ buscará la victoria el sábado /Edwin SO / NURPHOTO via AFP

El LA Galaxy de Hirving ‘Chucky’ Lozano llega a la última jornada de la temporada regular de la MLS 2026 con la clasificación a los playoffs en sus manos. El conjunto angelino necesita vencer al Real Salt Lake este sábado 7 de noviembre para asegurar su boleto, sin depender de otros resultados.

El equipo de Los Ángeles ocupa el séptimo lugar de la Conferencia Oeste, con 44 puntos, mientras que su próximo rival se encuentra en la undécima posición, con 42 unidades. Sin embargo, la diferencia en la tabla no garantiza tranquilidad, ya que seis clubes todavía compiten por los últimos tres lugares disponibles para la postemporada.

¿Qué necesita el LA Galaxy para clasificar a los playoffs?

Una victoria ante Real Salt Lake llevaría al Galaxy a 47 puntos y le garantizaría su presencia en la siguiente fase. Este es el escenario más sencillo para el equipo de Lozano, que evitaría estar pendiente de lo que suceda en los demás encuentros.

Si consigue un empate, alcanzaría 45 unidades, pero necesitaría que al menos uno de estos tres equipos no gane: Seattle Sounders, Portland Timbers o Colorado Rapids. Los resultados que le favorecen son una derrota o un empate de cualquiera de esos rivales directos.

El panorama se complica si el Galaxy pierde y permanece con 44 puntos. En ese caso, todavía podría clasificarse si se producen determinadas combinaciones: que Seattle, Portland y Colorado pierdan; que Seattle y Portland pierdan y Minnesota empate o pierda; que Seattle y Colorado pierdan y Minnesota no gane; o que Portland y Colorado pierdan y Minnesota empate o sea derrotado.

Los partidos que debe seguir ‘Chucky’ Lozano y el Galaxy

Además de su compromiso en Utah, el Galaxy tendrá que estar atento a cuatro encuentros que pueden modificar la clasificación de la Conferencia Oeste:

Seattle Sounders vs LAFC

Austin FC vs Portland Timbers

FC Dallas vs Colorado Rapids

Minnesota United vs San Jose Earthquakes

Todos estos partidos se disputarán el sábado a las 7:00 p.m. ET / 6:00 P.M. CT / 4:00 p.m. PT, durante el llamado Decision Day. Los aficionados podrán seguir los encuentros de la jornada por Apple TV en Estados Unidos.

Clasificar no significa evitar el Wild Card

El Galaxy también tiene un motivo adicional para cuidar su posición en la tabla. Los equipos que terminan entre el primero y el séptimo puesto de la Conferencia Oeste avanzan directamente a la primera ronda de los playoffs, que se disputa al mejor de tres partidos.

En cambio, los clubes que terminan octavo y noveno deben disputar el Wild Card, un encuentro de eliminación directa en el que el octavo lugar tiene la ventaja de jugar como local. Por eso, asegurar un boleto a la postemporada no es lo mismo que garantizar el acceso directo a la primera ronda.

Chucky Lozano busca cerrar la temporada con otra victoria

El regreso de Hirving Lozano ha sido una noticia importante para las aspiraciones del conjunto angelino. Después de superar una lesión, el mexicano volvió a la actividad y marcó un gol en la victoria por 4-1 frente a Austin FC, resultado que permitió al Galaxy alcanzar los 44 puntos.

En ese encuentro, Marco Reus destacó con tres asistencias y Sergi Roberto también contribuyó en el marcador. Ahora, Lozano y sus compañeros tienen una última oportunidad para confirmar su recuperación futbolística y asegurar su presencia en los playoffs de la MLS 2026. Una victoria ante Real Salt Lake resolvería todas las cuentas y permitiría al equipo concentrarse en la pelea por el título.

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