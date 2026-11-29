Ariel Antonio Velasquez-Morales fue detenido por ICE seis días después de cobrar el premio

Ariel Antonio Velasquez-Morales | @MAStateLottery

Ariel Antonio Velasquez-Morales pasó de posar con un cheque de un millón de dólares a quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en menos de una semana. El salvadoreño ganó un premio con un boleto de raspadito en East Boston, Massachusetts, y fue detenido por agentes migratorios el 24 de noviembre.

La fotografía que la Lotería de Massachusetts difundió para anunciar el premio terminó en una publicación de ICE sobre el arresto. La agencia aseguró que el hombre tenía una orden de deportación desde 2014 y que había permanecido en Estados Unidos después de recibir una citación para comparecer ante un juez de inmigración.

El caso tuvo un nuevo desarrollo el 26 de noviembre, cuando su abogado presentó una petición de habeas corpus ante un tribunal federal para cuestionar la legalidad de la detención. El registro judicial también identifica una orden de emergencia relacionada con la suspensión de su traslado o expulsión. Mientras avanza ese procedimiento, permanece abierta otra pregunta: qué ocurrió con los 650,000 dólares que eligió cobrar por su premio.

¿Cuánto ganó y qué ocurrió después?

Velasquez-Morales compró un boleto de raspadito de 10 dólares en Sumner Market, una tienda de East Boston, y obtuvo un premio de un millón de dólares en el juego $2,000,000 50X Cashword. Eligió la modalidad de pago único, que correspondía a 650,000 dólares antes de impuestos.

La Lotería de Massachusetts anunció el premio y difundió una fotografía del ganador sosteniendo un cheque simbólico. Según la información publicada por la institución, Velasquez-Morales tenía previsto ahorrar e invertir el dinero.

El 24 de noviembre, seis días después de reclamar el premio, agentes de ICE lo detuvieron en East Boston durante un operativo migratorio. La agencia anunció el arresto al día siguiente y utilizó la fotografía difundida por la lotería para identificarlo.

De acuerdo con la versión oficial de ICE, Velasquez-Morales ingresó a Estados Unidos en mayo de 2013 por la frontera de Texas. La Patrulla Fronteriza le habría entregado una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y posteriormente lo dejó en libertad. La agencia sostiene que un juez ordenó su deportación el 24 de abril de 2014 y que el salvadoreño permaneció en el país.

¿Qué dice ICE y qué argumenta la defensa?

ICE presentó la detención como una acción para ejecutar una orden migratoria que, según la agencia, llevaba vigente más de una década. En su comunicado del 25 de noviembre, aseguró que Velasquez-Morales permanecería bajo custodia mientras avanzaba el procedimiento para su expulsión de Estados Unidos.

La publicación también vinculó directamente el premio con el arresto. La agencia señaló que el boleto de lotería de 10 dólares terminó conduciendo a la detención del ganador y utilizó el caso para cuestionar las políticas migratorias de Massachusetts.

La defensa acudió a una vía judicial diferente. El abogado Matthew Cameron presentó una petición de habeas corpus el 26 de noviembre ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts. Este recurso permite solicitar que un juez examine si una persona está privada de su libertad de manera legal.

La presentación de la petición no significa que el tribunal haya declarado ilegal la detención. Se trata de un procedimiento para cuestionar la custodia y pedir una revisión judicial. La versión de la defensa y los argumentos del gobierno tendrán que examinarse dentro de ese proceso.

Un tribunal federal ordena una medida de emergencia

El registro del expediente Velasquez-Morales v. Moniz, identificado con el número 1:26-cv-15269, muestra que el juez Myong J. Joun emitió el 26 de noviembre una orden de emergencia relacionada con la suspensión del traslado o la expulsión del detenido.

Al día siguiente, el caso fue asignado a la jueza principal Denise J. Casper. El expediente continuaba activo al 27 de noviembre.

La orden representa un nuevo elemento en el caso porque impide tratar la deportación como un desenlace inmediato ya resuelto. Sin embargo, no equivale a una liberación ni constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de la detención o la situación migratoria de Velasquez-Morales.

La revisión judicial y el procedimiento migratorio son asuntos relacionados, pero distintos. El recurso federal cuestiona la privación de libertad; no elimina por sí mismo la orden de deportación que ICE atribuye al ganador de la lotería.

¿Puede conservar los 650,000 dólares que ganó?

El destino del dinero es una de las principales incógnitas. Velasquez-Morales eligió recibir 650,000 dólares antes de impuestos en lugar de cobrar el premio en pagos distribuidos. ICE afirmó en su comunicado que recibió ese pago único.

La información disponible, sin embargo, no permite establecer dónde están actualmente los fondos, si el ganador conserva acceso a ellos o si alguna autoridad tomó una medida sobre ese dinero después de la detención.

Tampoco existe una confirmación pública de que ICE haya confiscado el premio o de que Velasquez-Morales haya perdido el derecho a disponer de sus ganancias. La detención migratoria no demuestra por sí sola que los bienes de una persona hayan sido incautados.

Por ahora, hay que distinguir entre dos hechos: el ganador eligió el pago único y ICE afirmó que lo recibió; el estado actual de esos recursos no ha sido aclarado públicamente. Afirmar que perdió el millón de dólares o que el gobierno se quedó con el dinero sería ir más allá de la información conocida.

¿La lotería puede publicar el nombre y la fotografía de un ganador?

Sí. Las reglas de Massachusetts permiten que la Lotería estatal utilice información de quienes reclaman premios para dar publicidad a sus resultados. La propia institución explica que el nombre del reclamante, su ciudad o localidad, su imagen, el monto del premio, la fecha del cobro y el juego correspondiente son información pública.

Por esa razón, la fotografía de Velasquez-Morales con el cheque simbólico pudo difundirse en los canales de la lotería. La publicación no fue presentada como una filtración de datos, sino como parte de la promoción habitual de un premio.

La legislación estatal tampoco establece la ciudadanía estadounidense como requisito general para participar. La Lotería de Massachusetts señala que cualquier persona de 18 años o más puede comprar sus productos en un establecimiento autorizado. También aclara que quienes no residen en el estado pueden cobrar sus premios mediante los mismos procedimientos disponibles para los demás participantes.

Sin embargo, comprar un boleto y reclamar un premio son procesos distintos. Para cobrar cantidades de 601 dólares o más, la lotería exige presentar el boleto ganador, una identificación oficial con fotografía y comprobación del número de Seguro Social.

¿Se puede proteger la identidad mediante un fideicomiso?

La regulación de Massachusetts contempla la posibilidad de reclamar un premio mediante un fideicomiso (trust), pero establece límites sobre quiénes pueden ser sus beneficiarios: el propio ganador y determinados familiares, entre ellos sus padres, hijos, nietos, hermanos y cónyuge.

Esta alternativa puede servir para organizar la administración de un premio, pero no debe confundirse con una garantía automática de anonimato. Las reglas de reclamación también contemplan la autorización para que la lotería utilice el nombre y la fotografía del ganador con fines publicitarios.

En el caso de Velasquez-Morales, no hay información pública que indique que hubiera utilizado un fideicomiso para reclamar el premio. La lotería difundió su nombre y su fotografía, y no se ha informado de una estructura legal que hubiera limitado esa exposición.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión para quienes participan en sorteos estatales: ganar un premio importante puede implicar hacer pública información personal que, en determinadas circunstancias, también puede llamar la atención de otras autoridades.

El caso sigue abierto y el destino del premio no está aclarado

La historia de Velasquez-Morales reúne tres asuntos que deben analizarse por separado: las reglas de transparencia de la Lotería de Massachusetts, la orden migratoria que ICE afirma que existe desde 2014 y el recurso federal presentado para cuestionar su detención.

El tribunal ya intervino con una orden de emergencia relacionada con su traslado o expulsión, pero todavía no existe una resolución definitiva sobre la petición de habeas corpus. Tampoco se ha informado públicamente que el ganador haya sido liberado.

En cuanto al dinero, ICE aseguró que recibió los 650,000 dólares antes de impuestos, pero no se conoce qué ocurrió con esos fondos después del arresto. Hasta que la lotería, las autoridades o el expediente judicial aporten información específica, no puede afirmarse que el premio haya sido confiscado ni que el ganador haya perdido acceso a él.

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