Su decisión mostró cuánto podía cambiar el poder de negociación de los jugadores

Jackson se convirtió en una de las figuras de los NY Yankees | Claro Sports

El 29 de noviembre de 1976, Reggie Jackson fue presentado como nuevo jugador de los New York Yankees. La fecha quedó registrada en la historia de las Grandes Ligas por algo más que la llegada de una estrella al Bronx: fue uno de los primeros grandes movimientos de un mercado en el que los peloteros comenzaban a tener mayor libertad para decidir dónde jugar y cuánto podían cobrar.

Jackson tenía 30 años, ya había ganado el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y acumulaba tres títulos de Serie Mundial con los Oakland Athletics. Después de una temporada con los Baltimore Orioles, quedó disponible para negociar con otros equipos y protagonizó una disputa entre varias franquicias que buscaban quedarse con uno de los bateadores más reconocidos de su generación.

Los Yankees consiguieron su firma, aunque no fueron quienes pusieron sobre la mesa la oferta económica más alta. Jackson eligió Nueva York y, en los años siguientes, se convirtió en una de las figuras de la franquicia. Su llegada también dejó una imagen clara de lo que empezaba a cambiar en MLB: los equipos ya no tenían la última palabra sobre el destino de todos sus jugadores.

La agencia libre comenzó a cambiar el poder en MLB

Durante buena parte de la historia de las Grandes Ligas, la cláusula de reserva limitó la capacidad de los peloteros para cambiar de equipo. Cuando terminaba un contrato, las organizaciones podían conservar los derechos del jugador mediante mecanismos que prolongaban su vínculo con la franquicia. No existía el mercado abierto que hoy forma parte de cada receso de temporada.

El conflicto comenzó a romperse con casos como el de Curt Flood, quien en 1969 se negó a aceptar un cambio de los St. Louis Cardinals a los Philadelphia Phillies y llevó su disputa hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Flood perdió el caso en 1972, pero su desafío ayudó a colocar en el centro de la discusión los derechos laborales de los jugadores.

Un paso decisivo llegó con Catfish Hunter. En diciembre de 1974, un árbitro lo declaró agente libre después de que el propietario de Oakland, Charlie Finley, incumpliera una obligación contractual. Hunter firmó con los Yankees, pero su situación fue resultado de una disputa específica y no significó que todos los peloteros pudieran negociar libremente al terminar sus contratos.

El cambio de mayor alcance llegó el 23 de diciembre de 1975. El árbitro Peter Seitz resolvió a favor de los lanzadores Andy Messersmith y Dave McNally, quienes habían jugado la temporada de 1975 sin firmar un nuevo contrato. Su decisión estableció que la cláusula de reserva no podía mantenerlos ligados indefinidamente a sus equipos.

La resolución abrió el camino para un nuevo acuerdo entre los propietarios y la Asociación de Jugadores. El sistema permitió que un pelotero pudiera convertirse en agente libre cuando terminara su contrato y acumulara seis años de servicio en las Grandes Ligas. Marvin Miller, entonces director del sindicato, tuvo un papel central en la negociación.

La agencia libre no apareció de un día para otro ni quedó configurada como funciona actualmente. En 1976, los equipos participaron en un proceso conocido como re-entry draft: seleccionaban los derechos para negociar con determinados jugadores. Si un pelotero era elegido por tres o más clubes, únicamente esas organizaciones podían presentarle ofertas.

Reggie Jackson fue el rostro de la primera gran generación de agentes libres

Jackson llegó a ese mercado con una trayectoria que lo colocaba entre los nombres más atractivos. Había debutado con Oakland en 1967, ganó el premio MVP de la Liga Americana en 1973 y formó parte de los equipos que conquistaron tres Series Mundiales consecutivas entre 1972 y 1974.

Sin embargo, su salida de los Athletics se produjo antes de que pudiera negociar como agente libre. El 2 de abril de 1976, Charlie Finley lo envió a Baltimore en un intercambio que también involucró al lanzador Ken Holtzman. El propietario de Oakland buscaba obtener algo a cambio de jugadores que podían marcharse cuando terminara la temporada.

Jackson respondió con una campaña productiva en Baltimore. Conectó 27 jonrones, impulsó 91 carreras y robó 28 bases, la mayor cantidad de su carrera en una temporada. Al terminar el año, quedó en condiciones de explorar el mercado.

El 4 de noviembre de 1976 se celebró el primer re-entry draft. Montreal seleccionó a Jackson con la primera elección y se convirtió en uno de los equipos con derecho a negociar con él. Los Expos, dirigidos por Dick Williams, hicieron un esfuerzo importante para llevarlo a Canadá. También hubo interés de los Padres y los Mets.

La competencia terminó con una decisión que sorprendió por sus implicaciones: Jackson eligió a los Yankees, aunque Montreal había presentado una oferta económica superior. El jugador prefirió Nueva York y la oportunidad de competir en uno de los escenarios más importantes del béisbol.

Las fuentes históricas consultadas no coinciden plenamente en el monto del acuerdo. Por eso, más allá de la cifra exacta, lo relevante de aquella negociación fue que Jackson pudo escuchar propuestas de varias franquicias y tomar una decisión sobre su futuro. Ese margen de elección era precisamente lo que la nueva etapa de la agencia libre empezaba a cambiar.

Los Yankees consiguieron una estrella y dos títulos de Serie Mundial

La contratación también tuvo una consecuencia deportiva inmediata. Los Yankees venían de ganar 97 partidos en 1976 y conquistar el banderín de la Liga Americana, pero Cincinnati los barrió en la Serie Mundial. George Steinbrenner buscaba reforzar al equipo para volver a ganar el campeonato y encontró en Jackson una pieza central.

El jardinero jugó cinco temporadas en Nueva York, entre 1977 y 1981. En ese periodo bateó para .281, conectó 144 cuadrangulares y produjo 461 carreras. Fue seleccionado al Juego de Estrellas en cada una de esas campañas y ayudó a los Yankees a ganar tres banderines de la Liga Americana y dos Series Mundiales.

Su actuación más recordada llegó en el sexto partido de la Serie Mundial de 1977 contra Los Angeles Dodgers. Jackson conectó tres jonrones en tres turnos consecutivos, cada uno ante un lanzador diferente, y aseguró el campeonato para Nueva York. Aquella noche consolidó el apodo de Mr. October, que quedó asociado para siempre con su capacidad para responder en octubre.

Los Yankees repitieron el título en 1978. Jackson se marchó después de la temporada de 1981, cuando terminó su contrato, y continuó su carrera con los California Angels y los Athletics. Cerró su trayectoria con 563 jonrones, cinco campeonatos de Serie Mundial y su ingreso al Salón de la Fama en 1993.

Su paso por Nueva York fue exitoso, pero la importancia de aquella firma no se limita a los campeonatos. Jackson fue uno de los jugadores que demostraron que la agencia libre podía cambiar el destino de una franquicia y permitir que una estrella eligiera el escenario en el que quería continuar su carrera.

De la decisión de Jackson al mercado millonario actual

El sistema de 1976 no se parece por completo al mercado contemporáneo. La agencia libre evolucionó con los acuerdos laborales posteriores, las reglas de compensación del Draft y los mecanismos que regulan las ofertas calificadas. Sin embargo, el principio que comenzó a tomar forma en aquella década permanece: los jugadores que cumplen los requisitos pueden negociar con otras organizaciones cuando termina su vínculo contractual.

La diferencia económica es evidente. Los contratos actuales pueden alcanzar cifras que en los años setenta parecían fuera de escala. El acuerdo de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers, por ejemplo, estableció un valor total de 700 millones de dólares por diez temporadas. El crecimiento del mercado también se refleja en las negociaciones y los contratos recientes de figuras como Tarik Skubal, cuyo nuevo acuerdo lo colocó entre los más importantes de la historia de MLB. Puedes conocer los detalles en el nuevo contrato de Tarik Skubal y su lugar entre los acuerdos más grandes de las Grandes Ligas.

La agencia libre sigue siendo uno de los momentos que más mueven el mercado de las Grandes Ligas. Cada receso de temporada, los equipos buscan reforzarse y los jugadores evalúan sus opciones. Para conocer algunos de los nombres que protagonizan las negociaciones rumbo a 2027, revisa los agentes libres que buscan contratos millonarios en MLB. Entre las historias que muestran el interés de las franquicias por conseguir talento disponible está la posibilidad de que Randy Arozarena llegue a los Yankees después de rechazar la oferta calificada de Seattle.

Las negociaciones actuales se desarrollan bajo reglas muy distintas a las que encontró Jackson, pero parten de una transformación que comenzó a consolidarse hace medio siglo.

La llegada de Reggie Jackson a Nueva York no creó la agencia libre ni fue el primer caso de un jugador que pudo cambiar de equipo por esa vía. Su importancia estuvo en otra parte: convirtió una nueva posibilidad laboral en uno de los acontecimientos más visibles del béisbol. Hace 50 años, los Yankees consiguieron a una estrella; MLB comprobó que sus jugadores comenzaban a tener una voz mucho más fuerte en la decisión de dónde jugar.

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