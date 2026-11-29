Los Utes cerraron la temporada regular con marca de 12-0, son el único equipo invicto de la FBS

Devon Dampier | CHRIS GARDNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Utah terminó la temporada regular como el único equipo invicto del fútbol americano universitario de la FBS. La victoria por 52-28 sobre West Virginia, el viernes 27 de noviembre, dejó a los Utes con marca de 12-0 y los confirmó como uno de los principales aspirantes al campeonato nacional.

El equipo de Salt Lake City completó una campaña perfecta de 9-0 en la Big 12 y extendió a 18 partidos su racha de victorias, la más larga actualmente en la FBS. Ahora tendrá que enfrentar a Texas Tech por el campeonato de la conferencia, el próximo 4 de diciembre, antes de conocer su posición definitiva en el College Football Playoff.

La campaña también representa un logro para Morgan Scalley, quien conduce al programa en su primer año como entrenador principal. En el cierre de la fase regular, Devon Dampier volvió a demostrar su peso en el ataque con 393 yardas y cinco pases de touchdown. Utah ya cumplió con una temporada que no conseguía desde 2008; ahora busca que ese rendimiento también tenga recompensa en la postemporada.

MÁS INFORMACIÓN: Jerry Jones respalda a Schottenheimer pese a la derrota histórica en Thanksgiving

Utah termina 12-0 y se queda como el último invicto de la FBS

Los Utes resolvieron su último compromiso de temporada regular con autoridad. Anotaron 38 puntos durante la primera mitad ante West Virginia y terminaron con una victoria de 52-28 en el Rice-Eccles Stadium, en Salt Lake City.

Dampier fue el principal responsable de la producción ofensiva. En los primeros dos cuartos completó 13 de sus 16 envíos para 251 yardas y tres touchdowns. Al finalizar el encuentro había establecido marcas personales con 393 yardas por pase y cinco anotaciones.

El resultado dejó a Utah con 12 triunfos en 12 partidos y nueve victorias en nueve encuentros de conferencia. También extendió a 18 su racha consecutiva de triunfos, la más larga de la FBS en este momento.

La marca tiene una dimensión nacional: al concluir la temporada regular, Utah era el único equipo invicto de la máxima división del fútbol americano universitario. Ningún otro programa llegó a esta instancia sin derrotas.

Una temporada que devuelve a Utah a la conversación nacional

El registro de 12-0 tiene un antecedente importante en la historia de los Utes. La universidad consiguió su primera temporada regular invicta desde 2008 y la octava en la historia del programa.

El camino no estuvo libre de dificultades. Utah superó por tres puntos a Colorado, venció 28-20 a BYU y necesitó una anotación de diferencia para imponerse 40-39 a Arizona. También derrotó a Houston por 21-13.

La campaña de Utah también tuvo complicaciones fuera del campo. Los problemas de traslado que afectaron a Utah durante la temporada, derivados de las restricciones aéreas ordenadas por la FAA, obligaron a ajustar la logística de varios programas del fútbol americano colegial. Fue otro episodio en un recorrido que exigió resolver dificultades dentro y fuera del emparrillado antes de cerrar la fase regular con marca perfecta.

Esos resultados muestran que el equipo tuvo que resolver partidos cerrados para conservar el invicto. No se trató únicamente de una campaña construida a partir de victorias cómodas: los Utes también respondieron cuando el marcador exigió algo más.

Utah comenzó el año en el puesto 21 del ranking AP Top 25 de pretemporada. Su evolución durante la campaña lo llevó a escalar hasta el segundo lugar de la clasificación del comité del College Football Playoff, una posición que lo coloca en una situación privilegiada de cara a la selección de los 12 participantes.

El siguiente paso será demostrar que puede competir por el campeonato nacional frente a los mejores programas del país. La temporada regular ya quedó atrás; ahora comienza la parte en la que cada resultado puede cambiar el destino de una candidatura.

Devon Dampier impulsa el ataque de los Utes

La actuación contra West Virginia confirmó el peso de Dampier en el funcionamiento ofensivo de Utah. Sus 393 yardas y cinco pases de touchdown fueron sus mejores registros en ambas categorías y llegaron en el partido que cerró la fase regular.

En los 12 encuentros de la temporada, el quarterback acumuló 2,928 yardas por pase y 29 touchdowns, con 220 pases completos en 327 intentos. Su porcentaje de efectividad fue de 67.28 por ciento y registró ocho intercepciones.

Los números explican buena parte del crecimiento ofensivo de Utah. Dampier ha sido capaz de mantener una producción constante durante la campaña y también de elevar su rendimiento en partidos importantes. Ante West Virginia conectó con nueve receptores diferentes y terminó con más pases de anotación que envíos incompletos.

El desafío será mantener esa eficiencia cuando aumente el nivel de oposición. La final de la Big 12 será una prueba importante para medir si Dampier y el ataque pueden conservar el ritmo ante un rival que también llega con aspiraciones de campeonato.

Morgan Scalley busca cerrar su primer año con un título

La temporada invicta también marca el inicio de una nueva etapa para Utah. Morgan Scalley asumió como entrenador principal en 2026, después de pasar 18 años como asistente dentro del programa.

Antes de ocupar el puesto principal, Scalley fue coordinador defensivo durante diez temporadas, entre 2016 y 2025. Su conocimiento de la estructura del equipo y de la identidad defensiva de los Utes ha acompañado una transición que, hasta ahora, tiene al equipo con 12 victorias.

El entrenador todavía tiene objetivos pendientes. El invicto de la fase regular no representa el final de la temporada y el equipo necesita ganar el campeonato de conferencia para reforzar su posición de cara al College Football Playoff.

Para Scalley, la final ante Texas Tech representa la oportunidad de convertir su primer año completo al frente del programa en una temporada que quede marcada por un título.

Texas Tech será el siguiente examen de Utah

El siguiente rival será Texas Tech, que aseguró su lugar en la final de la Big 12 después de vencer 48-27 a TCU. Los Red Raiders terminaron la temporada regular con marca de 11-1 y buscarán defender el campeonato que consiguieron en 2025.

El encuentro tiene un antecedente particular: será el primer partido por el campeonato de la Big 12 desde 1998 en el que los dos equipos llegan con una sola derrota combinada. Utah no ha perdido y Texas Tech registra una caída.

Además, será la edición número 25 y última del campeonato de fútbol americano de la Big 12 bajo la etapa actual de la conferencia. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el viernes 4 de diciembre.

Para Utah, ganar significaría añadir el título de la Big 12 a una temporada regular perfecta y presentar un argumento todavía más sólido ante el comité que selecciona a los participantes del playoff.

Todavía no. Aunque los Utes aparecen en una posición privilegiada, su clasificación oficial al torneo no está confirmada.

En el ranking publicado el 24 de noviembre, Utah ocupó el segundo lugar del College Football Playoff. Sin embargo, esa clasificación tomó en cuenta los partidos disputados hasta el 21 de noviembre, cuando los Utes tenían marca de 11-0. La victoria sobre West Virginia llegó después de ese corte.

El comité publicará su siguiente clasificación el martes 1 de diciembre. El cuadro definitivo de 12 equipos se conocerá el domingo 6 de diciembre, durante el Selection Day.

El formato actual del torneo contempla que los cuatro mejores equipos del ranking final del comité obtengan descanso en la primera ronda, sin que sea obligatorio haber ganado el campeonato de su conferencia.

Por ahora, Utah tiene el mejor argumento posible en términos de resultados: terminó invicto la fase regular y es el único equipo de la FBS que no ha sufrido una derrota. El campeonato de la Big 12 será su oportunidad de reforzar esa candidatura antes de que se anuncie el cuadro definitivo.

Cuándo y dónde ver Utah vs. Texas Tech

Partido: Utah Utes vs. Texas Tech Red Raiders.

Utah Utes vs. Texas Tech Red Raiders. Competencia: Campeonato de la Big 12.

Campeonato de la Big 12. Fecha: Viernes 4 de diciembre de 2026.

Viernes 4 de diciembre de 2026. Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas.

AT&T Stadium, Arlington, Texas. Horario: 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT, 6:00 p. m. MT y 5:00 p. m. PT.

8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT, 6:00 p. m. MT y 5:00 p. m. PT. Transmisión: ABC.

Te puede interesar