Su producción será una de las claves ante San Francisco

Smith Njigba | Candice Ward / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Una ofensiva necesita algo más que un receptor capaz de conseguir muchas yardas. También requiere un jugador al que el quarterback pueda buscar cuando el avance se complica y la defensa está a una jugada de detener la serie. En los Seattle Seahawks, Jaxon Smith-Njigba se ha convertido en esa opción.

El receptor llega a la Semana 12 con 79 recepciones, 1,207 yardas y 10 touchdowns en 10 partidos. Su producción lo coloca entre los jugadores más destacados de la temporada, pero hay un registro que permite entender mejor su importancia: lidera la NFL con 24 recepciones en tercera oportunidad, para 372 yardas y seis anotaciones.

De esas 24 atrapadas, 19 terminaron en primer down. La cifra adquiere otra dimensión al compararla con el rendimiento colectivo de Seattle: los Seahawks han convertido 50 de sus 127 intentos de tercera oportunidad. Las recepciones de Smith-Njigba que consiguieron el avance necesario representan el 38% de todas las conversiones del equipo en esa situación. Antes de visitar a San Francisco, su capacidad para mantener vivas las series aparece como uno de los factores que pueden inclinar el partido.

MÁS INFORMACIÓN: Utah vuelve a soñar con el campeonato nacional

Smith-Njigba concentra más de la mitad de la producción aérea de Seattle

El protagonismo del receptor no se limita a las terceras oportunidades. Su participación en el ataque aéreo de Seattle es considerable: ha recibido 109 objetivos y atrapado 79 pases, con una efectividad de recepción del 72.5%. De acuerdo con los datos de Next Gen Stats, concentra el 52% de las yardas aéreas intentadas por los Seahawks.

Ese porcentaje ayuda a explicar la dimensión de su responsabilidad. Más de la mitad de la distancia que Seattle busca ganar mediante pases está dirigida hacia Smith-Njigba. No significa que todas esas jugadas terminen en recepción ni que el receptor produzca por sí solo toda la ofensiva, pero sí muestra hasta qué punto el plan aéreo depende de su participación.

La distancia respecto al resto de los receptores del equipo también es considerable. Smith-Njigba acumula 1,207 yardas, mientras Cooper Kupp aparece como el segundo jugador de Seattle en esa categoría, con 272. La diferencia refleja el lugar que ocupa el número 11 dentro de la distribución ofensiva.

Su capacidad para producir después de la recepción añade otra dimensión. PFF le atribuye 425 yardas después de atrapar el balón durante la temporada. Ese recurso le permite transformar pases cortos o intermedios en avances mayores y evita que su aportación dependa exclusivamente de ganar duelos profundos.

La combinación de volumen, eficiencia y producción posterior a la recepción explica por qué Smith-Njigba se ha convertido en el principal punto de referencia de Sam Darnold. Seattle no solo lo busca para generar jugadas espectaculares: también necesita que convierta pases en avances constantes.

La tercera oportunidad revela su valor para mantener las series

El dato más revelador de su temporada aparece cuando Seattle necesita alcanzar la distancia para conseguir un nuevo primer down. Smith-Njigba suma 24 recepciones en tercera oportunidad, 372 yardas y seis touchdowns. Su promedio es de 15.5 yardas por atrapada, y el 79.2% de esas recepciones terminaron en primer down.

La comparación con el resto de la liga confirma que no se trata de una participación secundaria. El receptor encabeza el registro de atrapadas en tercera oportunidad, por delante de CeeDee Lamb, de Dallas. Además, sus seis anotaciones en esa situación muestran que su influencia no se limita a prolongar posesiones: también ha conseguido convertir algunas de esas oportunidades en puntos.

En el caso de Seattle, las 19 recepciones que produjeron un primer down equivalen al 38% de las 50 conversiones que registra el equipo en tercera oportunidad. Es una proporción importante, aunque debe interpretarse con precisión: mide los primeros downs generados por sus recepciones, no todas las conversiones que consigue la ofensiva mediante carreras, pases a otros jugadores o castigos.

El contexto colectivo también importa. Seattle ha convertido el 39.4% de sus intentos de tercera oportunidad, una cifra que muestra que no todas las series encuentran continuidad. En ese escenario, contar con un receptor que resuelve con tanta frecuencia cuando recibe el balón representa una ventaja concreta para la ofensiva.

San Francisco presenta un desafío que puede favorecer su estilo de juego

El enfrentamiento de este domingo ofrece un cruce táctico interesante. Los San Francisco 49ers utilizan cobertura zonal en el 79.2% de sus jugadas de pase, la tercera frecuencia más alta de la NFL, según el análisis de Pro Football Focus publicado para la Semana 12.

La cobertura zonal asigna a los defensivos sectores del campo que deben proteger. El objetivo es cerrar espacios y dificultar que el quarterback encuentre receptores libres. Sin embargo, también exige coordinación para entregar marcas cuando los jugadores ofensivos cruzan de una zona a otra. Un receptor capaz de leer esos espacios y ajustar su recorrido puede encontrar oportunidades para recibir.

Smith-Njigba ha sido especialmente productivo contra ese esquema. PFF registra 4.17 yardas por ruta corrida frente a cobertura zonal, por encima de las 2.66 que consigue ante marcación individual. Es una diferencia que coloca al receptor en una posición interesante frente a una defensa que utiliza la zona con mucha frecuencia.

La estadística no garantiza que Seattle vaya a explotar esa tendencia. San Francisco puede modificar sus coberturas, presionar a Darnold o enviar ayudas hacia el sector donde se encuentre el receptor. También puede intentar impedir que Smith-Njigba gane yardas después de la recepción. La respuesta de Seattle dependerá de que otros objetivos, como Kupp y el ala cerrada AJ Barner, obliguen a la defensa a repartir su atención.

Para los 49ers, el desafío será evitar que el receptor encuentre espacios en las zonas intermedias y convierta una recepción aparentemente controlada en una jugada suficiente para conseguir el primer down. Para Seattle, la clave estará en darle oportunidades de recibir en movimiento y permitirle aprovechar los huecos que deje la cobertura.

Seattle necesita un triunfo para acercarse a la cima de la NFC Oeste

El partido también tiene consecuencias directas para la división. San Francisco llega con marca de 9-1, sin la posibilidad de contar con Brock Purdy y ocupa el primer lugar de la NFC Oeste. Los Angeles Rams están 7-4 y Seattle tiene registro de 6-4. Una victoria visitante acercaría a los Seahawks al líder y les permitiría mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la conferencia.

El primer enfrentamiento entre ambos equipos terminó con triunfo de San Francisco por 32-29, el 11 de octubre en Seattle. Smith-Njigba tuvo cinco recepciones para 102 yardas y un touchdown, pero su producción no fue suficiente para evitar la derrota. El encuentro se resolvió con un gol de campo de Eddy Piñeiro en los últimos minutos. El resultado y las estadísticas de aquel partido de la Semana 5 sirven como antecedente para una revancha en la que Seattle necesita un resultado distinto.

El receptor llega después de una actuación destacada contra Las Vegas: ocho recepciones, 171 yardas y un touchdown en la victoria 21-13 del 15 de noviembre. Fue otra demostración de su capacidad para generar avances importantes y darle a Seattle una amenaza constante por aire.

Su crecimiento tampoco comenzó esta temporada. En 2025 ya había dado un salto importante en su producción y se había convertido en uno de los receptores más importantes de la liga. La temporada de despegue de Smith-Njigba y Myles Garrett en 2025 permite observar el antecedente de una evolución que ahora se refleja en su volumen de objetivos y en su eficacia en situaciones decisivas.

La tercera oportunidad será una de las medidas más claras de su influencia en la revancha. Si Smith-Njigba vuelve a encontrar espacios contra la cobertura de San Francisco y convierte sus recepciones en primeros downs, Seattle tendrá más posibilidades de prolongar sus series, controlar el ritmo ofensivo y competir hasta el final. Su producción no garantiza el resultado, pero sí explica por qué la defensa de los 49ers tendrá que dedicarle atención especial.

Seahawks vs. 49ers se jugará el domingo 29 de noviembre en Levi’s Stadium, Santa Clara, California. El inicio está programado para las 4:25 p.m. ET, 3:25 p.m. CT, 2:25 p.m. MT y 1:25 p.m. PT, con transmisión por FOX en Estados Unidos.

Te puede interesar