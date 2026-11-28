Perdió dos veces el camino hacia la cima, pero encontró la manera de volver, ahora defenderá su tercer campeonato mundial

Kenshiro Teraji vs Jassiel Amador | Claro Sports

La primera vez que Kenshiro Teraji perdió un campeonato mundial, la derrota lo dejó pensando en el retiro. Había construido un reinado de cuatro años, defendido ocho veces su cinturón minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y llegado invicto a una pelea que terminó cambiando su carrera. Masamichi Yabuki lo noqueó en septiembre de 2021 y le quitó algo más que un título: puso en duda el camino que el japonés había recorrido hasta entonces.

Teraji encontró la manera de regresar. Recuperó el cinturón en la revancha, subió de división, unificó campeonatos y volvió a caer cuando Ricardo Sandoval lo derrotó en julio de 2025. En lugar de abandonar la competencia, subió otra vez de peso. En julio de este año venció al mexicano Israel González y conquistó el campeonato supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), su tercera división como monarca mundial.

Ahora tiene enfrente a otro mexicano. Jassiel ‘Flashito’ Amador, invicto en el profesionalismo, está en Tokio para disputar el título el domingo 29 de noviembre. Para Teraji será la primera defensa de una corona que consiguió después de dos reconstrucciones deportivas. Para Amador, la oportunidad de convertir una carrera todavía joven en una historia de alcance mundial.

El boxeo estaba en casa antes de llegar al ring

Kenshiro Teraji nació el 6 de enero de 1992 en Jōyō, Kioto. Su acercamiento al boxeo no fue casual: su padre, Hisashi Teraji, también fue peleador y conquistó campeonatos en Japón y en la región de Asia-Pacífico. El gimnasio familiar fue parte de su entorno desde antes de que decidiera dedicarse profesionalmente al deporte.

Durante su etapa amateur acumuló 58 victorias y 16 derrotas. Debutó como profesional en agosto de 2014 y comenzó a construir su nombre en el peso minimosca. No necesitó demasiado tiempo para llegar a una pelea de campeonato: en mayo de 2017 derrotó al mexicano Ganigan López y conquistó el título mundial del CMB.

Aquel triunfo abrió un reinado que se extendió durante más de cuatro años. Teraji defendió ocho veces el cinturón, enfrentó a rivales de distintas escuelas y se convirtió en una de las figuras más reconocibles de las divisiones pequeñas del boxeo japonés.

Su estilo se apoyaba en la velocidad, el control de la distancia y un jab que le permitía decidir cuándo entrar al intercambio. No era un peleador que necesitara buscar el nocaut en cada asalto. Sabía administrar los tiempos y obligar al rival a pelear bajo sus condiciones.

Hasta que apareció Masamichi Yabuki.

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Yabuki le quitó el invicto y lo hizo pensar en el retiro

El 22 de septiembre de 2021, Teraji defendió su campeonato ante Yabuki en Kioto. Llegaba como favorito y con la confianza de quien había superado ocho defensas, pero el combate terminó con una sorpresa: Yabuki lo detuvo por nocaut técnico en el décimo asalto.

La derrota también tuvo un antecedente complicado. Teraji había contraído COVID-19 semanas antes, por lo que la pelea tuvo que aplazarse. El japonés reconoció después que el resultado lo golpeó emocionalmente y que durante un tiempo consideró dejar el boxeo.

El propio CMB recogió sus declaraciones en noviembre de aquel año. Teraji contó que pasó semanas triste y sin salir de casa. La idea de retirarse apareció brevemente, pero también comenzó a tomar forma otra posibilidad: regresar para recuperar el campeonato.

La revancha se celebró el 19 de marzo de 2022. Esta vez Teraji tomó la iniciativa y no permitió que Yabuki repitiera el desarrollo de la primera pelea. Lo noqueó en el tercer asalto y recuperó el título minimosca.

No fue simplemente una victoria para equilibrar el historial entre ambos. Teraji había perdido el cinturón y el invicto, pero encontró una respuesta dentro del ring. Su carrera volvió a tomar impulso.

De unificar títulos a perderlo todo ante Sandoval

En noviembre de 2022, Teraji añadió el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al del CMB. Lo consiguió al detener a Hiroto Kyoguchi en el séptimo asalto, en una pelea que lo colocó como campeón unificado de peso minimosca.

Después de defender sus cinturones, decidió subir al peso mosca. En octubre de 2024 derrotó al nicaragüense Cristofer Rosales por nocaut técnico en el undécimo asalto y conquistó el título vacante del CMB. En marzo de 2025 agregó el de la AMB al vencer a Seigo Yuri Akui por nocaut técnico en el último asalto.

Teraji había conseguido algo que parecía todavía más complicado después de su primera derrota: convertirse en campeón de dos divisiones y unificar nuevamente. Pero el siguiente combate le recordó que ningún reinado está asegurado.

El 30 de julio de 2025 enfrentó al estadounidense Ricardo Sandoval en Yokohama. La pelea llegó hasta los 12 asaltos y terminó con una decisión dividida a favor del retador. Dos jueces dieron la victoria a Sandoval, mientras que uno vio ganador a Teraji. El japonés perdió los campeonatos mosca del CMB y la AMB.

Fue su segunda derrota profesional. También significó quedarse sin los cinturones que había conseguido después de abandonar el minimosca. La reconstrucción tendría que empezar de nuevo, ahora en una tercera categoría.

La tercera división: el título que conquistó ante Israel González

Teraji encontró su siguiente oportunidad en el peso supermosca. El 20 de julio de 2026 enfrentó al mexicano Israel González por el campeonato vacante de la OMB, que había quedado disponible después de que Jesse Rodríguez dejara el cinturón para subir al peso gallo.

El japonés ganó por decisión unánime después de 12 asaltos. Las tarjetas fueron 117-109, 116-110 y 115-111. Durante el combate derribó dos veces a González y controló buena parte de la acción con su velocidad y precisión.

La victoria lo convirtió en campeón mundial en tres divisiones: minimosca, mosca y supermosca. Su registro profesional quedó en 26 triunfos y dos derrotas, con 16 nocauts, de acuerdo con el perfil de Max Boxing y los registros consultados.

No se trató de recuperar exactamente lo que había perdido ante Sandoval. Teraji encontró una nueva categoría y un nuevo campeonato. A sus 34 años, volvió a tener un cinturón mundial en las manos y una oportunidad para construir otro reinado.

Jassiel Amador quiere aprovechar la oportunidad de su carrera

El mexicano Jassiel Amador, conocido como ‘Flashito’, llega a Tokio con 15 victorias, ninguna derrota y un empate. Trece de sus triunfos han sido por nocaut, de acuerdo con el perfil de la AMB.

Su trayectoria profesional comenzó en 2022 y ha transcurrido principalmente en México. En 2025 conquistó el título supermosca Fedelatin de la AMB y durante 2026 sumó victorias ante Pedro Delgado Gaytán y Jhovany Martínez Bonilla. El combate ante Teraji representa un salto importante en el nivel de oposición y su primera oportunidad por un campeonato mundial.

La estadística de nocauts es uno de los argumentos que acompañan al mexicano. Sin embargo, frente a Teraji necesitará algo más que potencia. El japonés tiene experiencia en peleas de unificación, defensas de campeonato y combates de alto nivel ante rivales latinoamericanos.

Amador tendrá que encontrar la manera de acortar la distancia sin quedar expuesto a los contragolpes. Si permite que Teraji marque el ritmo con el jab y los desplazamientos, el campeón podrá administrar los asaltos. El mexicano necesita imponer momentos de presión y aprovechar las oportunidades que consiga abrir.

No es una tarea sencilla. La experiencia está del lado del japonés, pero Amador llega sin derrotas y con una oportunidad que puede cambiar su carrera. Su reto no consiste solamente en viajar a Japón y competir: necesita demostrar que su poder de golpeo puede funcionar frente a un campeón que ha enfrentado a los mejores de varias divisiones.

Tokio, una nueva defensa para el campeón japonés

El combate entre Kenshiro Teraji y Jassiel Amador está programado para el domingo 29 de noviembre en el Ryogoku Kokugikan de Tokio. La Comisión de Boxeo de Japón confirmó la pelea a 12 asaltos por el campeonato supermosca de la OMB.

La función también incluye el enfrentamiento entre David Jiménez y Seigo Yuri Akui por el título supermosca de la AMB, además de la pelea entre Riku Masuda y Seiya Tsutsumi por el campeonato gallo de la AMB.

La cartelera tiene previsto comenzar a las 17:00 horas de Japón, equivalentes a las 3:00 a.m. ET, 2:00 a.m. CT y 12:00 a.m. PT del domingo. La OMB incluye a U-NEXT como plataforma de transmisión, aunque no hay confirmación de disponibilidad para Estados Unidos.

Teraji vuelve a pelear en Tokio con un campeonato recién conquistado y una carrera que ya ha pasado por dos momentos de ruptura. Yabuki lo obligó a levantarse después de perder el invicto; Sandoval lo hizo buscar una nueva división después de quedarse sin sus dos cinturones. Ahora Amador representa una prueba distinta: un rival que todavía no conoce la derrota y que llega con la posibilidad de cambiar el rumbo de su propia historia.

El japonés ya sabe lo que significa perder un campeonato y volver a ganarlo. El mexicano quiere evitar que esa experiencia vuelva a imponerse en el ring. En Tokio, uno defenderá el resultado de su reconstrucción y el otro buscará la victoria que lo coloque en el mapa del boxeo mundial.

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