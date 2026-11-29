La nueva Claiming Age Clarity Act modifica los términos que utiliza el Seguro Social para explicar cuándo solicitar la jubilación

La nueva ley cambia los nombres de las edades de jubilación | Claro Sports

La edad para solicitar la jubilación del Seguro Social en Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la conversación después de que el gobierno federal aprobara una legislación que modifica la manera de presentar los beneficios. La medida puede generar dudas entre quienes están cerca de retirarse y quienes ya reciben pagos mensuales.

La nueva ley, conocida como Claiming Age Clarity Act, fue firmada el 20 de noviembre de 2026. Su objetivo es que los trabajadores comprendan mejor cómo influye la edad en la que solicitan el Seguro Social en la cantidad que recibirán cada mes.

Sin embargo, hay una precisión importante: la legislación no aumenta la edad de jubilación, no modifica los requisitos para solicitar los beneficios y tampoco cambia el cálculo de los cheques. Lo que cambia son los nombres que utiliza la Administración del Seguro Social (SSA) para explicar tres momentos clave: los 62 años, la edad plena de jubilación y los 70 años.

¿Qué cambia con la nueva ley del Seguro Social?

La Claiming Age Clarity Act, identificada como H.R. 5284, ordena a la SSA sustituir algunos términos que aparecen en sus documentos, materiales impresos y recursos digitales.

La intención es que las personas entiendan con mayor claridad qué ocurre con su beneficio mensual cuando deciden comenzar a cobrar antes, esperar hasta su edad plena o retrasar la solicitud.

Los cambios son los siguientes:

A los 62 años: el término Early Eligibility Age será sustituido por Minimum Monthly Benefit Age, que puede traducirse como edad mínima para recibir un beneficio mensual. Es el momento más temprano en que la mayoría de los trabajadores puede solicitar la jubilación, aunque hacerlo implica una reducción permanente en el pago mensual.

el término Early Eligibility Age será sustituido por Minimum Monthly Benefit Age, que puede traducirse como edad mínima para recibir un beneficio mensual. Es el momento más temprano en que la mayoría de los trabajadores puede solicitar la jubilación, aunque hacerlo implica una reducción permanente en el pago mensual. Entre los 66 y 67 años: Full Retirement Age y Normal Retirement Age serán reemplazados por Standard Monthly Benefit Age, o edad estándar para recibir el beneficio mensual. La edad exacta depende del año de nacimiento y marca el momento en que la persona puede cobrar el 100% del beneficio calculado.

Full Retirement Age y Normal Retirement Age serán reemplazados por Standard Monthly Benefit Age, o edad estándar para recibir el beneficio mensual. La edad exacta depende del año de nacimiento y marca el momento en que la persona puede cobrar el 100% del beneficio calculado. Hasta los 70 años: las referencias a Delayed Retirement Credit serán eliminadas y la edad de 70 años se identificará como Maximum Monthly Benefit Age, es decir, la edad máxima hasta la que se acumulan incrementos por retrasar la solicitud.

La ley establece que la Administración del Seguro Social debe aplicar los cambios a más tardar el 20 de noviembre de 2027. No se trata de un nuevo calendario para jubilarse, sino de una modificación en la terminología oficial.

¿A qué edad puedes solicitar el Seguro Social y cuánto puedes recibir?

La edad mínima para solicitar los beneficios de jubilación continúa siendo 62 años para la mayoría de los trabajadores que cumplen los requisitos. Sin embargo, comenzar a cobrar antes de alcanzar la edad plena significa recibir una cantidad menor durante el resto de la jubilación.

La edad plena depende del año de nacimiento. Para quienes nacieron entre 1943 y 1954 es de 66 años. Después aumenta gradualmente, hasta llegar a los 67 años para las personas nacidas en 1960 o después.

La diferencia puede ser importante. La SSA explica que una persona nacida en 1960 o después que solicite su beneficio a los 62 años recibirá el 70% de la cantidad que le correspondería a su edad plena de jubilación. Si espera hasta los 67 años, recibirá el 100%.

Por ejemplo, si el beneficio mensual calculado para una persona fuera de 2,000 dólares a los 67 años, solicitarlo a los 62 supondría recibir aproximadamente 1,400 dólares mensuales. Es un ejemplo ilustrativo: el pago real depende del historial de ingresos y de las circunstancias de cada trabajador.

¿Qué pasa si esperas hasta los 70 años para jubilarte?

Retrasar la solicitud después de alcanzar la edad plena puede aumentar el beneficio mensual. Ese incremento continúa acumulándose hasta los 70 años; después de esa edad, esperar más tiempo ya no genera aumentos adicionales por demora.

Para una persona nacida en 1960 o después, la SSA establece que comenzar a cobrar a los 70 años permite recibir el 124% del beneficio correspondiente a la edad plena de 67 años.

Si utilizamos el ejemplo de un beneficio de 2,000 dólares a los 67 años, esperar hasta los 70 permitiría recibir aproximadamente 2,480 dólares mensuales.

Esto no significa que esperar hasta los 70 sea necesariamente la mejor decisión para todos. La edad para solicitar los beneficios depende de factores como los ingresos, la situación laboral, las necesidades económicas y las circunstancias personales. La nueva ley busca que esa diferencia sea más fácil de comprender antes de presentar una solicitud.

La nueva ley no cambia la edad para Medicare

Otro punto que conviene distinguir es la relación entre el Seguro Social y Medicare. Aunque ambos programas están vinculados con la edad y la jubilación, sus requisitos no son los mismos.

La nueva legislación no modifica la edad general de elegibilidad para Medicare, que permanece en 65 años. Por eso, una persona que decida retrasar su solicitud de jubilación del Seguro Social hasta los 67 o 70 años debe prestar atención a su inscripción en el seguro médico.

La propia SSA recomienda inscribirse en Medicare a los 65 años, incluso cuando se haya decidido aplazar el cobro de los beneficios de jubilación. Esperar para solicitar el Seguro Social no significa que también deba posponerse automáticamente el trámite de Medicare.

¿Cuándo comenzarán a utilizarse los nuevos nombres?

La Claiming Age Clarity Act fue firmada el 20 de noviembre de 2026 y establece un plazo para que la Administración del Seguro Social actualice sus reglas, orientaciones y materiales, tanto impresos como digitales.

El límite legal es el 20 de noviembre de 2027. A partir de la implementación, los trabajadores encontrarán las nuevas denominaciones cuando consulten información oficial sobre las edades para solicitar sus beneficios.

La modificación no representa un aumento de la edad de jubilación ni un cambio en el dinero que reciben los beneficiarios actuales. Su efecto está en la información que la SSA proporciona a quienes deben decidir cuándo comenzar a cobrar.

Para quienes todavía están acumulando años de trabajo en Estados Unidos, también es importante conocer cuántos años y créditos del Seguro Social se necesitan para tener derecho a una jubilación.

Y la decisión sobre cuándo solicitar los beneficios forma parte de un debate más amplio sobre el futuro del programa. El problema financiero del Seguro Social y las alternativas que tendrá que analizar el nuevo Congreso es otro de los temas que pueden influir en la discusión sobre las jubilaciones en los próximos años.

La nueva ley no resuelve esos desafíos financieros ni modifica las prestaciones. Su alcance es más específico: busca que cada trabajador comprenda mejor cuánto puede recibir según la edad en que decida solicitar el Seguro Social.

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