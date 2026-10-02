La gran interrogante de los Dodgers: ¿qué versión de Ohtani verán en la Serie Divisional ante Atlanta?

Ohtani busca recuperar su mejor versión ante Atlanta tras una campaña con lesiones que frenaron su impacto en los Dodgers.

Ohtani ha batallado con las lesiones | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Angeles Dodgers ya conoce a su rival en la Serie Divisional de la Liga Nacional. Atlanta Braves superó la ronda de comodines y visitará Dodger Stadium este sábado 3 de octubre, en una serie al mejor de cinco juegos que abrirá a la 1:00 p.m. del Pacífico. Ahora, la atención de los fanáticos angelinos apunta a Shohei Ohtani y al nivel que podrá ofrecer después de un cierre de campaña marcado por molestias físicas.

Shohei Ohtani switched things up ahead of the NLDS.



Ohtani, who normally completes much of his hitting work privately in the cage or against the Trajekt machine, joined the Dodgers for on-field batting practice Wednesday.



Dave Roberts said Ohtani is as healthy as he has been… pic.twitter.com/AgDOEk3Pra — Blue Dynasty (@D_BlueDynasty) October 1, 2026

El japonés completó una temporada productiva en términos generales, con promedio de .275, OPS de .889 y 30 jonrones, la cifra más alta del roster de los Dodgers. Sin embargo, su rendimiento quedó lejos de la continuidad que mostró en otros años, sobre todo durante el tramo final del calendario. Una lesión en el bíceps derecho y problemas en la rodilla izquierda afectaron su ritmo, limitaron su trabajo como lanzador y lo llevaron a la lista de lesionados.

Ohtani volvió para los últimos cinco juegos de la campaña regular, aunque sus números dejaron dudas. Bateó de 5-21, con un extrabase, una base por bolas y ocho ponches. Ese panorama pone el foco sobre su estado físico y su capacidad para convertirse de inmediato en un bate determinante frente a Atlanta.

¿Cómo llega Shohei Ohtani a la Serie Divisional ante Braves?

La principal incógnita no tiene que ver con el talento de Ohtani, sino con su condición física después de un año exigente. El japonés arrastró molestias desde junio, cuando la rodilla izquierda comenzó a afectar su disponibilidad. Más tarde apareció el problema en el bíceps derecho, una lesión que tuvo impacto en su ofensiva y en su preparación para abrir juegos desde la lomita.

Los Dodgers decidieron actuar con cautela. Ohtani ingresó a la lista de lesionados de 15 días en septiembre y dejó de trabajar como pitcher. Su última apertura llegó el 3 de julio ante los San Diego Padres, partido en el que lanzó seis innings, permitió tres carreras y ponchó a nueve rivales antes de salir por tensión en el bíceps derecho.

La organización ya asumió que Ohtani no lanzará durante esta postemporada. Su aporte dependerá por completo de su trabajo como bateador designado, un rol que permite concentrar su recuperación en el ajuste ofensivo y reducir el desgaste físico. El propio jugador indicó durante septiembre que su prioridad sería el bateo, mientras los Dodgers proyectan que retome su faceta de dos vías en 2027.

Ese contexto eleva la importancia de cada turno. Los Dodgers necesitan a un Ohtani capaz de impactar el juego desde el primer lugar de la alineación, sobre todo ante una serie corta donde un mal inicio puede cambiar el rumbo de la eliminatoria.

¿Qué números tuvo Ohtani contra Atlanta en 2026?

Atlanta representa un reto incómodo para el japonés. Ohtani enfrentó a los Braves en seis juegos durante la temporada regular y conectó apenas cinco hits en 26 turnos, para un promedio de .192. Esa producción contrasta con sus números globales y refleja la dificultad que tuvo el lineup de Los Ángeles frente al pitcheo rival.

El problema tampoco quedó limitado a Ohtani. Los Braves dominaron la serie particular ante los Dodgers con cinco victorias en seis enfrentamientos y una diferencia de carreras de 26-15. Atlanta llega con la confianza de haber encontrado una fórmula efectiva contra el campeón defensor, aunque los playoffs representan un escenario distinto y Dodger Stadium recibirá los dos primeros juegos.

El bajo promedio del japonés ante Atlanta no define lo que puede ocurrir en octubre, pero sí señala un punto de atención. Ohtani deberá mejorar la calidad de sus turnos, siendo más selectivo en los lanzamiento que ataca para poder hacer daño. En una ofensiva con figuras como Freddie Freeman, Mookie Betts y Will Smith, su presencia en circulación puede abrir oportunidades para el resto del orden.

Los Dodgers tampoco requieren que cargue solo con el ataque. Su tarea inmediata pasa por recuperar consistencia, seleccionar mejor los pitcheos y ofrecer una amenaza constante en cada aparición al plato.

¿Cuándo juegan Dodgers vs. Atlanta Braves en la Serie Divisional?

Los Angeles Dodgers abrirá la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Atlanta Braves este sábado 3 de octubre en Dodger Stadium. El Juego 1 comenzará a las 4:00 p.m., hora del Este, con los angelinos como locales tras asegurar la ventaja de localía.

Juego 2: domingo 4 de octubre, Braves vs. Dodgers, 8:00 p.m. hora del Este, Dodger Stadium

domingo 4 de octubre, Braves vs. Dodgers, 8:00 p.m. hora del Este, Dodger Stadium Juego 3: martes 6 de octubre, Dodgers vs. Braves, 6:00 p.m. hora del Este, Truist Park

martes 6 de octubre, Dodgers vs. Braves, 6:00 p.m. hora del Este, Truist Park Juego 4: miércoles 7 de octubre, Dodgers vs. Braves, 6:00 p.m. hora del Este, Truist Park, si es necesario

miércoles 7 de octubre, Dodgers vs. Braves, 6:00 p.m. hora del Este, Truist Park, si es necesario Juego 5: viernes 9 de octubre, Braves vs. Dodgers, 8:00 p.m. hora del Este, Dodger Stadium, si es necesario

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¿El descanso puede ayudar a Ohtani con Dodgers?

La mejor noticia para Los Ángeles llegó con el calendario. El equipo aseguró el primer sembrado de la Liga Nacional y obtuvo cinco días de descanso antes del inicio de la Serie Divisional. Ese margen le permitió a Ohtani descansar después de volver de la lista de lesionados y trabajar en su swing sin la presión diaria de la temporada regular.

Dave Roberts espera una versión más saludable de su estrella para el sábado. La pausa no elimina por completo las dudas sobre el bíceps y la rodilla, aunque sí ofrece una ventana útil para que el japonés llegue con mayor frescura. El club también tiene margen para administrar su carga física durante una serie que contempla días de descanso entre los primeros compromisos.

La serie comienza el sábado en Los Ángeles con un duelo que marcará el tono de la eliminatoria. Ohtani no tendrá responsabilidad desde el montículo, pero su presencia en el primer turno de la alineación será una de las claves ofensivas del equipo. El descanso abre una oportunidad para que el japonés deje atrás un cierre irregular y responda en el momento que más importa para los Dodgers.

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