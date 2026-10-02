Dos técnicas que ICE puede aplicar para detener un auto y que son legales

Un memorando interno de ICE también aclaró que los agentes deben cumplir una capacitación para aplicar ambas técnicas

ICE puede utilizar sus autos para bloquear otros vehículos. Foto: Shutterstock

Los agentes del Servicio de Inmigtración y Control de Aduanas (ICE) recibieron nuevas directrices sobre cómo actuar ante un vehículo que no acata la orden para detenerse. En este sentido, un memorando interno prohíbe que ICE haga persecuciones a alta velocidad.

Sin embargo, el documento contempla dos técnicas legales que los uniformados pueden seguir utilizando bajo determinadas condiciones. Una de ellas consiste en bloquear el paso del auto que no obedece la orden y la otra entrega la posibilidad de desinflar las llantas.

Pero hay algo más: el hecho de que estas maniobras sean aceptadas desde el memorando no significa que cualquier agente de ICE pueda aplicarlas libremente. Las nuevas directrices también establecen requisitos de capacitación y otras medidas de seguridad.

¿Cuáles son las técnicas que ICE puede aplicar ante un auto que no se detiene?

1. El ‘pinning’ o bloqueo del paso

El ‘pinning’ o ‘vehicle pinning’ consiste en utilizar otro vehículo para formar una barrera física que bloquee el paso del auto que está siendo intervenido.

De acuerdo con un reporte de AP, que obtuvo acceso al memorando, la estrategia describe texual: “Utilizar un vehículo o una barrera física para atrapar o detener un automóvil”.

Asimismo, la cadena CNN recalcó que el objetivo de la maniobra es “la seguridad del vehículo sospechoso y sus ocupantes, de los agentes de ICE que realizan las paradas vehiculares y de los demás automovilistas en la vía”.

El pasado 20 de septiembre, en Texas, un inmigrante llamado Wilber Garces Pérez recibió un disparo en la espalda durante una para de ICE, hecho que también generó protestas.

2. Dispositivos para desinflar llantas

La segunda técnica contemplada en el memorando son los dispositivos para desinflar las llantas, conocidos habitualmente como ‘spike strips’.

Según explica el portal Dana Safety Supply, son dispositivos que se colocan en la trayectoria de un auto para provocar la pérdida de aire de sus neumáticos y dificultar que continúe desplazándose, al punto de que se ve obligado a detenerse. Generalmente, son clavos o espigas metálicas huecas que perforan la llanta.

El nuevo memorando permite que los agentes de ICE sigan utilizándolos, pero establece la misma condición básica: deben ser agentes que hayan recibido la capacitación correspondiente.

Las paradas de autos también requieren capacitación y cámaras

El memorando interno establece otras condiciones para este tipo de operaciones. Solo los agentes que hayan completado determinados cursos de capacitación pueden efectuar las paradas.

AP informó que el documento identifica seis capacitaciones disponibles y el requisito es la finalización de uno de los seis cursos. Los agentes que no lo completen, aún pueden participar, pero únicamente en apoyo y como pasajeros del auto de ICE.

Asimismo, los vehículos de la agencia federal de inmigración deben contar con luces y sirenas que permitan identificarlos. Y otra exigencia importante es el uso de cámaras corporales, la cual debe estar activa y en grabación al momento de un operativo.

En el sur de California, un juez federal ya impuso límites a arrestos migratorios sin una orden y los agentes migratorios deben determinar previamente que existe una probabilidad de que la persona escape.

Te puede interesar: