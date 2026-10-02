De Pachuca a Miami: la legión venezolana que juega para la afición en México y EE.UU.

Salomón Rondón, Josef Martínez y Telasco Segovia representan a Venezuela ante miles de aficionados en México y Estados Unidos

Josef Martínez talento venezolano en la MLS | C. Carter | Getty Images vía AFP |

La legión venezolana en la Liga MX y la MLS se ha convertido en un vínculo directo entre la Vinotinto y una comunidad que vive lejos de su país.

Mientras la selección nacional realiza su gira por Asia en la fecha FIFA que detuvo a las ligas en el mundo, con una derrota 2-1 ante Japón y un empate 0-0 frente a Corea del Sur, futbolistas como Salomón Rondón, Josef Martínez, Telasco Segovia y Daniel Pereira mantienen esa conexión cada fin de semana en los estadios de México y Estados Unidos.

Rondón es uno de los referentes ofensiva de la Liga MX, que también paró su actividad para esta fecha FIFA. En el caso de Josef Martínez, está en una carrera por el histórico de goleo en la MLS.

Para miles de venezolanos que emigraron durante la última década, ver a uno de sus compatriotas con la camiseta de un club norteamericano significa algo más que seguir una carrera profesional.

El fútbol se transformó en un punto de encuentro, una manera de conservar símbolos y costumbres mientras la vida transcurre lejos de casa.

Rondón mantiene viva la bandera venezolana en Pachuca

En México, el principal referente es Salomón Rondón. El delantero de Pachuca llegó al fútbol mexicano después de una extensa trayectoria internacional y rápidamente dejó huella: fue campeón de goleo del Clausura 2024 y pieza importante en el título de la Copa de Campeones de Concacaf de ese año.

A sus 36 años, el atacante continúa siendo protagonista. Durante las primeras 10 jornadas del Apertura 2026 encabezaba la tabla de goleadores y había alcanzado los 50 tantos oficiales con Pachuca.

Pero su influencia también se siente en las tribunas. Las visitas de los Tuzos a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Puebla reúnen a grupos de aficionados venezolanos que llegan para respaldar al delantero.

El Estadio Hidalgo, en ese sentido, se ha convertido en uno de los escenarios donde la comunidad puede encontrarse con uno de sus grandes referentes deportivos.

Josef y Telasco, dos generaciones que conectan con EE.UU.

En Estados Unidos, la historia tiene dos nombres que representan momentos distintos. Josef Martínez, con su recorrido histórico en la MLS, y Telasco Segovia, uno de los jóvenes venezolanos que ha ganado protagonismo en Inter Miami.

Martínez llegó a Columbus Crew con nueve temporadas de experiencia en la MLS y 130 goles, sexto en la historia de la liga al momento de su fichaje. En septiembre convirtió de penal ante Inter Miami, precisamente uno de sus antiguos clubes, para alcanzar los 131 tantos.

Segovia representa la nueva generación. El mediocampista de 23 años comparte vestuario con Lionel Messi y, según el documento, acumulaba 32 partidos, cuatro goles y 10 asistencias en 2026. Su capacidad para recuperar y distribuir el balón le ha permitido convertirse en una pieza relevante de Inter Miami.

Una legión que va mucho más allá de las estrellas

La presencia venezolana no termina con Rondón, Martínez y Segovia. Daniel Pereira juega en Austin FC; Jesús Bueno, en Philadelphia Union; Wikelman Carmona, en CF Montréal; Ender Echenique, en FC Cincinnati; Ronaldo Hernández, en Atlanta United; y Javier Otero, en Orlando City.

Kevin Kelsy incluso utilizó la MLS como plataforma para dar el siguiente paso de su carrera: tras su etapa con Portland Timbers, fue transferido al Rangers de Escocia en septiembre de 2026.

Así, mientras la Vinotinto viaja por Asia, sus futbolistas siguen jugando cerca de una comunidad que los reconoce como propios. México y Estados Unidos no son solamente destinos profesionales para esta generación: también son escenarios donde miles de venezolanos encuentran cada semana una pequeña conexión con su país.

Te puede interesar