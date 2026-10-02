Día de Muertos 2026 en Nueva York: ofrendas comunitarias y eventos para honrar a tus seres queridos

Entre los programas confirmados aparecen propuestas en el Bronx, Manhattan, Brooklyn, East Harlem y Queens

El Día de Muertos se conmemora con ofrendas comunitarias. Foto: Shutterstock

Durante todo octubre y los primeros días de noviembre, Nueva York se prepara para la temporada del Día de Muertos 2026. Con ofrendas comunitarias, música, danza y talleres familiares, instituciones culturales y organizaciones mexicanas abrirán espacios para recordar a quienes ya no están.

Según los eventos confirmados en la agenda de Nueva York, las actividades se extenderán hasta el 2 de noviembre, fecha oficial del Día de Muertos. La tradición mexicana honra la memoria de familiares y seres queridos fallecidos.

Entre los programas confirmados aparecen propuestas en el Bronx, Manhattan, Brooklyn, East Harlem y Queens. Como es habitual, algunas permitirán a los asistentes llevar fotografías, cartas o recuerdos para incorporarlos a las ofrendas comunitarias.

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¿Qué eventos en Nueva York honrarán el Día de Muertos?

Jardín Botánico de Nueva York

Una de las novedades de este año será la primera celebración de Día de Muertos del New York Botanical Garden (NYBG), en El Bronx. El programa se desarrollará del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2026 e incluirá una ofrenda comunitaria, calaveras decorativas y una Catrina de gran tamaño adornada con flores.

Los visitantes también podrán participar colocando una fotografía o un recuerdo escrito de un ser querido fallecido.

Sin embargo, el NYBG aclara en su sitio web que las fotografías incorporadas a la instalación pasarán a formar parte de la ofrenda y no serán devueltos. Asimismo, informa que no se permiten alimentos ni velas como parte de las contribuciones.

Los fines de semana también habrá música mexicana y talleres relacionados con las tradiciones de la festividad, como actividades de papel picado y elaboración de flores de seda.

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El NYBG, ubicado en 2900 Southern Boulevard, Bronx, NY 10458, ofrecerá el 1 de noviembre (2:00 pm ET) uno de los momentos principales: el desfile de Día de Muertos dentro del jardín.

Green-Wood

En Brooklyn, el cementerio Green-Wood también prepara una instalación dedicada al Día de Muertos, que tiene diferencias con Halloween. Se trata de la ofrenda ‘Reposo y Recuerdo’, de la artista Laura Anderson Barbata y que estará instalada en la Historic Chapel.

La programación oficial indica que podrá visitarse del 9 de octubre al 15 de noviembre, todos los días de 10:00 am a 5:00 pm ET.

La instalación incorpora papel picado, flores de papel y hamacas elaboradas junto con artesanos mexicanos, detalla el portal de Green-Wood. Los visitantes también podrán agregar fotografías, notas, flores u otros pequeños recuerdos al altar, además de decorar calaveras y compartir memorias.

Y el lunes 2 de noviembre, de 4:00 a 7:00 pm ET, será la actividad central del Día de Muertos. Aunque habrá un registro previo, el evento será gratuito y contará con manualidades, música y presentaciones.

El Museo del Barrio y Mano a Mano

En East Harlem, el Museo del Barrio celebrará su tradicional programa de Día de Muertos el sábado 17 de octubre, de 10:00 am a 2:00 pm ET.

La actividad ‘En Familia | Día de Muertos’ será gratuita e incluirá actividades artísticas, música en vivo, altares comunitarios y experiencias dirigidas a familias, indica el sitio web.

Por su parte, la organización Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras tendrá dos actividades con ofrendas que ya están confirmadas.

La primera será el sábado 17 de octubre, de 3:00 a 6:00 pm ET, en la Hispanic Society Museum & Library, ubicada en 3741 Broadway. La entrada será gratuita y habrá una ofrenda comunitaria, talleres artísticos, música en vivo y otras actividades.

El segundo evento tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, de 6:00 a 7:30 pm ET, en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center, 1887 Broadway. Aquí los asistentes podrán llevar copias de fotografías, notas o cartas para recordar a sus familiares y amigos fallecidos.

Teatro en Queens

En este distrito la celebración tendrá un componente escénico a cargo de Calpulli Mexican Dance Company y Queens Theatre.

Las funciones de “Día de Muertos” están programadas para el 17 de octubre (2:00 y 8:00 pm ET) y 18 de octubre (2:00 pm ET) en el Claire Shulman Theater, dentro de Flushing Meadows Corona Park.

La obra cuenta la historia de “Lupita”, quien llega al Mictlán después de morir y encuentra a “La Catrina”. La producción utiliza danza y elementos de la tradición mexicana para abordar la memoria, la pérdida y la conexión entre quienes están vivos y quienes han fallecido.

La variedad de actividades confirma que el Día de Muertos tendrá presencia en diferentes zonas de Nueva York durante octubre y el inicio de noviembre. Desde ofrendas participativas y talleres gratuitos hasta desfiles, música, danza y espectáculos teatrales. Asimismo, muchas personas suelen armar su altar tradicional en casa para recibir a los difuntos.

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