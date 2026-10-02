¿Fin del dogma europeo? Pochettino valida las canteras de la MLS rumbo al 2030

El técnico argentino encontró en las academias de la MLS una generación lista para dar el salto al USMNT

Mauricio Pochettino DT de EE.UU. | Soobum IM | Getty Images vía AFP

Mauricio Pochettino comenzó el nuevo ciclo de la Selección de Estados Unidos con una señal clara: la cantera de la MLS ya puede producir futbolistas preparados para el escenario internacional.

En el primer partido de Estados Unidos que terminó 4-1 sobre Perú, 11 jugadores hicieron su debut con el Team USA ocho de ellos adolescentes, y cada uno de los cuatro goles tuvo participación de un debutante.

Justin Ellis y Julian Hall marcaron en su estreno, lo que ya puso a Hall en la historia de la Selección de Estados Unidos, mientras Cavan Sullivan fue titular con 16 años. U.S. Soccer confirmó que fue el primer partido del nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030.

MLS NEXT deja de ser una promesa y se convierte en ruta

Durante años, para muchos jóvenes estadounidenses el salto hacia Europa parecía parte del camino hacia la élite. El experimento de Pochettino plantea otra posibilidad: que el desarrollo construido dentro de Estados Unidos también pueda llevar directamente a la selección mayor.

El ecosistema MLS NEXT y MLS NEXT Pro no apareció de la noche a la mañana. Del grupo actual de convocados por el Team USA, 21 futbolistas pasaron por Development Academy o MLS NEXT, mientras 18 se formaron en canteras de clubes de la liga.

Además, 162 exjugadores del sistema aparecen en planteles de primera división en 2026 y 483 futbolistas bajo el modelo Homegrown han sumado minutos oficiales desde 2008.

La novedad está en utilizar ese producto ahora. Pochettino tiene contrato hasta 2030 y U.S. Soccer amplió su responsabilidad para que él y su cuerpo técnico tengan mayor impacto en el ecosistema futbolístico estadounidense.

Ellis, Sullivan y Hall: la cantera ya toca la puerta

Justin Ellis protagonizó una de las escenas más simbólicas. El delantero de Orlando City marcó a los cuatro minutos de su debut internacional, en el mismo estadio donde juega con su club. U.S. Soccer lo registró como el gol más rápido de un debutante en la era moderna del programa.

Julian Hall también dejó su firma en Orlando. El atacante de New York Red Bulls entró desde el banco y convirtió el 3-1 ante Perú. Días después, fue titular ante Chile, una señal de que su primera oportunidad no quedó reducida a una aparición anecdótica.

Cavan Sullivan completa el trío. Con 16 años, fue titular frente a Perú. Su presencia, junto a Ellis, Hall, Peyton Miller y otros prospectos, conecta las academias de la MLS con el escenario de mayor exigencia del fútbol estadounidense.

La intuición argentina se encuentra con una estructura estadounidense

Pochettino no llegó a Estados Unidos desde un vacío formativo. Su historia comenzó en Newell’s Old Boys, donde Jorge Griffa y Marcelo Bielsa fueron referentes de una cultura de desarrollo juvenil. Aquella experiencia marcó su manera de entender las oportunidades para los jóvenes.

Después, esa filosofía apareció en su recorrido europeo con jugadores como Luke Shaw, Dele Alli y Harry Kane. El punto en común no era regalar minutos por edad, sino detectar cuándo un futbolista estaba preparado y darle responsabilidad.

Ahora esa mirada se cruza con una infraestructura que la MLS construyó durante años. El partido contra Perú no demuestra por sí solo que Estados Unidos haya abandonado la necesidad de formar talento en otros países. Sí ofrece una evidencia concreta de que el camino doméstico puede producir internacionales jóvenes y competitivos.

El reto hacia 2030 será convertir esa irrupción en continuidad. Los 11 debuts fueron una noche histórica; el verdadero cambio se medirá cuando Ellis, Sullivan, Hall y compañía dejen de ser novedades y se conviertan en piezas habituales del USMNT.

Te puede interesar