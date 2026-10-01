Medicare 2027: desde hoy puedes comparar planes antes de la inscripción abierta

La intención de Medicare, con la ventana previa entre el 1 y 15 de octubre, es que los beneficiarios revisen cuánto podrían pagar

Medicare tiene varios puntos a revisar antes de la inscripción. Foto: Shutterstock

Desde este 1 de octubre, los beneficiarios de Medicare ya pueden comenzar a comparar los planes de salud y revisar cómo podría cambiar su cobertura de salud para 2027.

Sin embargo, la ventana oficial para inscribirse o cambiar la cobertura iniciará el 15 de octubre, extendiéndose hasta el 7 de diciembre. Asimismo, el sitio web del programa federal aclara que cualquier modificación durante ese periodo tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2027.

La intención de Medicare es que los beneficiarios revisen cuánto podrían pagar y comprobar si sus médicos, hospitales y medicamentos seguirán cubiertos antes de tomar una decisión.

¿Qué puedes hacer desde este 1 de octubre con Medicare?

El buscador oficial de Medicare.gov permite consultar los planes correspondientes al nuevo año introduciendo el código postal y seleccionando el tipo de cobertura que se desea comparar.

También es el momento de revisar el Aviso Anual de Cambios (ANOC) que envía cada plan durante el otoño. Este documento detalla modificaciones en primas, costos, beneficios y cobertura que comenzarán en enero.

Durante la inscripción abierta, los beneficiarios podrán cambiar ‘Medicare Advantage’, modificar su cobertura de medicamentos de la Parte D o pasar de ‘Medicare Original’ a ‘Medicare Advantage’ y viceversa, de acuerdo con las reglas de cada opción.

Estas dos semanas pueden utilizarse para hacer una comparación detallada, no solamente para mirar la prima mensual. En este sentido, conviene revisar:

El Aviso Anual de Cambios enviado por el plan actual

La prima mensual y los deducibles de 2027

Los medicamentos que se toman regularmente y cuánto costarán

Si los médicos y especialistas habituales continúan dentro de la red

Los hospitales y centros médicos disponibles

Copagos, coseguros y límites de gastos

Beneficios adicionales incluidos en Medicare Advantage

Las farmacias preferidas por cada plan

MÁS INFORMACIÓN: Impacto económico de las brechas idiomáticas en Medicare

Medicare Advantage tendría primas promedio más bajas

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) proyectan que la prima mensual promedio ponderada de ‘Medicare Advantage’ disminuya más de 16% entre 2026 y 2027. Además, CMS calcula que la prima promedio de los medicamentos dentro de los planes con cobertura de recetas disminuirá alrededor de 38%.

Sin embargo, el precio final depende del plan disponible en cada zona, los beneficios incluidos, los costos compartidos y otros factores.

Para los planes independientes de medicamentos de la Parte D, CMS proyecta un aumento promedio inferior a $1 mensual en 2027.

Lo que sube en la Parte D: el deducible y el límite de bolsillo

En 2027, el deducible máximo estándar de la Parte D será de $700 dólares, frente a los $615 dólares de 2026. El límite anual de gasto de bolsillo para medicamentos cubiertos también aumentará de $2,100 a $2,400 dólares.

Esto significa que un beneficiario podría tener que pagar hasta $700 dólares antes de alcanzar el siguiente nivel de cobertura si su plan aplica el deducible máximo. Por su parte, el límite de los $2,400 dólares establece el máximo anual de gastos de bolsillo para los medicamentos cubiertos por la Parte D bajo las reglas de 2027.

Una vez alcanzado ese límite, el beneficiario no tendrá que pagar más por los medicamentos cubiertos por la Parte D durante el resto del año. Pero recuerda que la cantidad concreta que pagará cada persona seguirá dependiendo de su plan y de los medicamentos que utilice.

¿Qué medicamentos tendrán precios negociados?

Otro cambio importante que comenzará el 1 de enero de 2027 es la entrada en vigor de los precios negociados por Medicare para otros 15 medicamentos de la Parte D.

Entre ellos están Ozempic, Rybelsus y Wegovy, además de medicamentos utilizados para tratar enfermedades como cáncer, asma, diabetes y otras condiciones crónicas. Con esta segunda ronda, serán 25 medicamentos en total los que tendrán precios máximos negociados por Medicare, sumando los 10 que comenzaron a aplicarse en 2026.

Para determinadas presentaciones, los precios publicados por CMS son de $276.78 dólares para Ozempic y Rybelsus; y $385.63 dólares para Wegovy. Nuevamente, el costo final depende de la cobertura y las reglas del plan.

¿Cuánto costará la Parte B en 2027?

Finalmente, otro número que los beneficiarios deben vigilar es la prima mensual de la Parte B, que cubre servicios médicos y ambulatorios.

El informe de los fideicomisarios de Medicare proyecta una prima estándar de aproximadamente $209.50 dólares al mes en 2027, frente a los $202.90 dólares de 2026. Pero esa cifra todavía es una estimación y el monto oficial se establecerá en noviembre.

Además, no todos los beneficiarios necesariamente pagan la misma cantidad, ya que las primas pueden ser superiores para determinadas personas según sus ingresos.

Medicare advierte que nunca llama a los beneficiarios para venderles productos ni visita sus hogares para ofrecer planes. Los representantes de los planes tampoco pueden comunicarse con una persona que no sea miembro o que no les haya dado permiso para contactarla. Cualquiera de esos escenarios podría tratarse de un fraude, por lo que debes aprender a detectarlos.

Te puede interesar: