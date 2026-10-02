ICE prohíbe a sus agentes perseguir autos que no se detengan

Un memorando interno también limita las paradas de tránsito a los agentes de ICE que tengan una capacitación específica

ICE ya no está autorizado a iniciar persecuciones en auto. Foto: Shutterstock

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibieron una nueva orden: no pueden perseguir autos que no se detengan. Así lo determina un memorando interno, el cual también añade otras directrices.

El documento, obtenido y citado por AP, fue enviado a los agentes de la división de Enforcement and Removal Operations (ERO) y establece que no están autorizados a iniciar persecuciones de vehículos bajo ninguna circunstancia cuando un conductor no acata una orden de alto. En lugar de seguirlo, deberán registrar la información del auto para una investigación posterior.

La nueva política no significa que la agencia federal tenga prohibido detener vehículos. Si bien las paradas continúan, quedan sujetas a requisitos específicos de capacitación, equipamiento y actuación.

¿Qué dicen las nuevas órdenes para los agentes de ICE?

En primer lugar, solamente los agentes que hayan completado uno de cinco cursos específicos de capacitación de la agencia pueden efectuar este tipo de operaciones (detener autos). Según describió la cadena CNN, el requisito consiste en la finalización de uno de seis cursos de capacitación.

Quienes no la completen, señala el memorando, todavía pueden participar en funciones de apoyo: como pasajeros y no como conductores de los vehículos utilizados durante la parada.

La directriz también exige que los vehículos empleados en estas operaciones tengan luces y sirenas que permitan identificarlos como autos policiales cuando estén activadas. Además, todos los agentes presentes durante una parada deben portar y activar sus cámaras corporales.

¿Qué pueden hacer los agentes de ICE si un auto no se detiene?

Las instrucciones indican que deben recopilar la información disponible del vehículo y utilizarla posteriormente para continuar la investigación. Sin embargo, hay otras estrategias no violentas que pueden aplicar.

Entre ellas está el llamado ‘pinning’, que consiste en utilizar otro vehículo o una barrera física para inmovilizar o bloquear el auto que pretende huir. También se contempla el uso de dispositivos que desinflan los neumáticos.

Sin embargo, dichas técnicas solo pueden ser empleadas por agentes que hayan recibido la capacitación correspondiente.

¿Por qué ICE está emitiendo estas nuevas órdenes?

La modificación llega después de una serie de incidentes en los que las paradas de vehículos realizadas por agentes de inmigración terminaron en tiroteos.

En julio de 2026, dos episodios mortales en Maine y Texas provocaron que ICE suspendiera temporalmente la mayoría de las paradas vehiculares no urgentes. La medida fue confirmada entonces por funcionarios vinculados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que recientemente anunció un aumento de los agentes de ICE en ciudades santuario.

En Maine, un agente de ERO disparó mortalmente el 13 de julio durante una operación en Biddeford. La Oficina del Fiscal General de Maine confirmó que estaba investigando el uso mortal de la fuerza y señaló inicialmente que el hombre involucrado había intentado huir en un vehículo en dirección al agente. De hecho, la investigación estatal continúa.

El otro episodio ocurrió en Texas, donde un inmigrante llamado Wilber Garces Pérez recibió un disparo en la espalda, el domingo 20 de septiembre, hecho que también generó protestas contra ICE.

Según la información recopilada por AP, esos incidentes han dejado al menos cuatro personas muertas y varias heridas. La agencia de noticias también indicó que los uniformados habían abierto fuego durante más de una docena de encuentros de este tipo desde 2025.

En el sur de California, un juez federal ya impuso límites a arrestos migratorios sin una orden y los agentes migratorios deben determinar previamente que existe una probabilidad de que la persona escape.

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