Toluca vs Austin FC, en vivo cuartos de final: De nuevo se ahoga el grito de gol de los escarlatas
Los Diablos Rojos llegan tras vencer a Seattle Sounders y FC Dallas, mientras Austin FC mantiene el invicto con ocho puntos en la fase inicial
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Toluca vs Austin FC
Para el duelo de cuartos de final de la Leagues Cup 2026, Toluca y Austin FC ya definieron sus equipos titulares con los que buscarán el boleto a las semifinales del torneo. Estas son las alineaciones confirmadas para el enfrentamiento:
Toluca (4-2-3-1): Hugo González; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Helio Nunes, Jesús Ricardo Ángulo, Alexis Vega; Federico Viñas.
Austin FC (3-4-3): Brad Stuver; Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro; Joseph Rosales, Besard Sabovic, Ilie Sánchez, Jon Gallagher; Ervin Torres, Christian Ramírez; Myrto Uzuni.
Toluca vs Austin FC: ¿Cómo llegan a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 después de sumar seis puntos en la primera fase. Toluca comenzó con una victoria de 3-0 sobre Seattle Sounders y posteriormente cayeron 1-0 frente al LAFC. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed aseguró su clasificación al imponerse 3-1 al FC Dallas. Sus dos triunfos se produjeron en el Estadio Nemesio Diez, reabriendo la polémica de los pocos partidos que se disputaron en territorio mexicano, mientras que terminó en el tercer puesto entre los representantes de la Liga MX.
Austin FC llega invicto después de terminar segundo entre los equipos de la MLS con ocho puntos. El conjunto texano derrotó 2-0 a Xolos de Tijuana y 3-0 al Puebla, antes de empatar 1-1 ante el América y llevarse el punto adicional al imponerse 6-5 en la tanda de penaltis. Myrto Uzuni ha sido una de sus principales opciones en ataque con cuatro goles en tres encuentros del torneo.
Leagues Cup 2026, cuartos de final en vivo: ¿En dónde ver el Toluca vs Austin FC y a qué hora juegan?
El partido entre Toluca y Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 se disputará este miércoles 26 de agosto en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.
El encuentro comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Apple TV. Además, Claro Sports tendrá la cobertura minuto a minuto con todos los detalles del compromiso.
La eliminatoria definirá al equipo que avanzará a las semifinales del torneo, donde ya esperan clubes como León y Monterrey, quienes consiguieron su clasificación después de superar a Real Salt Lake y Chicago Fire, respectivamente.
¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Iniciamos con el Toluca vs Austin FC de cuartos de final
Toluca y Austin FC se enfrentan este miércoles 26 de agosto en la Sports Illustrated Stadium por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo que medirá a uno de los equipos mexicanos con mejor rendimiento en el torneo frente a un representante de la MLS que busca mantener su camino rumbo al título. Los Diablos Rojos llegan con la intención de continuar su buen momento y acercarse a la definición del campeonato.
El conjunto dirigido por Antonio Mohamed ha mostrado regularidad durante la competencia y ahora tendrá una prueba importante ante un Austin FC que dejó en el camino a rivales de la Liga MX para instalarse entre los ocho mejores. La eliminatoria representa una nueva oportunidad para demostrar la competitividad entre los clubes de ambas ligas.
Desde este directo de Claro Sports podrás seguir el Toluca vs Austin FC minuto a minuto, con las alineaciones, goles, jugadas más importantes, cambios, estadísticas y todo lo que ocurra durante uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.