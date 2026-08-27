Toluca vs Austin FC, en vivo cuartos de final: De nuevo se ahoga el grito de gol de los escarlatas

Toluca vs Austin FC: ¿Cómo llegan a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 después de sumar seis puntos en la primera fase. Toluca comenzó con una victoria de 3-0 sobre Seattle Sounders y posteriormente cayeron 1-0 frente al LAFC. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed aseguró su clasificación al imponerse 3-1 al FC Dallas. Sus dos triunfos se produjeron en el Estadio Nemesio Diez, reabriendo la polémica de los pocos partidos que se disputaron en territorio mexicano, mientras que terminó en el tercer puesto entre los representantes de la Liga MX.

Austin FC llega invicto después de terminar segundo entre los equipos de la MLS con ocho puntos. El conjunto texano derrotó 2-0 a Xolos de Tijuana y 3-0 al Puebla, antes de empatar 1-1 ante el América y llevarse el punto adicional al imponerse 6-5 en la tanda de penaltis. Myrto Uzuni ha sido una de sus principales opciones en ataque con cuatro goles en tres encuentros del torneo.