Conoce cuáles serán los feriados federales durante el mes de diciembre diciembre para que les puedas sacar el máximo provecho

Diciembre cuenta con un solo día feriado a nivel federal | Shutterstock

Diciembre llega con una pregunta que miles de trabajadores repiten cada año ¿Cuántos días libres puedo juntar al final del año? Este año el calendario juega a favor de quienes planean con tiempo y el único feriado federal del mes cae en el mejor día posible.

El Día de Navidad se celebra el viernes 25 de diciembre de 2026, según el calendario oficial de feriados federales. Esa posición abre la puerta a un fin de semana largo sin gastar ni un solo día de vacaciones, algo que no ocurre todos los años.

Además, el Año Nuevo 2027 cae en viernes 1 de enero. La combinación de ambas fechas permite armar un descanso de hasta diez días con apenas cuatro días de vacaciones bien elegidos. Te contamos cómo funciona.

¿Cuáles son los días feriados de diciembre de 2026 en Estados Unidos?

Estados Unidos tiene once feriados federales al año y diciembre solo cuenta con uno. La Navidad, viernes 25 de diciembre, es el único día feriado federal del mes. Ese día cierran las oficinas del gobierno federal, los bancos, la Reserva Federal y las oficinas de la Administración del Seguro Social.

La Nochebuena, jueves 24 de diciembre, no es feriado federal. Aun así, muchas empresas privadas la conceden como día libre completo o medio día. Las compañías de envíos como UPS operan de forma limitada el 24 y cierran por completo el 25.

La Nochevieja, jueves 31 de diciembre, tampoco figura como feriado federal. Quien quiera despedir el año sin preocupaciones tendrá que pedirla como vacaciones.

¿Habrá un puente en diciembre de 2026?

Sí, y es uno de los mejores puentes posibles. Como la Navidad cae en viernes, el descanso natural une el feriado con el fin de semana. El trabajador promedio disfruta tres días seguidos sin tocar sus vacaciones.

El panorama mejora si tu empleador te libera el jueves 24 por Nochebuena. En ese caso, el puente se prolongaría a cuatro días consecutivos. En años anteriores, el propio gobierno federal excusó a sus empleados el 24 de diciembre mediante una orden ejecutiva, como ocurrió en 2025 , aunque nadie garantiza que la medida se repita este año.

Los empleados del sector privado dependen de la política interna de cada empresa. Lo más seguro es preguntar en recursos humanos con anticipación. Así queda el puente natural de diciembre.

Jueves 24 de diciembre. Posible día libre si tu empresa lo concede

Posible día libre si tu empresa lo concede Viernes 25 de diciembre. Feriado federal de Navidad

Feriado federal de Navidad Sábado 26 de diciembre. Día de descanso de fin de semana

Día de descanso de fin de semana Domingo 27 de diciembre. Día de descanso de fin de semana

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¿Qué otras fechas especiales tiene diciembre de 2026?

Más allá de los feriados federales, diciembre reúne varias celebraciones importantes para las comunidades de Estados Unidos. Muchas familias hispanas organizan sus viajes y reuniones alrededor de estas fechas, así que conviene tenerlas presentes al planear tu descanso.

La primera noche de Hanukkah 2026 cae el viernes 4 de diciembre , al inicio del último mes del año. El Día de la Virgen de Guadalupe se conmemora el sábado 12, una fecha central para la comunidad mexicana en todo el país. Y Kwanzaa arranca el sábado 26 de diciembre para extenderse hasta el 1 de enero.

Con el calendario completo en la mano, diciembre de 2026 ofrece un cierre de año generoso para quienes se organizan. Revisa las políticas de tu empresa, define tus fechas y aprovecha uno de los últimos respiros grandes del año.

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