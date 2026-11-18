Antes de viajar en diciembre, la vacuna MMR debe ser una de tus prioridades para estar protegido

Si vas a viajar debes verificar que tengas tus vacunas al día | Shutterstock

Si planeas cruzar la frontera o tomar un vuelo a México en diciembre, el sarampión debe estar en tu lista de verificación antes de hacer las maletas. El virus circula con fuerza en ambos países. México atravesó uno de sus brotes más grandes en años, con más de 20,000 casos confirmados y 50 muertes durante 2025 y 2026. Del lado estadounidense, los CDC contabilizan 5,412 contagios en lo que va de 2026, más del doble que todo 2025 y la cifra anual más alta desde 1991.

Esta misma semana, la Organización Panamericana de la Salud le retiró a Estados Unidos su estatus de nación libre de sarampión tras 26 años, con 12 meses continuos de transmisión y al menos 10 muertes reportadas por las autoridades estatales. Los brotes más grandes se concentran en Pensilvania, Wisconsin y Nueva York, mientras Texas arrastró el foco que contagió a más de 760 personas desde 2025. En México la curva va hacia abajo y solo quedan 14 casos activos, 12 en Chiapas y dos en Quintana Roo.

Puedes exponerte al virus es Estados Unidos y enfermarte en México, o viceversa. El periodo de incubación dura de 7 a 14 días, así que puedes subir a un avión sano y presentar síntomas ya en las vacaciones. El sarampión viaja por el aire y permanece hasta dos horas en espacios cerrados como aeropuertos y terminales. Por eso la vacuna MMR aplicada a tiempo separa unas fiestas tranquilas de una hospitalización.

¿Necesito la vacuna MMR antes de viajar a México?

Todo viajero internacional debe ir completamente vacunado contra el sarampión. Eso implica dos dosis de la vacuna MMR o triple vírica, aplicadas con al menos dos semanas de anticipación a tu salida, para que el cuerpo desarrolle la protección máxima.

Si solo recibiste una dosis de niño, pide la segunda antes de partir. Si no recuerdas tu esquema, tu médico puede ordenar un análisis de sangre para medir tus anticuerpos y decidir con un dato real. Los adultos nacidos antes de 1957 se consideran inmunes en general, pero conviene confirmarlo en consulta si harás un viaje largo o visitarás zonas donde el brote pegó fuerte.

Con los bebés el panorama cambia. Los menores de 6 a 11 meses deben recibir una dosis anticipada de MMR antes del viaje, aunque esa dosis no cuenta dentro del esquema regular. Después del primer cumpleaños, necesitan las dos dosis completas en el calendario normal.

¿Dónde me aplico la vacuna si mi viaje es inminente?

En Estados Unidos puedes conseguir la MMR en el consultorio de tu médico de cabecera, en farmacias con servicios de inmunización y en clínicas comunitarias de salud pública. Casi todas las aseguradoras la cubren sin costo, y muchos departamentos de salud locales la ofrecen a bajo precio o gratis para personas sin seguro.

No esperes a la última semana. Recuerda que el efecto protector tarda hasta dos semanas en consolidarse, así que la fecha de tu cita define tu nivel real de protección el día del vuelo.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión que debes vigilar?

Los síntomas aparecen entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. El cuadro arranca como un resfriado agresivo y luego da señales inconfundibles.

Fiebre alta que puede superar los 104 °F.

que puede superar los 104 °F. Tos, moqueo y ojos enrojecidos y llorosos .

. Manchas blancas pequeñas dentro de la boca, conocidas como manchas de Koplik, al segundo o tercer día.

Sarpullido rojo que comienza en la cara, junto al nacimiento del cabello, y baja hacia el cuello, el tronco, los brazos y las piernas, entre tres y cinco días después de los primeros síntomas.

Las complicaciones graves incluyen neumonía, inflamación del cerebro y, en los casos más severos, la muerte. Este brote dejó 50 defunciones, y nada de eso fue por mala suerte sino por falta de vacunación y diagnóstico tardío.

¿Qué hacer si te enfermas durante el viaje o al regresar?

Si presentas fiebre y sarpullido en México, llama primero a un centro de salud y avisa de tus síntomas antes de presentarte. Ese aviso permite que el personal prepare la atención y proteja a otros pacientes. Una persona con sarampión contagia desde cuatro días antes del sarpullido hasta cuatro días después, y el virus viaja por el aire.

Al regresar a Estados Unidos, aplica la misma regla. Contacta a tu proveedor de salud, menciona tu viaje reciente y sospecha de exposición. Los márgenes de 7 a 14 días de incubación implican que puedes subirte al avión de regreso sano y enfermarte ya en casa.

Viaja informado, vacúnate a tiempo y verifica el esquema de cada integrante de tu familia. Con esos pasos, diciembre en México puede ser lo que debe ser. Una celebración sin sustos.

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