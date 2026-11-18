Aunque algunos comercios ofrecen garantías para proteger al consumidor ante futuras rebajas, otros no contemplan este beneficio

Durante Black Friday cada tienda pone sus propias reglas. Foto: Shutterstock

Pagar un producto en Black Friday y descubrir después que la misma tienda lo vende más barato es un escenario tan habitual como frustrante. De inmediato te preguntas: ¿debo regresar el artículo? ¿puedo reclamar la diferencia del precio?

Aunque sí es posible y puedes intentarlo, debes entender que el comercio no está en la obligación de hacerlo. Las políticas reflejadas en reconocidas tiendas como Costco, Target, Amazon o Best Buy indican que la respuesta depende principalmente de las condiciones de cada establecimiento.

En este sentido, no existe una regla federal que obligue a las tiendas a reembolsar la diferencia cuando un producto baja de precio después de la compra. Lo que sí es cierto es que algunas ofrecen garantías para proteger al cliente y otras no contemplan este beneficio.

Otra clave es distinguir entre un ajuste de precio y una devolución. El primero permite recuperar la diferencia sin entregar el producto, pero el segundo implica regresar el artículo y, si la política lo permite, comprarlo nuevamente al precio más bajo.

Puedes intentarlo, pero no hay garantía de un reajuste de precio en Black Friday

El primer paso del proceso es conocer que el establecimiento tenga una política que lo permita y cumplas sus condiciones. Este beneficio se conoce como ‘price adjustment’ y consiste en solicitar que la tienda reembolse la diferencia entre el precio que pagaste y el que tiene actualmente el mismo artículo.

Sin embargo, no basta con mostrar que el producto está más barato. Generalmente, debe tratarse del mismo modelo, marca, tamaño, color y presentación. También es necesario respetar el plazo establecido por el comercio y presentar el recibo o número de pedido.

Por ejemplo, las políticas de temporada en Target permiten solicitar un ajuste si compras un artículo elegible en una tienda o por internet y su precio baja antes del 24 de diciembre de 2026. Fuera de Black Friday, el plazo se reduce a 14 días posteriores a la compra.

En otra cadena como Costco, la solicitud del ajuste de precio puede hacerse en los 30 días siguientes, indistintamente si es temporada navideña. Por su parte, Walmart no ofrece este beneficio si la compra fue online y tampoco en jornadas como Black Friday y Cyber Monday.

La tienda no está obligada a devolverte la diferencia

Ningúna establecimiento comercial de EE.UU. está obligado a cumplir con ese beneficio. Si compraste un artículo al precio anunciado y la transacción se completó correctamente, el hecho de que después aparezca una rebaja no significa que la tienda tenga que modificar el importe que pagaste.

Los ajustes de precio suelen ser beneficios comerciales que las empresas ofrecen voluntariamente y que están sujetos a sus propias condiciones. La situación puede cambiar si existe una promesa específica de protección de precios, una garantía anunciada que la tienda no respeta o alguna disposición estatal aplicable.

En última instancia puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente para confirmar si existe una excepción. Sin embargo, la solicitud debe estar bien argumentada y respaldada con: la factura, el correo de confirmación y el número de pedido.

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