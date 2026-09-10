9/11: cómo se prepara New York para conmemorar el día clave que marcó su historia reciente

Autoridades desplegarán un amplio operativo de seguridad, con cierre de calles y dispositivos policiales ocultos

Alcalde de New York, Zohran Mamdani. Foto: Kena Betancur / AFP

New York City conmemora este viernes el 25 aniversario del 9/11, un día clave en la historia reciente de Estados Unidos: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ciudad tiene programada una ceremonia en el National September 11 Memorial & Museum, al tiempo que las autoridades desplegarán un amplio operativo de seguridad en el Bajo Manhattan.

Según el sitio oficial del Museo, la primera entrada será a las 8:00 am (ET) y la última a las 5:30 pm. Aunque el costo de la entrada es gratuita, los tickets deben reservarse y, preferiblemente, con anticipación. El Museo también ofrecerá una transmisión en vivo de la ceremonia, a través de su plataforma.

New York reforzará su vigilancia durante el 9/11

En una rueda de prensa celebrada este jueves, desde la sede del NYPD, el alcande Zohran Mamdani y la comisionada Jessica Tisch informaron que no existen amenazas específicas ni creíbles contra New York en este momento, pero explicaron que la dimensión del aniversario y la presencia de familiares de víctimas, expresidentes, dignatarios y otros funcionarios justifican medidas extraordinarias.

“Verán un enorme dispositivo de seguridad en funcionamiento. Habrá varias capas de seguridad muy visibles y otras que el público no verá”, detalló Tisch.

El operativo no se limitará al área del antiguo World Trade Center. La policía también reforzará la vigilancia en distintos puntos de la ciudad debido a que, pocas horas después de la ceremonia, comenzará ‘Rosh Hashaná’, una de las principales festividades del calendario judío.

Ambas autoridades locales destacaron que el NYPD trabajará junto con el Servicio Secreto de Estados Unidos y otros socios federales, estatales y municipales para proteger el área del memorial. En este sentido, aunciaron el refuerzo de agentes uniformados, unidades antiterroristas, equipos de armamento pesado y recursos especializados contra drones.

Asimismo, informaron que se instalarán vallas de seguridad alrededor del National September 11 Memorial & Museum y en determinados tramos de la West Side Highway. Durante la ceremonia, los familiares de las víctimas participarán en la lectura de los nombres de quienes murieron en los atentados de 2001 y en el ataque de 1993 contra el World Trade Center.

¿Cómo será el cierre de calles?

Un comunicado oficial del gobierno de New York precisa que, a partir de las 6:00 am (ET) quedará restringida la circulación vehicular al sur de Canal Street hasta Battery Place y entre Broadway y West Street. Broadway permanecerá abierta hacia el sur, aunque los camiones no podrán utilizar ese tramo.

Por su parte, el túnel Hugh L. Carey permanecerá abierto y los conductores podrán continuar saliendo hacia el sur para acceder a la FDR Drive. El gobierno local recomienda no conducir hacia Lower Manhattan durante la conmemoración.

Para las personas invitadas a la ceremonia habrá controles de seguridad en Greenwich Street, Vesey Street y Liberty Street. Pero algunos cruces peatonales permanecerán disponibles en Church Street, en Barclay y Liberty streets, y en West Street, en Murray y Albany streets.

Además, quienes utilicen transporte público deberán tener en cuenta el tren 1 omitirá la estación World Trade Center-Cortlandt durante el operativo.

Se activará un segundo operativo por Rosh Hashaná

Al atardecer del 11 de septiembre comenzará Rosh Hashaná y la comisionada del NYPD informó que se pondrá en marcha un segundo dispositivo que abarcará los cinco distritos de New York.

Jessica Tisch recalcó en la rueda de prensa que este segundo operativo se debe al incremento de los incidentes antisemitas.

Durante los primeros ocho meses de 2026, los delitos de odio confirmados en la ciudad aumentaron 16%, mientras que los delitos antisemitas crecieron 9%. Asimismo, más de la mitad de los delitos tuvieron como víctimas a personas judías, pese a que representan alrededor del 10% de la población neoyorquina.

El alcalde Mamdani aseguró en su pronunciamiento: “Su seguridad durante estos días sagrados es de suma importancia para nuestra administración. Trabajaremos incansablemente para garantizar que puedan celebrar la festividad de forma segura”.

En paralelo con las conmemoraciones del 9/11, los New York Yankees brindarán un homenaje a las víctimas. Estas actividades se realizarán antes del partido contra los New York Mets en el Yankee Stadium.

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