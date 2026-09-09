MLS: los equipos que hoy están en peligro de quedarse fuera de los playoffs

La pelea por la postemporada entra en una etapa crítica y varios clubes de la MLS ya no tienen margen para dejar puntos en el camino

LA Galaxy tiene en peligro su pase a Playoffs | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

La MLS 2026 entra en una etapa decisiva de la temporada regular, con varios equipos todavía sin un lugar seguro en los playoffs y una pelea especialmente cerrada en la Conferencia Oeste.

Portland Timbers, San Diego FC, Real Salt Lake, Minnesota United y LA Galaxy están separados por apenas unos puntos, mientras que en el Este también existe una batalla intensa alrededor de los últimos boletos.

Con los nueve mejores clubes de cada conferencia clasificados a la postemporada, cada jornada comienza a parecerse más a una eliminatoria.

El formato de competencia de la MLS aumenta todavía más la importancia de esta lucha. Los siete primeros de cada conferencia avanzarán directamente a la primera ronda, mientras que los equipos que terminen octavos y novenos deberán disputar un partido de Wild Card para mantenerse con vida. Los clubes que concluyan del décimo puesto hacia abajo quedarán eliminados.

El Oeste, una batalla de pocos puntos

Si hay una conferencia donde nadie puede relajarse, es la Conferencia Oeste. La diferencia entre San Jose Earthquakes, sexto con 35 puntos, y Seattle Sounders, decimotercero con 27, es de solamente ocho unidades. Eso significa que una buena racha puede cambiar por completo el panorama, pero dos o tres tropiezos consecutivos también pueden hundir a cualquier club.

Portland Timbers ocupa actualmente el octavo lugar con 31 puntos, apenas por encima de la zona de peligro. El equipo de Oregon tiene argumentos ofensivos importantes al sumar 44 goles, pero también ha concedido 43, una combinación que explica por qué sus partidos suelen mantenerse abiertos hasta el último minuto.

Más abajo aparecen San Diego FC, Real Salt Lake, Minnesota United y LA Galaxy, todos metidos en una pelea donde un resultado puede cambiar varias posiciones. El caso de Salt Lake es particularmente delicado: llega con nueve partidos de liga sin ganar y necesita cortar esa dinámica para no perder contacto con sus rivales directos.

Seattle y Austin tampoco pueden sentirse tranquilos. El Sounders está decimotercero con 27 puntos, mientras que Austin ocupa el último puesto de esta zona con 25. La presión aumenta porque todavía quedan suficientes jornadas para reaccionar, pero también existe el riesgo de que los equipos que están arriba comiencen a tomar distancia.

En el Este tampoco hay espacio para confiarse

La situación es diferente en la Conferencia Este, donde la zona de Wild Card también puede convertirse en un campo de batalla. New York City FC aparece en una posición favorable, pero Philadelphia Union y New York Red Bulls están cerca y necesitan sumar para evitar que otros clubes los desplacen.

Philadelphia llega con 27 puntos y una racha positiva que puede resultar importante en este tramo de la temporada. Orlando City, mientras tanto, se encuentra en la zona de acceso al Wild Card, por lo que cualquier caída podría abrir la puerta a sus perseguidores.

Toronto FC, D.C. United, Columbus Crew, Atlanta United y CF Montreal afrontan un escenario todavía más complicado: necesitan encadenar resultados y esperar tropiezos de los equipos que tienen por delante.

La temporada regular terminará el 7 de noviembre, por lo que todavía existe tiempo para cambiar el panorama.

Pero la tendencia ya es evidente: en la MLS, llegar a septiembre dentro de la zona de playoffs no garantiza nada. Para los equipos que viven al límite, cada empate puede saber a derrota y cada victoria puede valer mucho más que tres puntos.

Te puede interesar