Raúl ‘Tayzon’ Flores: la promesa a su perro que terminó en un récord mundial

El atleta tamaulipeco convirtió el recuerdo de su mascota en el impulso de una carrera marcada por la fuerza, la disciplina y una promesa personal

El tamaulipeco hizo historia, gracias a su mascota / Claro Sports

Raúl Abraham Flores, conocido en el mundo del strongman como ‘Tayzon’, acaba de escribir su nombre en la historia de los deportes de fuerza, pero el origen de su hazaña está lejos de las barras, los discos y las competencias. Detrás de los 511 kilogramos que levantó en Birmingham, Inglaterra, existe una promesa que el tamaulipeco hizo años atrás a su perro fallecido.

El pasado 5 de septiembre de 2026, Flores completó un peso muerto de 511 kg (1,126.6 libras) durante el World Deadlift Championships de Giants Live, celebrado en la Utilita Arena de Birmingham. Con ese levantamiento, estableció un nuevo récord mundial de peso muerto en strongman, una competencia muy distinta a lo que pudiera ser el Mundial de Halterofilia, y superó por un kilogramo la marca de 510 kg que Hafþór Júlíus Björnsson había conseguido en 2025.

El nombre que nació de un recuerdo

‘Tayzon’ no surgió como un apodo deportivo ni fue elegido por razones comerciales. Era el nombre del perro que acompañó a Flores durante 11 años, desde su niñez hasta la universidad. Cuando su mascota murió, el atleta decidió conservar su nombre como parte de su propia identidad y llevarlo consigo en cada competencia.

🚨 NEW WORLD RECORD! 🇲🇽🔥



Mexican strongman Raul Flores has shattered the deadlift world record with an insane 511kg (1,126.6 lbs) lift!



He surpasses Hafþór Björnsson’s 510kg record set in 2025.



THE NEW KING OF THE DEADLIFT!



🎥 via @GiantsLiveWSM pic.twitter.com/MEythr9Rg4 — The Sports Pulse (@Tsportspulse) September 5, 2026

Pero el homenaje tenía un propósito más profundo. Flores contó que le prometió a su perro que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo. Lo que comenzó como una despedida terminó convirtiéndose en una motivación que acompañó al mexicano durante años de preparación y sacrificio.

Incluso, esta historia quedó marcada en su piel con un tatuaje dedicado a su mascota. Así, cada vez que ‘Tayzon’ aparece en una competencia, no solo sale a escena el atleta, sino que también está presente el recuerdo del compañero que lo acompañó durante una parte importante de su vida.

Un kilo que cambió la historia

El levantamiento en Birmingham tuvo un peso especial por el rival histórico al que Flores consiguió superar. Björnsson, famoso mundialmente por su participación como ‘La Montaña’ en Game of Thrones, había establecido los 510 kg en 2025. Un año después, el tamaulipeco añadió un kilogramo y llevó el límite hasta 511.

Antes de ellos, Eddie Hall había hecho historia en 2016 al convertirse en el primer hombre en levantar 500 kg en una competencia de strongman. Una década después de aquella barrera histórica, el mexicano ahora forma parte de la reducida lista de atletas que han llevado el peso muerto competitivo a cifras extraordinarias.

Tras conseguir el récord mundial, Flores explicó que el momento tuvo un significado que iba mucho más allá de la cifra registrada en la competencia. El tamaulipeco recordó directamente aquella promesa que había hecho cuando perdió a su perro. “Hace años, cuando mi perrito Tayzon se fue, le prometí que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo”, declaró el atleta, después de la prueba.

Flores también explicó que, mientras levantaba los 511 kg en el escenario de Giants Live, comprendió que no estaba realizando simplemente un levantamiento. Estaba cumpliendo aquella promesa hecha años atrás y convirtiendo el nombre de su mascota en parte de la historia del strongman.

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