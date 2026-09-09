Toluca y Monterrey volverán a enfrentarse en Houston: fecha, horario y boletos

Diablos Rojos y Rayados regresarán al Shell Energy Stadium a principios de octubre tras una final histórica en la Leagues Cup que terminó con el título para el conjunto mexiquense

El encuentro será en la próxima fecha FIFA / Maria Lysaker / Getty Images via AFP

Toluca y Monterrey tendrán una nueva cita en Houston apenas 27 días después de protagonizar la final de la Leagues Cup 2026. Aprovechando la fecha FIFA, ambos equipos de la Liga MX volverán al Shell Energy Stadium el sábado 3 de octubre, en un partido que promete revivir la tensión de aquella definición por el campeonato.

El encuentro comenzará a las 6:30 p.m. (CT) y marcará una oportunidad de revancha para Rayados, que buscarán cambiar la historia después de caer 2-0 ante los Diablos Rojos en la final disputada el pasado fin de semana. Toluca, en cambio, llegará con el impulso de haber conquistado un título histórico.

Los aficionados que quieran vivir el partido desde el estadio también podrán disfrutar de un Fan Fest antes del encuentro. La celebración comenzará a las 2:00 p.m. (CT) en los alrededores del inmueble, con música en vivo, comida, mascotas de los clubes, leyendas y trofeos de campeonato.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Toluca vs Monterrey en Houston?

Los HDFC Season Ticket Members tendrán acceso a una preventa exclusiva a partir del jueves 10 de septiembre a las 10:00 a.m. (CT). Para el público general, la venta comenzará el viernes 11 de septiembre a las 10:00 a.m. CT a través de Tixr, socio oficial de boletaje del Houston Dynamo FC.

La expectativa por conseguir entradas será alta tras lo ocurrido en la final de la Leagues Cup. Aquel encuentro reunió a 21,144 aficionados, que llenaron el Shell Energy Stadium para presenciar la victoria histórica de los Escarlatas.

Quienes lleguen en automóvil, deben considerar que el estacionamiento alrededor del Shell Energy Stadium es limitado. El estadio utiliza principalmente los lotes B y C, ubicados al norte del inmueble. La disponibilidad y el precio pueden variar según el partido y otros eventos deportivos que se celebren en la zona. También existe estacionamiento en la calle, sujeto a disponibilidad, además de opciones que pueden adquirirse con anticipación.

El estadio está ubicado en 2200 Texas Ave., Houston, TX 77003, y se puede llegar a él desde las autopistas I-10, I-45, US-59 y 288. Para este encuentro será recomendable llegar con tiempo, especialmente por el movimiento que puede generar un partido de alto interés entre dos clubes mexicanos. El propio estadio aconseja compartir automóvil, utilizar transporte público, caminar o llegar en bicicleta para reducir el tráfico y evitar complicaciones con el estacionamiento.

¿Cómo llegar en transporte público?

Una de las alternativas más prácticas es el METRORail. La estación EaDo/Stadium se encuentra prácticamente frente al Shell Energy Stadium y es atendida por las líneas Green y Purple, por lo que los aficionados pueden evitar buena parte de los problemas de tráfico y estacionamiento.

Para quienes utilicen servicios de transporte por aplicación, el estadio recomienda establecer como punto de descenso y recogida la esquina de Hutchins Street y Walker Street. Además, hay estacionamientos para bicicletas en diferentes accesos del recinto, una opción que puede resultar útil para quienes viven o se hospedan cerca del centro de Houston.

Las puertas del Shell Energy Stadium abren 90 minutos antes del inicio de los partidos de fútbol. En este caso, los aficionados podrán entrar a las gradas aproximadamente a las 5:00 p.m.(CT), mientras que el Fan Fest comenzará mucho antes.

Hay otro detalle importante para quienes planean su visita: el recinto es cashless, por lo que las compras dentro del estadio se realizan con tarjetas o pagos móviles. Los boletos también son digitales y deben mostrarse desde la aplicación Tixr; el estadio advierte que no acepta capturas de pantalla, fotografías o archivos PDF como sustitutos del boleto dentro de la aplicación.

Toluca y Monterrey volverán a encontrarse en Houston con algo más que un partido amistoso o de exhibición: será la primera oportunidad de medir fuerzas después de una final que dejó a los Diablos Rojos en la historia y a Rayados con una cuenta pendiente.

Te puede interesar: