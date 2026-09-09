Agenda de la NFL: expectativas para la Semana 1

El arranque de la temporada de la NFL ya tiene claros favoritos luego de lo visto en la pretemporada y los movimientos gerenciales

La temporada inicia con un juego internacional en Australia | MARTIN KEEP / AFP

La nueva temporada de la NFL arranca con una Semana 1 cargada de rivales divisionales, revanchas del Super Bowl y varios duelos que pueden definir el tono de la campaña. La cartelera incluye particularidades como un partido internacional en Australia en la primera semana de la temporada

El calendario reparte 16 encuentros entre miércoles, jueves, domingo y lunes. El margen que se espera en buena parte de ellos es mínimo, con muchos definiéndose por 3 puntos o menos, de acuerdo con las casas de apuestas. Esto hace prever una semana muy pareja en la que cualquier detalle puede definir un partido.

The journey to the Lombardi starts today 👀 pic.twitter.com/AAUDQFDi3l — NFL (@NFL) September 9, 2026

Por este motivo las incorporaciones que hayan hecho los equipos tanto a nivel ofensivo como defensivo pueden resultar claves. En este contexto un gol de campo puede marcar la diferencia entre ganar o perder en este inicio de temporada.

MÁS INFORMACIÓN: Deshaun Watson será titular de los Browns en la Semana 1

Partido a partido: claves y resultados esperados

Patriots vs Seahawks (miércoles, 8:20 p.m. ET)

Se espera un duelo cerrado con ventaja para Seattle. Los Seahawks son favoritos por 3.5 puntos y su defensa presionará a Drake Maye.La ausencia de Kenneth Walker III obliga a Seattle a confiar en Jadarian Price y George Holani por la vía del juego terrestre. Nueva Inglaterra llega con A.J. Brown como gran incorporación. Resultado esperado: Gana Seattle Seahawks

49ers vs Rams (jueves, 8:35 p.m. ET, Melbourne)

Duelo de NFC Oeste en Australia. Los Rams son favoritos por 3.5 y llegan con Myles Garrett y Trent McDuffie como refuerzos defensivos. Pese a que los Rams no contarán con Aaron Donald, quien no viajará con el equipo para continuar con su preparación, las casas de apuestas dan a los de Sean McVay como los favoritos para llevarse la victoria. Resultado esperado: Gana Los Angeles Rams

Buccaneers vs Bengals (domingo, 1 p.m. ET)

Es uno de los partidos con más puntos esperados (total 51.5). Cincinnati parte como favorito pues llega conJoe Burrow sano y sus dos mejores receptores, Ja’Marr Chase y Tee Higgins, disponibles para ver acción. Tampa Bay por su parte deberá hacer frente a la falta de Mike Evans tras su salida del equipo rumbo a 49ers. Gana Cincinnati Bengals 28

Saints vs Lions (domingo, 1 p.m. ET)

Los dirigidos por Dan Campbell son favoritos por 6.5 puntos en su debut esta temporada. Los Lions buscarán mostrar una mejor cara tras un 2025 sumamente irregular tras la salida de su coordinador defensivo Aaron Glenn. New Orleans deberá demostrar si su apuesta por mantener a Tyler Shough como su quarterback titular rinde frutos y si su línea defensiva , que fue reforzada tras la firma de Devin Lloyd y Jaelan Phillips, puede plantarle cara a una de las mejores ofensivas de la liga. Resultado esperado: Gana Detroit Lions

Jets vs Titans (domingo, 1 p.m. ET)

Se espera un duelo con ventaja clara para Nueva York. Los Jets cuentan con una línea ofensiva sólida y un grupo de receptores que es más profundo que en temporadas anteriores. Geno Smith tiene herramientas para explotar una defensa de Tennessee que tiene mucho que demostrar tras permitir 345.1 yardas por juego la temporada pasada. Por el lado de los Titans, Cam Ward inicia como titular pero su unidad ofensiva ha mostrado inconsistencias en la pretemporada. Resultado esperado: Gana New York Jets

Ravens vs Colts (domingo, 1 p.m. ET)

Baltimore es favorito en su visita a Indianapolis y busca aprovechar la posible falta de ritmo de Daniel Jones. El mariscal de los Colts vuelve tras una rotura del tendón de Aquiles y cualquier limitación en su movilidad será clave. Lamar Jackson tiene un nuevo coordinador ofensivo en Declan Doyle y busca reafirmarse tras una 2025 irregular. La capacidad de Baltimore para controlar el juego terrestre puede inclinar la balanza. Resultado esperado: Gana Baltimore Ravens

Falcons vs Steelers (domingo, 1 p.m. ET)

Pittsburgh es el amplio favorito para las casas de apuestas gracias a que tiene una ventaja clara en la línea defensiva. Aaron Rodgers, de 42 años, vuelve a los Steelers para la que será su última temporada como profesional y Michael Pittman Jr. y DK Metcalf serán sin lugar a dudas sus armas principales. Atlanta sufre por la ausencia de James Pearce Jr. y Jalon Walker en el rush de pasadores. Tua Tagovailoa inicia como titular en su primera temporada con os Falcons por lo que necesitará tiempo para adaptarse al sistema de Kevin Stefanski. Resultado esperado: Gana Pittsburgh Steelers

Bears vs Panthers (domingo, 1 p.m. ET)

Chicago es favorito en este duelo dominical pues Carolina no logra una victoria de local ante los Bears desde el año 2014. A esto se suma que Carolina tiene problemas en su línea ofensiva y Bryce Young no es conocido por tener un brazo especialmente poderoso para lanzar profundo. La defensa de los Bears comandada por Luther Burden y Colston Loveland buscarán ejercer una presión constante para asfixiar a los Panthers. Resultado esperado: Gana Chicago Bears

Browns vs Jaguars (domingo, 1 p.m. ET)

Jacksonville es favorito por un margen amplio y busca aprovechar una Cleveland sin Myles Garrett en la defensa por primera vez en años. Deshaun Watson iniciará como titular con la presión de haber sido superado por Shedeur Sanders en la pretemporada. Trevor Lawrence entra en su segundo año bajo Liam Coen con un grupo de receptores muy completo. La defensa de los Jaguars tiene a su favor su agresividad e intentará forzar errores. Resultado esperado: Gana Jacksonville Jaguars

Bills vs Texans (domingo, 1 p.m. ET)

Houston es leve favorito y su defensa ha sido la kryptonita de Josh Allen en los últimos dos años. Buffalo llega con James Cook como su principal figura en el juego terrestre y DJ Moore como nuevo WR1, pero la presión de Will Anderson Jr. y compañía puede desequilibrar. C.J. Stroud tiene la oportunidad de imponer ritmo desde casa. Joe Brady debuta como entrenador de los Bills y coordinador ofensivo al mismo tiempo, lo que supone un reto adicional. Resultado esperado: Gana Houston Texans

Dolphins vs Raiders (domingo, 4:25 p.m. ET)

Las Vegas es favorito y tiene menos incógnitas que Miami. Kirk Cousins inicia como titular y cuenta con Brock Bowers y Michael Mayer como objetivos claros. La línea ofensiva de los Raiders mostró solidez en la pretemporada, incluso en los momentos en los que Fernando Mendoza vio acción. Por el lado de los Dolphins, deberán ver cómo se desempeña su nuevo quarterback titular, Malik Willis, quién además contará con un grupo de receptores es inexperto. Resultado esperado: Gana Las Vegas Raiders

Packers vs Vikings (domingo, 4:25 p.m. ET)

Minnesota es leve favorito pero Green Bay no debería ser descartado. Los Packers llegan sin Josh Jacobs y Micah Parsons, dos piezas clave. Esto obligará a Jordan Love a cargar el peso del partido en sus hombros y en su juego aéreo. Kyler Murray debuta bajo Kevin O’Connell y busca dar estabilidad a los Vikings. La defensa de Brian Flores intentará aprovechar la ausencia de Parsons para ser más físicos. Resultado esperado: Gana Greenbay Packers

Commanders vs Eagles (domingo, 4:25 p.m. ET)

Philadelphia es favorito y su defensa se espera que sea un muro difícil de superar al igual que en años anteriores. Jayden Daniels y su línea ofensiva deberían ser capaces de imponerse a una línea defensiva que si bien es buena, puede ser permeable. Además contará con el apoyo de los linebackers de poder como Zack Baun y Jihaad Campbell.. Resultado esperado: Gana Philadelphia Eagles.

Cardinals vs Chargers (domingo, 4:25 p.m. ET)

Los Ángeles es favorito por un margen amplio. Justin Herbert brilla en el sistema de Mike McDaniel y tiene una defensa superior. Arizona cuenta con Trey McBride, Marvin Harrison Jr., Michael Wilson y Jeremiyah Love, pero su defensa es frágil y capaz de permitir una gran cantidad de puntos. Jacoby Brissett puede mover las cadenas pero no hay suficientes armas para superar a los Chargers. Resultado esperado: Gana Los Angeles Chargers

Cowboys vs Giants (domingo, 8:20 p.m. ET)

Dallas es favorito pero Nueva York intentará dar la sorpresa en casa. Dak Prescott tiene a George Pickens y CeeDee Lamb como sus principales colaboradores para romper la defensiva rival. Por su parte la unidad defensiva de los Cowboys, con Christian Parker como coordinador, quiere superar las bajas expectativas. Jaxson Dart inicia por los Giants pero su secundaria es vulnerable. Malik Nabers y Odell Beckham pudieran aportar pero luce poco probable que puedan ser protagonistas. Resultado esperado: Gana Dallas Cowboys

Broncos vs Chiefs (lunes, 8:15 p.m. ET)

Kansas City es favorito pero Denver de la mano de la mano de Bo Nix tiene argumentos para pelear. Patrick Mahomes vuelve tras una lesión de rodilla y puede mostrar algo de óxido. Nix y Sean Payton intentarán explotar a una defensa de los Chiefs con varios jóvenes. Resultado esperado: Gana Denver Broncos

Movimientos de pretemporada que pueden influir en la Semana 1

La pretemporada dejó varios movimientos que repercuten directamente en esta Semana 1. Los Rams cerraron la incorporación de Myles Garrett y Trent McDuffie, dos piezas que elevan el techo defensivo del equipo. Los Bengals sumaron a Dexter Lawrence para reforzar el frente. Los Saints apostaron por Devin Lloyd y Jaelan Phillips con la intención de acelerar su unidad de linebackers.

Los Jets trabajaron en su línea ofensiva y ganaron profundidad en receptores. Dallas añadió a George Pickens para darle más explosividad al juego aéreo. Green Bay, por su parte, perdió a Josh Jacobs y Micah Parsons, dos ausencias que pueden notarse en el ritmo del equipo. Philadelphia mantiene una defensa de élite con Jalen Carter y Jordan Davis como pilares del frente.

Estos ajustes pueden marcar la diferencia en duelos parejos. La profundidad defensiva, el estado físico de los mariscales y la capacidad de los cuerpos técnicos para afinar esquemas en la primera semana serán variables clave. La NFL 2026 abre con una cartelera que promete una gran cantidad de choques sumamente igualados.

Te puede interesar: