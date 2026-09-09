Recta final de la temporada de MLB: Cubs-Cerveceros, Cardenales-Gigantes y Angelinos-Medias Rojas

Ya se perfilan los equipos que van a playoffs. La recta final de MLB define tensiones en la jornada de este miércoles 9 de septiembre.

La temporada está en su fase decisiva | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada regular de la MLB está en su tramo decisivo y cada juego representa una realidad diferente para cada equipo. Hay duelos que parecen finales adelantadas, otros que son puro trámite y algunos que sirven para medir fuerzas antes del inicio de los playoff. Este miércoles la cartelera ofrece tres ejemplos perfectos de esa escala de tensión.

Uno de los juegos más interesantes de la jornada es el que protagonizan Cubs y Brewers, un choque que puede ayudar a definir la pelea por el Wild Card en la Liga Nacional. Este choque puede servir de termómetro para ambos equipos para ver cómo llegarán ambos a octubre pues tanto los de Chicago como los de Milwaukee tienen un pie en postemporada.

Otro juego de la jornada que demuestra las diferentes realidades a estas alturas de la temporada es el de Cardenales y San Francisco que parece más un trámite. Los de San Luis están al borde de la eliminación, mientras que los Gigantes ya no tienen posibilidades matemáticas.

Por su parte el choque entre Angelinos y Medias Rojas se proyecta como un juego de preparación para Boston de cara a la postemporada. No es para menos pues su pase a Playoffs por la vía del Wild Card ya está prácticamente garantizado. En la acera del frente llegan un conjuntos de Los Ángeles sin posibilidades que solo terminar los juegos que restan de la temporada.

1. Cubs vs Brewers: lucha por el Wild Card, 7:40 p.m. ET

Milwaukee (90-56) ya tiene casi amarrada la División Central de la Liga Nacional, pero quiere el mejor seed posible y evitar sorpresas de último minuto. Mientras que Chicago (81-65) pelea por asegurar su boleto como Wild Cardy no quiere regalarle terreno a Phillies o D-backs en la lucha por las posiciones pues un error aquí se paga caro.

Los Brewers vienen de ganar en extra innings y muestran la solidez de un equipo que sabe cerrar series. Los Cubs, por su parte, llegan con la presión de no tener mucho margen de error y de venir en una mala racha con 3 derrotas al hilo.

2. Cardenales vs Gigantes: pelea por el orgullo, 9:45 p.m. ET

Este juego plantea una imagen completamente diferente. San Francisco (61-85) ya está eliminado matemáticamente y juega por orgullo y por evitar ser nuevamente barrido en casa. St. Louis (72-74) aún no cierra del todo la puerta, pero sus chances son mínimas y necesita un milagro combinado con varios tropiezos rivales para soñar con el último Wild Card.

Por estos motivos el duelo se perfila como un trámite, que no tendrá un impacto real en la lucha por los puestos a playoffs. Los Gigantes quieren cerrar con dignidad ante su gente, mientras los Cardenales intentan no tirar la toalla del todo y al menos dejar una buena imagen antes de que las matemáticas digan lo contrario.

3. Angelinos vs Medias Rojas: puesta a punto para los playoffs, 7:10 p.m. ET

Este duelo es el más tranquilo de los tres. Boston (80-66) ya tiene casi asegurado su boleto como Wild Card por la Liga Americana y busca afinar detalles antes del playoff, sobre todo en casa, donde ha sido más consistente. Los Angeles (55-90) está fuera de la pelea y juega para evaluar piezas, dar minutos a jóvenes y cerrar la temporada con algo de ritmo.

Los Medias Rojas quieren llegar frescos y con confianza a octubre, mientras los Angelinos cierran un año para el olvido con uno de los peores registros de toda la MLB. El marcador puede ser abultado o cerrado, pero el peso real de este juego está en lo que viene, no en lo que está en disputa hoy.

La recta final de la temporada regular entra en su fase decisiva y cada jornada reduce el margen de error para los equipos que aún aspiran a un boleto a playoffs. Con la mayoría de los puestos definidos y solo algunas posiciones en disputa, los resultados de estos días determinarán quiénes asegurarán su lugar en la postemporada y quiénes quedarán fuera.

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