MLB prepara el homenaje por los 25 años del 11-S con el clásico entre Yankees y Mets

Yankees homenajearán a las víctimas del 11-S antes del duelo ante los Mets con actividades especiales a 25 años de los atentados

Yankees homenajeará a las víctimas del 11-S | ELSA / GETTY IMAGES VIA AFP

Los New York Yankees llevarán a cabo una serie de actividades conmemorativas este viernes 11 de septiembre, antes del partido contra los New York Mets en el Yankee Stadium, con motivo del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11-S. El encuentro abrirá una serie de tres juegos de la Serie del Subway que se extenderá hasta el domingo 13 en el Bronx.

As part of our commemorative activities in recognition of the 25th Anniversary of 9/11, Ryan Weathers and Andy Pettitte had the opportunity to visit @FDNY Engine 54 / Ladder 4 / Battalion 9 last week. The firehouse in Midtown lost more members on September 11, 2001 than any other… pic.twitter.com/9FSn1YIBkN — New York Yankees (@Yankees) September 7, 2026

El reconocimiento en el terreno incluirá a miembros del NYPD, el FDNY y la Policía de la Autoridad Portuaria, así como a representantes de las fundaciones Tunnel to Towers y Tuesday’s Promise, esta última dedicada al acompañamiento de los familiares de las víctimas. Las puertas del estadio abrirán a las 5:00 p.m., hora del Este, y la organización pidió a los asistentes ocupar sus localidades a las 6:30 p.m. para el inicio de las ceremonias.

El primer lanzamiento ceremonial estará a cargo de Brielle Saracini y su esposo Sean McGuire, quienes perdieron a sus padres en los atentados cuando ambos tenían diez años.

Los protagonistas del primer lanzamiento

Saracini es hija de Victor Saracini, capitán del vuelo 175 de United Airlines, el avión que impactó la torre sur del World Trade Center. McGuire perdió a su padre, Patrick McGuire, quien se encontraba trabajando en el piso 84 de ese mismo edificio al momento del ataque.

La pareja se conoció dos años después de los atentados en el Camp Better Days, un campamento de apoyo para menores que perdieron a un padre en la tragedia. Contrajeron matrimonio el 9 de septiembre de 2017.

La relación de Saracini con los Yankees se remonta a los días posteriores al atentado, cuando escribió una carta al entonces capitán del equipo, Derek Jeter, en la que relató la muerte de su padre. Jeter invitó a la familia a un partido y la recibió durante la práctica de bateo, un gesto que dio origen a una amistad que se mantiene hasta la actualidad.

La ceremonia previa al partido

Antes del juego, los jugadores actuales de los Yankees depositarán una ofrenda floral junto al monumento del 11-S en Monument Park. También estarán presentes exjugadores del plantel de 2001, aquel que disputó la Serie Mundial semanas después de los atentados.

La presentación de los colores estará a cargo de guardias de honor de las tres fuerzas. Una bandera gigante de Estados Unidos se extenderá en los jardines durante el himno nacional. El cantante country Lee Greenwood ofrecerá su versión de “God Bless the USA”, y durante el séptimo episodio el teniente del FDNY William Arce cantará “God Bless America”.

Actividades fuera del terreno

El programa de homenajes comenzó a finales de agosto con visitas de jugadores y entrenadores a estaciones del FDNY en Manhattan, entre ellos Aaron Boone, Aaron Judge, Clarke Schmidt y Andy Pettitte. La iniciativa incluyó una campaña de donación de sangre junto al FDNY Foundation y el New York Blood Center, además del armado de 500 paquetes de asistencia con mensajes escritos a mano destinados a rescatistas, familiares de víctimas y personas con afecciones de salud vinculadas al 11-S.

El 10 de septiembre, las familias de Tuesday’s Promise, incluidos los nietos de las víctimas, participarán en la conferencia de prensa infantil anual del equipo. Durante toda la serie, la sección Judge’s Chambers recibirá a invitados de las organizaciones homenajeadas.

El partido de este viernes será el segundo entre Yankees y Mets en un 11 de septiembre. El primero se disputó en 2021 en Citi Field, con motivo del 20 aniversario de los atentados.

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