Las lecciones que Inter Miami debe aprender tras el empate ante Chicago Fire

El 1-1 ante Chicago Fire expuso problemas defensivos y confirmó las soluciones que Inter Miami debe potenciar antes de los playoffs

Messi y Lewandowski se enfrentaron en MLS K. Krzaczynski | AFP

El Inter Miami dejó escapar una oportunidad importante en su visita al Chicago Fire. El empate 1-1 del 9 de septiembre, con gol de Robert Lewandowski para los locales y respuesta de Casemiro tras una asistencia de Lionel Messi que sigue aumentando sus contribuciones de gol en la MLS, permitió a Las Garzas sumar un punto, pero también expuso varios problemas que necesitan atención antes de la recta final de la MLS 2026.

El resultado tuvo un sabor agridulce. Nashville SC perdió frente a Toronto FC en la misma jornada, por lo que Miami tenía la posibilidad de recortar considerablemente la distancia con el líder de la Conferencia Este.

Sin embargo, el equipo que todavía dirige Guillermo Hoyos a la espera de que Kily González pueda asumir el cargo, no consiguió aprovechar el tropiezo y terminó nuevamente con sensaciones encontradas.

La situación resulta más preocupante cuando se mira la tendencia reciente: Inter Miami apenas consiguió una victoria en sus últimos seis partidos de liga y acumuló solo seis puntos de los últimos 18 disponibles.

Messi no puede solucionar todos los problemas de Inter Miami

El partido en Soldier Field volvió a mostrar una paradoja que Inter Miami tendrá que resolver. Cuando el equipo necesita conectar su mediocampo con el ataque, Lionel Messi termina retrocediendo demasiado para participar en la construcción.

Ante Chicago, el argentino bajó incluso cerca de sus propios defensores porque Yannick Bright y Telasco Segovia encontraban dificultades para superar la presión local. La decisión permitió que Miami recuperara circulación, pero tuvo un costo: Messi quedó más lejos del área y Luis Suárez y Germán Berterame recibieron menos balones en posiciones peligrosas.

Ese detalle puede convertirse en un problema mayor durante los playoffs. Messi sigue siendo capaz de generar peligro con una acción individual, un pase filtrado o un remate, pero Inter Miami necesita encontrar mecanismos para que no tenga que participar en todas las fases del juego.

La otra asignatura pendiente está en defensa. La ausencia de Sergio Reguilón, Gonzalo Luján y Micael obligó a modificar la última línea, y Chicago aprovechó uno de esos desajustes para construir el gol de Lewandowski. El equipo permitió demasiadas facilidades por los costados y volvió a quedar expuesto en las transiciones.

Casemiro y la pelota parada ofrecen una solución

Si hubo una señal positiva para Miami, fue la manera en que encontró el empate. Messi ejecutó un tiro de esquina y Casemiro atacó el primer poste para marcar de cabeza al inicio del segundo tiempo. Fue el tercer partido consecutivo de temporada regular en el que el brasileño encontró el gol.

La jugada no fue un accidente. La pelota parada se está convirtiendo en una herramienta especialmente valiosa para un equipo que, por momentos, tiene dificultades para generar ventajas mediante la circulación.

También hubo otra lección: el carácter debe estar acompañado por inteligencia. El cruce entre Rodrigo De Paul y Lewandowski en los minutos finales reflejó la personalidad competitiva del argentino, pero Inter Miami no puede permitirse perder el control emocional cuando se acerquen los partidos de eliminación.

El empate dejó a Miami con 44 puntos, nueve por detrás de Nashville. El próximo desafío ante el líder adquiere así una importancia enorme.

La conclusión es clara: Inter Miami no necesita más nombres, necesita funcionar mejor como equipo. Messi, Casemiro, De Paul, Suárez y compañía tienen calidad suficiente para competir por todo, pero los playoffs exigirán reducir los errores defensivos, proteger mejor a Messi y aprovechar recursos como la pelota parada. El margen para corregir esas fallas comienza a reducirse.

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