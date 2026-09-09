Comprar casa en EE.UU. se encarece: las tasas hipotecarias suben a máximos de más de un año

Tasas hipotecarias a 30 años alcanzaron 6.71% en Estados Unidos, el nivel más alto desde julio de 2025

Capacidad de pago para una vivienda pesa cada vez más. Foto: OlegD / Shutterstock

Comprar una casa en Estados Unidos se convierte en un suplicio para quienes necesitan financiar la mayor parte del proceso. El último promedio semanal publicado por Freddie Mac indica que las tasas hipotecarias a 30 años alcanzaron 6.71%, el nivel más alto desde julio de 2025.

Incluso, el incremento también afecta a los propietarios de vivienda que esperaban refinanciar sus préstamos para reducir los pagos mensuales.

Según precisa el informe de la empresa, que apoya el mercado inmobiliario e hipotecario del país, la tasa fija promedio a 30 años subió de 6.66% (la semana anterior) hasta 6.71%. Hace un año, era de 6.50%.

Por su parte, la hipoteca fija a 15 años pasó de 5.98% a 6.04%.

¿Por qué suben las tasas hipotecarias para comprar casa en EE.UU.?

Uno de los indicadores clave para entender el comportamiento de las tasas hipotecarias para comprar casa en EE.UU es el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, destaca la cadena CNN.

Según explica el portal de noticias, los inversionistas utilizan el mercado de bonos para valorar factores como la inflación, el crecimiento económico y los riesgos futuros. Cuando aumentan los rendimientos de los bonos, las condiciones de financiamiento a largo plazo pueden endurecerse y ejercer presión sobre las tasas hipotecarias.

En los primeros días de septiembre, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo elevado. El Departamento del Tesoro registró un rendimiento de 4.80% el 8 de septiembre, frente a 4.34% al cierre de agosto.

El comportamiento del mercado de bonos también está vinculado con las expectativas de inflación y con la incertidumbre económica. Un claro ejemplo es el aumento de los precios de la energía después del inicio de la guerra con Irán en febrero generó preocupación sobre un posible repunte de la inflación.

Chen Zhao, economista de Redfin, señaló a CNN que muchos analistas esperaban que las tasas hipotecarias bajaran durante 2026, pero ese escenario cambió con el incremento de los precios del petróleo y las nuevas preocupaciones inflacionarias.

La vivenda forma parte de los gastos esenciales para determinar cuánto necesitas ganar para vivir cómodamente en estados clave como California, Texas, Florida y Nueva York en 2026.

¿Cuánto se paga por una hipoteca al 6.71%?

Para entender el efecto en el bolsillo, basta con hacer una comparación sencilla: con una hipoteca de 300,000 dólares a 30 años y una tasa de 6.71%, el pago mensual de capital e intereses sería de aproximadamente 1,938 dólares, sin incluir impuestos sobre la propiedad, seguro de vivienda, cuotas de asociación ni otros.

Esto ayuda a explicar por qué acercarse al 7% puede ser muy preocupante. La diferencia porcentual parece pequeña, pero aplicada durante 360 pagos mensuales puede representar miles de dólares adicionales en intereses.

Además, una tasa más alta puede reducir la cantidad que una familia está dispuesta o puede permitirse pedir prestada. Al final de cuentas, el comprador puede terminar buscando una vivienda más barata para mantener el pago mensual dentro de su presupuesto.

¿Cómo afecta también la venta de viviendas?

El aumento de las tasas hipotecarias ya se refleja en algunos indicadores del mercado inmobiliario. La Asociación Nacional de Realtors (NAR) informó que las ventas pendientes de viviendas cayeron 2.3% en julio respecto a junio y 2.2% frente al mismo mes de 2025.

Las ventas pendientes representan viviendas que ya tienen un contrato firmado, pero todavía no han completado el cierre. Por eso, suelen ofrecer una señal anticipada de hacia dónde se dirige la actividad de compraventa.

El oeste registró una de las mayores caídas, con un descenso mensual de 4.7%, mientras que el sur retrocedió 2.2%, el noreste 2% y el medio oeste 0.7%, según el reporte de la NAR.

La realidad es que la combinación de tasas elevadas y precios altos está haciendo que algunos compradores esperen antes de comprometerse con una hipoteca.

Por si fuese poco, las casas en EE.UU. siguen siendo caras. La NAR reportó que el precio mediano de una vivienda llegó a $431,400 en julio y las ventas de viviendas bajaron 1.7% respecto a junio.

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