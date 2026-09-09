Houston, Dallas y Salt Lake se juegan mucho: el corredor mexicano de la MLS entra en zona de playoffs

Houston Dynamo, FC Dallas y Real Salt Lake afrontan una jornada clave que puede cambiar la pelea por los playoffs del Oeste

Héctor Herrera es clave en Houston Dynamo | M. Lysaker | Getty Images vía AFP

La MLS vive una noche decisiva en la Conferencia Oeste, y el llamado corredor mexicano, integrado por Houston Dynamo, FC Dallas y Real Salt Lake, llega a esta jornada de media semana con tres objetivos muy distintos: pelear por el liderato, defender una posición de playoffs o evitar quedar fuera de la postemporada.

Los tres equipos entran en acción este miércoles 9 de septiembre, con partidos capaces de mover de manera importante la clasificación.

La particularidad de esta zona no está solamente en la geografía. Houston, Dallas y Salt Lake comparten mercados con una fuerte presencia de aficionados de origen mexicano y una relación constante con el fútbol de México.

Esa conexión también se refleja en sus planteles, aunque cada club ha construido una identidad diferente para competir en una Conferencia Oeste que llega a la recta decisiva con muy poco margen entre varios equipos.

Houston y Dallas miran hacia arriba

El Houston Dynamo es quien mejor llega posicionado. Con 40 puntos después de 23 partidos, ocupa el segundo lugar del Oeste y está a solo tres unidades del Vancouver Whitecaps, líder de la conferencia y que enfrenta al LA Galaxy. Además, su fortaleza como local convierte el partido contra Real Salt Lake en una oportunidad para acercarse todavía más a la cima.

El equipo de Ben Olsen ha construido buena parte de su campaña a partir del orden defensivo. Houston solamente había recibido 26 goles, mientras que Héctor Herrera se mantiene como una de las piezas importantes para administrar los tiempos del equipo. En ataque, el brasileño Guilherme ha aportado 12 goles y siete asistencias, números que explican su peso en la ofensiva.

Del otro lado aparece un Real Salt Lake que necesita reaccionar. El conjunto de Utah suma 29 puntos y está décimo, fuera de los puestos que otorgan acceso directo a los playoffs. La situación es todavía más complicada porque arrastra nueve partidos de liga sin ganar y diez encuentros consecutivos como visitante sin conseguir una victoria.

El duelo, por lo tanto, enfrenta dos necesidades completamente diferentes: Houston busca acercarse al primer lugar; Salt Lake necesita volver a ganar para mantenerse con vida.

FC Dallas puede dar otro salto en la tabla

Mientras Houston y Real Salt Lake se enfrentan entre sí, FC Dallas tendrá una prueba igualmente importante en su visita a Minnesota United. El equipo texano ocupa el cuarto lugar con 37 puntos y comparte esa cantidad con LAFC y St. Louis City.

Dallas llega además con confianza después de derrotar 4-3 a Sporting Kansas City. Petar Musa marcó dos goles y alcanzó los 18 tantos en la temporada, empatando a Lionel Messi en la cima de la carrera por el Botín de Oro de la MLS.

Sin embargo, el viaje a Minnesota no será sencillo. El rival suma 29 puntos y también pelea por acercarse a la zona de playoffs, por lo que una victoria del conjunto texano tendría un doble efecto: fortalecería su posición y frenaría a un competidor directo.

La tabla explica por qué estos partidos tienen tanto peso. Houston puede llegar a 43 puntos y alcanzar provisionalmente a Vancouver; Dallas puede subir a 40; mientras que Real Salt Lake, con una victoria, alcanzaría 32 y regresaría a la pelea directa por los puestos de postemporada.

Así, el corredor mexicano de la MLS afronta una noche con tres caminos diferentes. Houston quiere la cima, Dallas busca consolidarse y Salt Lake pelea por no despedirse demasiado pronto de los playoffs.

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