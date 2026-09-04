FDNY registra más de 600 bomberos fallecidos por enfermedades vinculadas al 11-S

A 25 años de los atentados a las Torres Gemelas, miles de bomberos y rescatistas enfrentan cáncer y otras enfermedades tras meses expuestos al polvo tóxico

Los héroes de aquel día se volvieron víctimas / Gordon Donovan / Nurphoto via AFP

El 11 de septiembre de 2001 terminó en cuestión de horas, pero para miles de integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), aquella emergencia nunca terminó. A casi 25 años de los atentados contra el World Trade Center, un nuevo informe revela la dimensión de una crisis de salud que continúa cobrándose vidas entre quienes participaron en las labores de rescate y recuperación.

De acuerdo con los datos más recientes del Programa de Salud del World Trade Center del FDNY, más de 600 miembros del departamento han muerto en los últimos 25 años por enfermedades relacionadas con su trabajo en la zona de los ataques. La cifra expone el costo humano de una operación que se prolongó durante meses, cuando bomberos, paramédicos y otros trabajadores permanecieron entre los escombros de Lower Manhattan.

Diez meses expuestos al polvo y las toxinas

El primer programa de monitoreo médico para los integrantes del FDNY fue creado en octubre de 2001, pocas semanas después de los atentados. La decisión respondió a una preocupación que, con el tiempo, adquirió una dimensión mucho mayor: las consecuencias de respirar durante meses el aire contaminado del lugar.

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Los trabajadores del departamento permanecieron cerca de 10 meses en el área del World Trade Center, realizando tareas de rescate, recuperación, atención médica y extinción de incendios. Durante ese periodo estuvieron expuestos de manera prolongada a polvo, sustancias químicas y otras toxinas liberadas tras el colapso de las Torres Gemelas.

Con el paso de los años, miles de miembros del FDNY desarrollaron enfermedades asociadas con aquella exposición. Entre los padecimientos identificados aparecen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, problemas de salud mental y distintos tipos de cáncer.

Miles de trabajadores siguen bajo vigilancia médica

La magnitud del problema también se refleja en el número de personas que forman parte del programa. Desde su creación, casi 16,000 miembros del FDNY se han inscrito para recibir seguimiento médico, y más de 12,000 han sido diagnosticados con al menos una enfermedad relacionada con su trabajo durante las labores posteriores al 11-S.

El cáncer figura entre las consecuencias más graves. Casi 5,000 miembros inscritos han padecido algún tipo de cáncer, mientras que alrededor del 26% de ellos ha sido certificado con más de una clase de esta enfermedad. El programa ofrece pruebas médicas y tratamiento sin costo a sus participantes.

Para los especialistas, ese seguimiento durante décadas ha sido clave. El doctor David Prezant, director del Programa de Salud del World Trade Center del FDNY, sostiene que los controles permiten detectar enfermedades antes de que avancen y comenzar los tratamientos de manera oportuna.

Un rayo de esperanza entre las cifras

El informe también contiene un dato alentador. Los resultados muestran avances importantes en la supervivencia de pacientes diagnosticados con cáncer relacionado con el 11-S: cinco años después de recibir el diagnóstico, el 86% de los pacientes del programa permanecía con vida.

Este dato refuerza la importancia de mantener la vigilancia médica incluso décadas después de la exposición. Sin embargo, el impacto de los atentados va mucho más allá del FDNY. El Programa de Salud del World Trade Center estima que más de 9,000 personas han muerto por enfermedades relacionadas con los ataques, una cifra que supera ampliamente las muertes ocurridas directamente el 11 de septiembre de 2001.

Mientras se acerca el 25 aniversario, Nueva York también intenta responder preguntas sobre lo que ocurrió después de los atentados y cuánto conocían las autoridades sobre las toxinas ambientales presentes en la zona. El Departamento de Investigación de la ciudad mantiene abierta una investigación sobre ese asunto y ha destinado casi 4 millones de dólares para contratar a una firma especializada en salud pública.

Aquel polvo que cubrió Lower Manhattan hace casi un cuarto de siglo desapareció de las calles, pero no en quienes estuvieron en la zona aquel día o trabajaron durante meses. Para muchos de los hombres y mujeres que acudieron al World Trade Center cuando otros intentaban escapar, el legado del 11-S continúa presente en diagnósticos, tratamientos y pérdidas que se acumulan con el paso del tiempo.

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