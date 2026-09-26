Retiran casi 1.7 millones de libras de azúcar en EE.UU.: qué pasó y qué productos revisar

El retiro incluye azúcar morena y azúcar en polvo de las marcas United, Good & Gather y Crystal Sugar, distribuidas en ocho estados. La FDA clasificó el caso como Class II debido a la posible presencia de granos de trigo, un alérgeno que no estaba declarado.

Retiro de azúcar en Estados Unidos | Claro Sports

Un total de casi 1.7 millones de libras de azúcar morena y azúcar en polvo fueron retiradas del mercado en Estados Unidos, luego de que se detectara la posibilidad de que algunos productos contuvieran granos de trigo.

El retiro fue iniciado el 19 de agosto por United Sugar Producers and Refiners, con sede en Minneapolis, Minnesota, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo clasificó como Class II el 21 de septiembre.

La alerta afecta productos comercializados bajo las marcas United, Good & Gather y Crystal Sugar, en presentaciones para consumidores y también en paquetes de gran tamaño destinados a negocios. El problema no está relacionado con todo el azúcar de estas marcas. El retiro corresponde únicamente a determinados productos, tamaños y lotes.

¿Por qué retiraron el azúcar?

La preocupación está en la posible presencia de granos de trigo en productos que se venden como azúcar morena o azúcar en polvo.

El trigo es uno de los nueve principales alérgenos alimentarios reconocidos por la FDA. Para una persona con alergia al trigo, consumir un producto que contiene este ingrediente sin que esté declarado en la etiqueta puede representar un riesgo para la salud.

La FDA clasificó el retiro como Class II, una categoría que corresponde a productos cuyo uso o exposición puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias graves es considerada remota.

Esto no significa que el azúcar sea peligroso para todas las personas.

El riesgo está relacionado principalmente con los productos específicos incluidos en el retiro y, en particular, con las personas que tienen alergia al trigo.

¿Cuánta azúcar está incluida?

El retiro comprende aproximadamente 1.27 millones de libras de azúcar morena clara y 426,500 libras de azúcar en polvo, para un total cercano a 1.7 millones de libras.

La cantidad incluye presentaciones para consumidores y paquetes comerciales de hasta 50 libras.

Por eso, el volumen total del retiro no significa que 1.7 millones de libras hayan llegado a las despensas de los hogares.

Una parte corresponde a productos destinados a restaurantes, panaderías y otros establecimientos que utilizan grandes cantidades de azúcar.

¿Qué marcas están afectadas?

Entre los productos incluidos en el retiro aparecen United, Good & Gather y Crystal Sugar.

La marca Good & Gather pertenece a Target y aparece en dos de las presentaciones destinadas al consumidor: bolsas de dos libras de azúcar morena clara y bolsas de dos libras de azúcar en polvo.

También están incluidos productos United en bolsas de 50 libras y Crystal Sugar en una presentación de 25 libras.

La marca por sí sola no determina si una bolsa está afectada.

El consumidor debe revisar el número de lote.

¿Qué productos deben revisarse?

El retiro incluye los siguientes productos:

United Light Brown Sugar , bolsa de 50 libras, número de artículo 810051 .

, bolsa de 50 libras, número de artículo . Good & Gather Light Brown Sugar , bolsa de dos libras, número de artículo 817773 , UPC 0 85239-08454 0 .

, bolsa de dos libras, número de artículo , UPC . United 6X Powdered Sugar , bolsa de 50 libras, número de artículo 810087 , UPC 7 85921-07090 4 .

, bolsa de 50 libras, número de artículo , UPC . Crystal Sugar Powdered Sugar , bolsa de 25 libras, número de artículo 810097 , UPC 0 70090-08090 9 .

, bolsa de 25 libras, número de artículo , UPC . Good & Gather Powdered Sugar, bolsa de dos libras, número de artículo 817774, UPC 0 85239-08455 7.

Los códigos de lote varían de acuerdo con el producto. En los productos Good & Gather de dos libras aparecen los lotes MHD26223 a MHD26229, mientras que el producto Crystal Sugar de 25 libras corresponde al lote MHD26230.

Por eso, no basta con identificar la marca o el tipo de azúcar.

¿En qué estados se distribuyó?

Los productos incluidos en el retiro fueron distribuidos en ocho estados:

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Ohio, Pennsylvania y Texas.

La alerta de la FDA no proporciona una lista completa de todos los establecimientos que recibieron cada uno de los productos.

En el caso de las presentaciones Good & Gather, se trata de la marca propia de Target. Medios locales de Texas confirmaron que algunas de las presentaciones retiradas fueron comercializadas en tiendas Target de ese estado.

¿Qué riesgo existe para la salud?

El principal riesgo está relacionado con el trigo no declarado.

Las personas con alergia al trigo pueden presentar una reacción al consumir el ingrediente, que puede ir desde síntomas leves hasta una reacción grave.

La clasificación Class II de la FDA no significa que todos los consumidores que hayan utilizado el azúcar vayan a enfermar.

La clasificación indica que el producto puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles y que la probabilidad de consecuencias graves es remota.

Para las personas con alergia al trigo, sin embargo, la recomendación es clara: no consumir los productos incluidos en el retiro.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Si tienes azúcar morena o azúcar en polvo de alguna de las marcas señaladas, revisa el paquete antes de utilizarlo, especialmente si vives en uno de los ocho estados afectados.

Compara la marca, el tipo de producto, el tamaño, el UPC o número de artículo y, sobre todo, el código de lote.

Si todos los datos coinciden con los productos incluidos en el retiro, no consumas el azúcar.

La recomendación es devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para solicitar un reembolso o desecharlo si no es posible devolverlo.

No es necesario asumir que toda la azúcar de una marca está contaminada. El retiro está limitado a los lotes identificados por la FDA.

Una alerta que volvió a cobrar fuerza en septiembre

Aunque United Sugar Producers and Refiners inició el retiro el 19 de agosto, el caso recibió una nueva clasificación de la FDA el 21 de septiembre.

La agencia lo identificó como Class II, lo que volvió a colocar el retiro entre las alertas alimentarias activas y provocó que distintos medios retomaran la información durante esta semana.

Por eso, para quienes compraron azúcar morena o azúcar en polvo recientemente, el dato más importante no es la cantidad total retirada.

Es el código que aparece en la bolsa.

¿Qué debes revisar en tu despensa?

Si tienes uno de estos productos, comprueba:

La marca.

El tipo de azúcar.

El tamaño del paquete.

El UPC o número de artículo.

El código de lote.

Si coincide con la información del retiro, no lo consumas.

La FDA mantiene una base pública de retiros y alertas de seguridad alimentaria, donde los consumidores pueden consultar los productos incluidos en estos procesos.

Si vives en Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Ohio, Pennsylvania o Texas y tienes azúcar morena o azúcar en polvo de las marcas United, Good & Gather o Crystal Sugar, revisa el lote antes de utilizarla. El retiro no afecta automáticamente a todos los productos de esas marcas.

United Sugar Producers and Refiners inició el retiro el 19 de agosto de 2026 y la FDA lo clasificó como Class II el 21 de septiembre. El retiro continúa activo.

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