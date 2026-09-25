¿Pedir Medicaid puede exponerte ante inmigración? Lo que debes saber antes de solicitarlo

El 1 de octubre entra en vigor un cambio federal que restringirá qué inmigrantes pueden recibir Medicaid y CHIP con fondos federales

Unas 80 millones de personas en EE.UU. usan Medicaid. Foto: Niyazz / Shutterstock

Además del costo por la atención médica, muchas familias inmigrantes en Estados Unidos suelen hacerse una pregunta adicional al solicitar una cobertura en Medicaid: ¿puede perjudicar la situación migratoria?

Cualquier inmigrante debe saber que el programa sí verifica el estatus migratorio del solicitante, ya que la elegibilidad depende, entre otros requisitos, de cumplir con algunas condiciones migratorias, además de ingresos y residencia estatal. Sin embargo, no necesariamente implica que sea algo negativo.

Además, el 1 de octubre entra en vigor un cambio federal que restringirá qué inmigrantes pueden recibir Medicaid y CHIP con fondos federales.

Recientemente, el gobierno federal también informó que unas 315,000 inscripciones del programa Obamacare serán canceladas. Esto implica que más de 760,000 personas quedarán fuera de cobertura.

¿Qué cambia con Medicaid el 1 de octubre de 2026?

El cambio proviene de la federal Public Law 119-21, conocida por Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) como Working Families Tax Cut y que incorporó la sección 71109 sobre elegibilidad de extranjeros para Medicaid.

A partir del 1 de octubre, indica la ley, para la cobertura completa de Medicaid financiada con participación federal, los no ciudadanos que podrán mantener la elegibilidad por su categoría migratoria serán:

Residentes permanentes legales, es decir, personas con green card.

Ciertos inmigrantes cubanos y haitianos que cumplen la definición federal de Cuban/Haitian entrant.

Migrantes de los países del Compact of Free Association (COFA): Islas Marshall, Micronesia y Palau, bajo las condiciones establecidas por la ley.

Esto significa que algunos inmigrantes que actualmente pueden considerarse “no ciudadanos calificados” para Medicaid dejarán de tener acceso a la cobertura completa financiada federalmente a partir de octubre.

CMS menciona entre los grupos afectados a refugiados, asilados, determinados beneficiarios de parole y víctimas de trata, salvo que también tengan otra categoría que los coloque dentro de las categorías elegibles.

¿Solicitar Medicaid te expone ante inmigración?

Si consideras que estás en el grupo de inmigrantes que indica Medicaid, es muy probable que la solicitud no tenga efecto. Sin embargo, no equivale por sí mismo a una infracción migratoria.

Hay quienes pueden confundir la federal Public Law 119-21 con la nueva regla de “carga pública”, pero son asuntos diferentes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señala que Medicaid generalmente no se toma en cuenta para esa determinación.

En este sentido, si estás considerando solicitar cobertura no debes asumir que utilizar Medicaid regular provocará automáticamente un problema para obtener una residencia permanente.

¿Qué hacer si no calificadas para Medicaid?

El cambio de octubre no significa que un inmigrante queda sin ninguna posibilidad de atención médica. Medicaid aún conserva la cobertura conocida ‘Emergency Medicaid’, destinada a determinados tratamientos de una condición médica de emergencia.

Además, algunos estados utilizan fondos estatales para ofrecer determinados servicios de salud a inmigrantes que no califican para Medicaid federal. Esos programas estatales son diferentes de Medicaid y sus requisitos varían según el lugar.

Y también existe una excepción relacionada con la opción conocida como ‘CHIPRA 214’, adoptada por algunos estados y que puede cubrir a determinados niños y mujeres embarazadas que están legalmente presentes en Estados Unidos. Esta alternativa no fue eliminada por el cambio del 1 de octubre.

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