LAPD instalará cámaras lectoras de placas en postes de luz de Los Ángeles: lo que se sabe del plan piloto

Los Ángeles avanza con un plan piloto de cámaras inteligentes para leer matrículas tras las críticas contra Flock.

LAPD aprobó la instalación de cámaras inteligentes en la ciudad | Shutterstock

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) prepara un nuevo despliegue tecnológico en las calles de la ciudad. La agencia aprobó un plan piloto de tres meses que permitirá instalar cámaras inteligentes en postes de luz municipales para leer las placas de los vehículos que circulen por la vía pública.

El programa llega en un momento sensible para la vigilancia policial en Estados Unidos. La discusión sobre las cámaras de lectura automática de matrículas ganó fuerza tras las críticas a Flock Safety, una empresa que también ofrece estos sistemas y que enfrentó cuestionamientos por privacidad, seguridad y uso compartido de datos.

La iniciativa forma parte de una relación más amplia entre el LAPD y Axon Enterprise. La compañía ofrecerá las cámaras sin costo para la ciudad durante la prueba y también negocia un contrato de 10 años, valorado en $235 millones de dólares, que incluye nuevas cámaras corporales, sistemas para patrullas, dispositivos Taser, almacenamiento digital y herramientas de inteligencia artificial para redactar borradores de reportes policiales.

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¿Qué harán las cámaras inteligentes del LAPD?

Las cámaras que el LAPD planea colocar en postes de luz tendrán una función concreta. El sistema podrá leer las placas de los autos y reconocer características del vehículo, como el tipo o modelo. La tecnología apuntará hacia el flujo general del tránsito y no hacia residencias privadas, según explicó Dean Gialamas, director de información del departamento.

El LAPD aún no confirma los puntos exactos para el despliegue ni la fecha de inicio de la instalación. Los documentos del acuerdo identifican las ubicaciones como pendientes de anuncio. La policía señaló que elegirá las zonas con base en distintos factores, entre ellos los lugares donde suele concentrarse la actividad delictiva.

Axon llevará adelante la prueba mediante su solución Axon Lightpost. La firma Ubicquia, contratista del proyecto, instalará el equipo en la parte superior de los postes existentes. El dispositivo tomará energía desde la infraestructura de alumbrado público, una característica que evita obras mayores en la vía pública.

¿Las cámaras del LAPD usarán reconocimiento facial?

El LAPD asegura que estas cámaras no incluirán tecnología de reconocimiento facial ni contarán con una herramienta que permita identificar a una persona por su rostro. Gialamas indicó que los equipos podrán captar la imagen del conductor o de peatones que aparezcan dentro del campo visual, pero no podrán establecer su identidad.

Ese punto resulta clave dentro del debate público. Las cámaras de lectura de placas recopilan datos sobre los vehículos que pasan frente a ellas, lo que puede ayudar a ubicar autos vinculados con investigaciones. Sin embargo, también abre preguntas sobre el tiempo de conservación de la información, quién puede acceder a ella y con qué otras agencias puede compartirse.

El LAPD anunció controles para limitar ese acceso. Entre las medidas figuran permisos según el rol de cada usuario, autenticación multifactor, registros de auditoría y pruebas de seguridad independientes cada año. Además, la ciudad y el departamento conservarían la propiedad exclusiva de las imágenes, lecturas de placas, videos, metadatos y resultados derivados de los sistemas.

¿Por qué el plan genera críticas por privacidad?

La prueba con Axon ocurre después de que el LAPD decidió no renovar en julio su contrato con Flock Safety. El departamento citó preocupaciones sobre privacidad, propiedad de datos y seguridad, aunque las conversaciones entre ambas partes continuaron sin un nuevo acuerdo. El LAPD dejó de tener acceso al sistema de Flock desde que venció el contrato anterior a mediados de julio.

Las críticas nacionales contra Flock y otras plataformas similares se enfocan en el alcance de las redes de vigilancia. Una cámara puede registrar el paso de un auto en distintos puntos de una ciudad y generar un historial de movimiento vinculado a una matrícula. Para defensores de privacidad, ese volumen de información exige reglas claras y supervisión pública.

El LAPD sostiene que el programa de Axon buscará combinar el uso investigativo con límites técnicos y administrativos. La prueba no tendrá costo para Los Ángeles durante sus tres meses de duración, pero funcionará como un paso importante dentro del contrato multianual que la policía analiza con Axon Enterprise.

La propuesta también contempla más de 1,600 cámaras para patrullas de policía con capacidad de lectura automática de placas y una futura herramienta llamada Draft One. Ese sistema usaría audio y transcripciones de cámaras corporales para crear un primer borrador de informes, que cada oficial tendría que revisar y aprobar antes de enviarlo a supervisión.

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