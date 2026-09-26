Estudiantes vs. Rosario Central: la final que el fútbol argentino empezó a jugar hace un año

Estudiantes y Rosario Central vuelven a enfrentarse por un título después de una temporada marcada por una disputa sobre el reconocimiento de los campeones, un pasillo que terminó convertido en conflicto y una rivalidad que creció fuera de la cancha.

Ángel Di María, el referente de Rosario Central | MARCELO MANERA / AFP

Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán este sábado en Santiago del Estero por la Supercopa Internacional, pero la historia de esta final comenzó casi un año atrás, cuando los dos clubes quedaron enfrentados por una discusión que involucró los títulos del futbol argentino, a la AFA y a la manera en que se reconoce a un campeón.

Desde entonces hubo un pasillo de espaldas, sanciones, declaraciones cruzadas y dos nuevos enfrentamientos que Estudiantes ganó: 1-0 en el Clausura 2025 y 3-0 en la Copa Argentina 2026.

Ahora vuelven a encontrarse. Esta vez no habrá una protesta ni un gesto simbólico en disputa. Habrá una copa.

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El origen de la disputa

La historia comenzó en 2025. Rosario Central terminó como líder de la tabla anual de la Liga Profesional y, en noviembre de ese año, la AFA instauró el Trofeo al Campeón de la tabla anual y se lo adjudicó al club rosarino. El boletín oficial estableció que la distinción reconocía la actuación del equipo a lo largo de la temporada, pero también aclaró que no otorgaba una plaza internacional ni reemplazaba al Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina o la Supercopa Internacional.

Ahí apareció la diferencia de interpretaciones. ‘Los canallas’ asumieron el reconocimiento como un título de Liga y lo presentaron de esa manera. Estudiantes cuestionó que esa distinción pudiera equipararse con los campeonatos que ya formaban parte de la estructura tradicional de la competencia argentina. La posición de Central quedó reflejada también en la comunicación oficial del club después de la resolución de la AFA.

La disputa dejó de ser administrativa cuando ambos equipos se enfrentaron en noviembre de 2025.

El pasillo que cambió la relación

El 23 de noviembre, Estudiantes visitó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Clausura. Central se presentó como campeón vigente después del reconocimiento de la AFA y estaba previsto un pasillo de homenaje antes del partido. Los jugadores de Estudiantes hicieron algo diferente: se colocaron de espaldas mientras sus rivales pasaban.

La AFA abrió un expediente disciplinario por el episodio. En su resolución, el Tribunal de Disciplina dejó asentado que una parte significativa del plantel, incluido el capitán y otros referentes, había dado la espalda durante el ingreso del equipo homenajeado. La imagen recorrió el fútbol argentino y convirtió una discusión institucional en un conflicto visible entre dos equipos.

El partido terminó con triunfo de Estudiantes por 1-0, con gol de Edwin Cetré y el pasillo quedó como símbolo de una disputa que ya no pertenecía solamente a los reglamentos.

Un año después, una final

La ironía es que ahora Estudiantes y Rosario Central sí disputarán directamente un título. Estudiantes consiguió su lugar en la Supercopa Internacional como campeón del Trofeo de Campeones 2025. Rosario Central lo obtuvo por haber terminado primero en la tabla anual de aquella temporada. La AFA confirmó oficialmente ambos caminos para esta edición.

Es decir, las dos instituciones que protagonizaron aquella discusión vuelven a encontrarse precisamente en una competencia que reúne esas dos vías de clasificación. La Supercopa Internacional pone frente a frente al campeón del Trofeo de Campeones y al equipo que terminó primero en la tabla anual.

La discusión de 2025 ya no necesita declaraciones para regresar. Está incorporada en la propia final.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Rosario Central?

Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán este sábado 26 de septiembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la Supercopa Internacional. El partido comenzará a las 4:00 p.m. ET, 3:00 p.m. CT y 2:00 p.m. PT. La AFA confirmó que, en caso de empate después de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, penales.

La cancha también habló

Desde aquel episodio, Estudiantes y Rosario Central volvieron a encontrarse dos veces. Primero fue el 1-0 de Estudiantes en los octavos de final del Clausura 2025. Después, el 31 de mayo de 2026, volvieron a cruzarse en los 16avos de final de la Copa Argentina. Estudiantes ganó 3-0 con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Ahora la historia tendrá un tercer capítulo deportivo. No es una revancha formal de ninguno de aquellos partidos ni existe un marcador que pueda resolver una discusión institucional. Pero los antecedentes explican por qué este encuentro tiene una carga diferente a la de una final convencional.

Rosario Central llega, además, con Ángel Di María como una de las figuras de un proyecto que tiene al regreso del campeón del mundo como uno de sus grandes capítulos. El club lo presentó en 2025 como el retorno de uno de sus futbolistas formados en casa, después de una carrera que incluyó títulos con Benfica, Real Madrid y la selección argentina.

Del otro lado está un Estudiantes que llega como campeón del Trofeo de Campeones. La final reúne nuevamente a los protagonistas de aquella discusión, pero con una diferencia fundamental: esta vez el título estará definido directamente por lo que ocurra durante 90 minutos.

El regreso de Di María a Rosario

Para Rosario Central, la final también forma parte de una historia mayor. Di María regresó al club que lo formó y volvió a vestir la camiseta auriazul después de casi dos décadas fuera de Rosario. Desde su regreso, el impacto no ha sido solamente simbólico: en el Clausura 2025 marcó el gol del triunfo 1-0 sobre Newell’s en el clásico rosarino y volvió a anotar ante el mismo rival en marzo de 2026, en la victoria 2-0 de Central como visitante.

En el torneo 2026, Di María aparece entre los principales productores ofensivos de Rosario Central: suma cuatro goles y dos asistencias en nueve partidos de liga, de acuerdo con las estadísticas disponibles de la competición. Su regreso, por tanto, no se limita al peso de su nombre o a la historia que representa para el club: también ha tenido incidencia directa en el marcador.

Pero esta no es una definición construida alrededor de un solo jugador. Del otro lado está un Estudiantes que llega después de conquistar el Trofeo de Campeones 2025 y que ahora busca sumar otro título.

La historia individual de Di María convive con otra mucho más institucional: dos clubes que hace menos de un año discutían públicamente sobre qué significaba ser campeón ahora tienen que definir un trofeo entre ellos.

El fútbol argentino y sus campeones

La historia de Estudiantes y Rosario Central también muestra una particularidad del fútbol argentino: una misma temporada puede entregar distintos títulos a partir de competencias diferentes.

En 2025, Rosario Central terminó primero en la tabla anual, con la mayor cantidad de puntos acumulados entre el Apertura y el Clausura, y fue reconocido por la AFA con el Trofeo al Campeón de la Tabla Anual. Estudiantes, por su parte, ganó el Clausura y después conquistó el Trofeo de Campeones, al vencer 2-1 a Platense.

La AFA estableció que ambos reconocimientos coexistieran y que el campeón del Trofeo de Campeones y el primero de la tabla anual disputaran la Supercopa Internacional.

Por eso esta final reúne dos caminos distintos hacia un título: Estudiantes llega como campeón del Trofeo de Campeones y Rosario Central como líder de la temporada 2025. Después de una discusión que durante meses pasó por reglamentos y comunicados, la resolución será mucho más sencilla: un partido y una copa.

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