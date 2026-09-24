Seguro Social: algunos beneficiarios recibirán tres pagos en octubre de 2026

Quienes reciben SSI y Seguro Social tendrán un calendario especial por los adelantos de noviembre y las fechas de pago de la SSA

No todos los beneficiarios recibirán estos pagos / Shutterstock

Algunos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos tendrán una particularidad en su calendario de octubre de 2026: recibirán tres depósitos durante el mes. El motivo no es un pago adicional, sino la combinación de los beneficios regulares con el calendario de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El primer depósito llegará el jueves 1 de octubre y corresponderá al SSI de ese mismo mes. Este programa federal está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, una discapacidad o ceguera.

Un día después, el viernes 2 de octubre, llegará el beneficio regular del Seguro Social para quienes tienen ese pago programado al inicio del mes. La fecha habitual es el día 3, pero en octubre de 2026 cae sábado, por lo que el depósito se adelanta al día hábil anterior.

El tercer depósito se realizará el viernes 30 de octubre, días después del anuncio que se realizará el 14 de octubre. Aunque el dinero llegará todavía en octubre, corresponde al SSI de noviembre, ya que el 1 de noviembre será domingo y la Administración del Seguro Social (SSA) adelantará el pago al último día hábil del mes anterior.

Así, las personas que reciben ambos beneficios tendrán depósitos el 1, 2 y 30 de octubre. Sin embargo, esto no significa que recibirán tres beneficios correspondientes a octubre: uno será el SSI de octubre, otro el Seguro Social regular de octubre y el último será el SSI adelantado de noviembre.

¿Quiénes tendrán tres depósitos?

El calendario también contempla a quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997. Estos beneficiarios suelen recibir su pago regular el día 3 de cada mes, aunque en octubre de 2026 también tendrán el depósito adelantado al viernes 2 porque el día 3 será sábado.

Para quienes reciben únicamente SSI, octubre tendrá dos depósitos: el correspondiente a octubre, el día 1, y el correspondiente a noviembre, que llegará el día 30.

En cambio, para la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social que no reciben SSI, la fecha depende del día de nacimiento. Quienes nacieron entre el 1 y el 10 cobrarán el miércoles 14 de octubre; entre el 11 y el 20, el miércoles 21; y entre el 21 y el 31, el miércoles 28. Este patrón responde a la distribución habitual de los pagos del Seguro Social durante el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes. Por eso, revisar el calendario resulta importante para quienes organizan sus gastos mensuales en función de la llegada de estos beneficios.

El hecho de los tres depósitos no será exclusivo de octubre. El calendario volverá a producir una situación similar en diciembre de 2026, cuando algunos beneficiarios recibirán el SSI de diciembre, su pago regular del Seguro Social y un adelanto correspondiente al SSI de enero de 2027.

Si un depósito no aparece en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales de entrega antes de comunicarse con la agencia. Esta medida busca dar tiempo a que el pago llegue antes de iniciar una reclamación.

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