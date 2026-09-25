Dengue en Florida: los distritos de Tampa que han declarado emergencia sanitaria

Florida registra 143 casos confirmados de dengue en Tampa Bay, donde tres condados declararon emergencia local

Tres condados declararon emergencia sanitaria | Shutterstock

Florida enfrenta un nuevo foco de preocupación por dengue en el área de Tampa Bay. Hillsborough, Pasco y Pinellas activaron emergencias sanitarias locales para reforzar la respuesta ante el brote en la región.

Hillsborough concentra la mayor presión epidemiológica. El condado sumó 36 nuevos casos de dengue durante la semana del 13 al 19 de septiembre. A esta cifra se suma además una persona fallecida . Las trampas instaladas en distintos vecindarios también detectaron actividad del virus en poblaciones de mosquitos.

Florida has confirmed its first death from dengue fever amid its worst outbreak in decades, with 130 locally acquired cases reported this year in Hillsborough County.



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La decisión no implica cierres, restricciones de movilidad ni una emergencia médica para cada residente. El objetivo consiste en acelerar recursos, tratamientos y acciones de prevención antes de que el virus gane presencia en más comunidades del área de Tampa Bay.

¿Por qué Tampa Bay declaró emergencia sanitaria por dengue?

La emergencia sanitaria local permite a los gobiernos de Hillsborough, Pasco y Pinellas responder con más rapidez ante el aumento de actividad del dengue. Las autoridades habían confirmado 143 casos en los tres condados al momento de las declaraciones. La medida no cambia la rutina de los residentes, pero sí amplía la capacidad de acción de las autoridades.

En Hillsborough, donde se han detectado 134 casos, la medida facilita acciones urgentes para proteger la salud pública, coordinar al personal de respuesta, ampliar los tratamientos contra mosquitos y cubrir gastos asociados con la emergencia. La orden también puede abrir la puerta a reembolsos estatales o federales, según las reglas que establezcan las autoridades.

Pinellas reportaba siete casos confirmados y puede agilizar gastos vinculados con el control de mosquitos y la prevención de contagios. Pasco, con dos casos confirmados, adoptó una medida preventiva por el aumento de la transmisión en condados vecinos y el riesgo regional. Aunque Hillsborough concentraba la mayor cantidad de contagios, los tres condados quedaron bajo una respuesta coordinada ante la actividad del dengue en Tampa Bay.

Pasco activó la declaración el 23 de septiembre, mientras Hillsborough y Pinellas lo hicieron el 24 de septiembre. Las medidas coinciden con una mayor vigilancia sanitaria en Tampa Bay y con el refuerzo de las operaciones de control de mosquitos.

¿Qué zonas de Florida están bajo alerta por enfermedades transmitidas por mosquitos?

Florida mantiene varios niveles de vigilancia por enfermedades transmitidas por mosquitos. Hillsborough y Pinellas forman parte del grupo de condados bajo alerta, el nivel de mayor preocupación dentro de las advertencias estatales por actividad de enfermedades transmitidas por estos insectos.

Los condados bajo alerta son:

Duval

Hillsborough

Miami-Dade

Orange

Pinellas

El estado mantiene bajo aviso o advisory, un nivel más bajo, a los siguientes condados:

Alachua

Brevard

Leon

Palm Beach

Pasco

Walton

La alerta apunta a una mayor actividad sanitaria y justifica precauciones reforzadas. El advisory indica una situación que requiere prevención y monitoreo, aunque con una presión menor que la identificada en los condados bajo alerta. Estas clasificaciones pueden cambiar con los nuevos reportes epidemiológicos y los resultados de la vigilancia de mosquitos.

¿Qué deben hacer los residentes para prevenir el dengue?

La prevención se concentra en reducir los lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. El mosquito que transmite el dengue puede aprovechar pequeñas acumulaciones de agua y suele permanecer cerca de viviendas, patios y áreas urbanas.

Las autoridades recomiendan revisar de forma frecuente:

Macetas, platos y recipientes exteriores

Cubetas, juguetes y bebederos de mascotas

Llantas viejas, lonas y recipientes abandonados

Canaletas, desagües y cubiertas de piscina

Cualquier objeto que acumule agua después de la lluvia

También conviene usar repelente registrado, colocar mallas en puertas y ventanas, y vestir ropa que cubra brazos y piernas en zonas con abundancia de mosquitos. Hillsborough ya intensificó las fumigaciones aéreas y terrestres en sectores como South Tampa, East Tampa, Seminole Heights, Bloomingdale y Riverview.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, sarpullido, náuseas y cansancio. Ante síntomas compatibles, en especial después de una picadura o exposición habitual a mosquitos, la recomendación es consultar a un profesional de salud.

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