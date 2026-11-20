De Carlos Vela y Giovani dos Santos a Diego Lainez y Julio Gómez: las Copas del Mundo juveniles han impulsado carreras

Carlos Vela y Giovani dos Santos se volvieron figuras del Tri | Claro Sports

Los Mundiales sub 17 como el que se disputa en Qatar en este 2026 suelen ser una plataforma fundamental para el surgimiento de grandes futbolistas mexicanos que se han convertido en figuras.

En distintas generaciones, el torneo juvenil permitió que jóvenes como Carlos Vela, Giovani dos Santos, Héctor Moreno, Diego Lainez y Julio Gómez mostraran su talento ante el mundo antes de convertirse en figuras del fútbol profesional.

México conquistó dos títulos, el primero de ellos fue en Perú 2005 y el segundo fue como anfitrión en 2011 de la mano de Raúl Gutiérrez, pero el legado de la categoría va más allá de los trofeos: también está en los jugadores que dieron el salto a Europa, se consolidaron en la Liga MX o llegaron a la Selección Mexicana. Sus historias explican por qué cada nueva participación del Tri juvenil despierta tanta expectativa.

Perú 2005: la generación que abrió las puertas de la élite

La conquista del primer campeonato mundial sub 17 cambió la historia de las selecciones juveniles mexicanas. El equipo dirigido por Jesús Ramírez derrotó 3-0 a Brasil en la final y presentó una camada que, con el paso de los años, tendría presencia en algunas de las ligas más importantes del planeta.

Carlos Vela fue uno de los nombres más destacados. Sus cinco goles le permitieron ganar la Bota de Oro del torneo y anticiparon una carrera internacional que incluyó al Arsenal, la Real Sociedad y Los Angeles FC. Su talento ofensivo lo convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de su generación.

Recientemente, Carlos Vela volvió a LAFC en una nueva etapa dentro del cuadro angelino al formar parte del grupo de accionistas.

Giovani dos Santos también dejó una huella importante. Ganó el Balón de Plata y posteriormente pasó por clubes como Barcelona, Tottenham y Villarreal. Durante más de una década fue una pieza habitual de la Selección Mexicana.

A esa generación pertenecieron Héctor Moreno y Efraín Juárez. Moreno construyó una extensa trayectoria en Europa, con etapas en Países Bajos, España e Italia, y disputó cuatro Copas del Mundo. Juárez, por su parte, llegó al Celtic y al Zaragoza, además de representar a México en Sudáfrica 2010. Actualmente, Efraín Juárez ha labrado una importante carrera como entrenador en Colombia, México y Europa.

César Villaluz y Adrián Aldrete completaron parte de aquel grupo que también encontró continuidad y protagonismo en el fútbol mexicano.

México 2011: el título en casa y los héroes del Azteca

Seis años después, México volvió a levantar el trofeo. Esta vez lo hizo ante su afición, en el Estadio Azteca, donde venció 2-0 a Uruguay bajo la dirección de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez.

Uno de los rostros más recordados de aquella selección es Julio Gómez. Su gol de chilena en las semifinales contra Alemania quedó como una de las imágenes emblemáticas del torneo. El delantero recibió el Balón de Oro, reconocimiento que confirmó su protagonismo durante la competencia.

Carlos Fierro también tuvo una actuación sobresaliente y obtuvo el Balón de Bronce. Su carrera continuó en clubes como Chivas y tuvo experiencias fuera de México.

El capitán Antonio ‘Pollo’ Briseño marcó el primer gol de la final y se convirtió en uno de los integrantes de aquella generación con mayor continuidad en la Primera División. También tuvo una experiencia en Portugal. Arturo ‘Ponchito’ González encontró su espacio en la Liga MX y consiguió títulos nacionales e internacionales con Monterrey y Atlas.

No todos alcanzaron la misma proyección internacional, pero aquella selección dejó futbolistas que permanecieron durante años en la conversación del fútbol mexicano.

De Diego Lainez a Eugenio Pizzuto: otras generaciones que dejaron huella

Los campeonatos de 2005 y 2011 no fueron los únicos que impulsaron carreras. En Nigeria 2009, Diego Reyes comenzó a mostrar condiciones que después lo llevaron al Porto, Espanyol y Real Sociedad. También fue parte de la selección que consiguió la medalla de oro olímpica en Londres 2012.

En Emiratos Árabes Unidos 2013, Erick Aguirre formó parte del equipo subcampeón y posteriormente se consolidó en la Liga MX con Pachuca y Monterrey. Su trayectoria también incluyó la medalla olímpica de Tokio 2020.

India 2017 fue el escenario donde Diego Lainez llamó la atención por su habilidad y capacidad para desequilibrar. Su actuación ayudó a impulsar su llegada al Real Betis y su posterior recorrido con la Selección Mexicana.

Brasil 2019, por su parte, dejó otra generación subcampeona. Eugenio Pizzuto ganó el Balón de Bronce y fichó por el Lille de Francia. Efraín Álvarez y Santiago Muñoz también destacaron en aquel equipo y continuaron sus carreras entre la MLS, Europa y el fútbol mexicano.

Cada Mundial sub 17 ofrece una nueva oportunidad para encontrar al siguiente referente del Tri. No todos los jóvenes que brillan en el torneo llegan a convertirse en estrellas, pero la historia demuestra que algunas de las figuras más importantes de México comenzaron a construir su camino precisamente en esa competencia.

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