Puka Nacua cumplirá tres partidos de suspensión desde la lista de lesionados, sin afectar el calendario de los Rams

Puka Nacua recibió 3 juegos de suspensión | SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES VIA AFP

La NFL suspendió tres partidos sin goce de sueldo a Puka Nacua, receptor estrella de Los Angeles Rams, por violar la política de conducta personal de la liga. El anuncio llegó este jueves y cerró una investigación que se extendió durante casi todo el año. El castigo llega acompañado de una advertencia inusual que pone el futuro del jugador en la cuerda floja. Cualquier otro incumplimiento de la normativa podría traducirse en su expulsión de la liga.

El expediente del jugador de 25 años apunta a un incidente ocurrido en la Nochevieja de 2025 en Century City, Los Ángeles. Una mujer lo demandó en marzo por agresión y lesiones. En la demanda afirma que Nacua la mordió en el hombro a ella y también a una amiga, además de lanzar un comentario antisemita sin provocación previa. El abogado del receptor, Levi McCathern, negó la expresión y describió los mordiscos como un juego brusco.

La noticia menos mala para los Rams es que la sanción cae en el momento menos dañino posible. Nacua ya estaba fuera de los emparrillados por lesión y la propia liga le permite purgar la suspensión desde la lista de reserva de lesionados. En la práctica, el equipo angelino no pierde ni un partido extra de una de sus figuras ofensivas.

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¿Por qué la NFL suspendió a Puka Nacua?

La sanción se deriva del altercado de fin de año. La mujer que presentó la demanda civil sostiene que el receptor la agredió durante una celebración, y su relato incluye el mordisco y la frase de corte antisemita que detonó la investigación de la liga. Nacua ha negado las acusaciones desde el primer día, aunque en marzo ingresó en un centro de rehabilitación como parte de su proceso.

La NFL tardó meses en completar su pesquisa y este jueves dio el veredicto final. La liga acordó la sanción con la Asociación de Jugadores y la activó de inmediato, sin margen para más dilación.

¿Cuántos partidos se perderá Puka Nacua con los Rams?

El castigo oficial es de tres encuentros, que cubren los duelos ante Green Bay, Kansas City y San Francisco. Nacua quedará habilitado para reintegrarse el lunes 14 de diciembre, un día después del partido frente a los 49ers. Su regreso real a la acción apunta al 20 de diciembre, cuando los Rams reciban a los Dallas Cowboys.

El golpe económico tampoco es menor. Al tratarse de una suspensión sin goce de sueldo, el receptor dejará de percibir unos $950,000 dólares durante el periodo sancionado.

¿Por qué la suspensión no afecta tanto a los Rams?

Aquí está el detalle que juega a favor del equipo. Nacua entró en la lista de reserva de lesionados el 12 de noviembre por un esguince en los ligamentos cruzado posterior y colateral medial de la rodilla, además de una lesión en el dedo gordo del pie conocida como turf toe. Ambas dolencias se produjeron en la última jugada ofensiva del triunfo ante los Washington Commanders el 8 de noviembre.

Las reglas de la liga permiten que un jugador purgue una suspensión dentro de la reserva de lesionados. Los tres partidos que le restaban en esa lista contarán como los tres partidos de su castigo, así que la sanción no retrasa su regreso ni un solo día más allá del tiempo de recuperación que ya debía cumplir.

Hay precedentes recientes. En 2024, Sam Williams, de los Dallas Cowboys, cumplió una suspensión idéntica de tres partidos pese a estar fuera por toda la temporada. La liga aplica la medida disciplinaria desde el momento en que la impone, sin importar el estado físico del sancionado.

Con marca de 6-4, los Rams ya superaron el primero de esos partidos sin su receptor y apuestan a que el calendario les regale el escenario ideal. Cuando Nacua se recupere de la rodilla, la suspensión ya será historia.

¿Puede la NFL expulsar a Puka Nacua?

Puka Nacua no recibió solo un castigo de tres partidos. Junto con la sanción, la liga le envió una advertencia formal por escrito que pone en riesgo su permanencia en la competición. Cualquier otra violación de la política de conducta personal lo expondrá a un castigo mayor, incluida la expulsión definitiva de la NFL.

El aviso va más allá de las faltas nuevas. La liga incluyó entre los motivos de expulsión el incumplimiento de las condiciones de su programa de rehabilitación y de conciliación. Es decir, Nacua no solo debe evitar nuevos incidentes. También debe demostrar que completa punto por punto el proceso correctivo que le impusieron.

Para un receptor de apenas 25 años, con estatus All-Pro y un contrato franquicia en el horizonte, el mensaje de la liga no admite interpretaciones. El talento que lo llevó a la cima en tiempo récord ya no lo protege. Su próximo error dentro de la NFL podría ser el último de su carrera.

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