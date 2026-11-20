La clasificación de jerseys más vendidas en las Grandes Ligas incluye a seis jugadores latinos entre los 20 primeros

Vladimir Guerrero Jr. es el latino que más vende para Blue Jays. Foto: Shutterstock

Al igual que en el fútbol, donde existen camisetas favoritas para regalar en navidad, el béisbol de la MLB también se crece por los jerseys más vendidos durante una temporada. Esto incluye a los peloteros latinos, que suelen tener un lugar especial dentro de sus equipos.

Para la campaña 2026, las Grandes Ligas y MLB Players, Inc. publicaron una clasificación con las indumentarias más solicitadas en tiendas oficiales deportivas. El listado incluye a seis jugadores latinos entre los 20 primeros y el venezolano Ronald Acuña Jr., de los Atlanta Braves, se ubica en el cuarto lugar.

Según explica el portal de la MLB, el ranking liderado por el japonés Shohei Ohtani (LA Dodgers) se elabora considerando las ventas de camisetas Nike registradas desde el ‘Opening Day’ en la red de tiendas de Fanatics, entre ellas MLBShop.com.

En este sentido, no representa todas las ventas de mercancía deportiva del mercado estadounidense, sino una medición específica de ese circuito comercial, que en teoría es el oficial.

Los seis peloteros latinos con más jerseys vendidos en 2026

1. Ronald Acuña Jr. (Venezuela) – Atlanta Braves

El jardinero venezolano ocupa el cuarto lugar de la clasificación y es el latino mejor ubicado en el listado de 2026. Su popularidad está relacionada con el poder ofensivo, la velocidad y espectáculo en el terreno.

El ganador del premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los Braves y mantiene una amplia base de seguidores dentro y fuera de Venezuela.

Su camiseta Nike blanca de local, versión réplica, se encuentra en la tienda oficial de la MLB por un precio regular de $149.99 dólares, aunque algunas promociones la sitúan en $119.99 dólares. También está disponible una versión roja alternativa que puede encontrarse por aproximadamente $97.49 dólares durante determinadas ofertas.

2. Fernando Tatis Jr. (República Dominicana) – San Diego Padres

El dominicano es otro de los grandes referentes latinos del béisbol estadounidense. No solo destaca en el diamante con su velocidad y potencia, sino también por su capacidad para conectar con los aficionados jóvenes y por su presencia en campañas comerciales.

La camiseta blanca de local con su nombre y número está disponible se consigue en la tienda oficial por $149.99 dólares, pero algunas tallas aparecen con descuentos que la dejan en $119.99 dólares. También hay alternativas de otros colores y diseños.

3. Juan Soto (República Dominicana) – New York Mets

El jardinero dominicano es una de las figuras ofensivas más reconocidas de las Grandes Ligas y es el latino mejor pagado en esta temporada. Después de consolidarse como una estrella con los Nationals, Padres y Yankees, Soto llegó a los Mets como una de las principales figuras del proyecto deportivo de Nueva York.

En la tienda oficial de MLB se pueden encontrar distintos modelos de su camiseta. La réplica blanca de local tiene un precio regular de $149.99 dólares, mientras que la versión ‘Limited’ cuesta $174.99 dólares. Con descuentos promocionales, algunos modelos pueden conseguirse desde $97.49 dólares.

4. Vladimir Guerrero Jr. (República Dominicana) – Toronto Blue Jays

El inicialista dominicano-canadiense es uno de los bateadores más reconocidos de su generación. Hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, ha construido su propia trayectoria con los Blue Jays gracias a su poder ofensivo y capacidad para producir carreras.

Su participación en la postemporada 2025, en la que bateó para .397 con 8 jonrones, 15 carreras impulsadas y un OPS de 1.289 en 18 juegos, impulsó su popularidad, fortaleciendo además el vínculo con la afición dominicana.

El jersey blanco de local con su nombre se comercializa en MLBShop.com por $149.99 dólares, aunque algunas promociones permiten adquirirlo por aproximadamente $119.99 dólares. También hay versiones alternativas en azul claro y rojo, con precios que varían según el diseño y la disponibilidad.

5. Elly De La Cruz (República Dominicana) – Cincinnati Reds

Otro dominicano que se ha convertido en una de las figuras jóvenes más atractivas de la MLB. Su combinación de fuerza, velocidad y habilidad defensiva le ha permitido ganarse un lugar entre los peloteros más seguidos de Cincinnati.

La camiseta roja alternativa Nike de los Reds aparece en la tienda oficial con un precio regular de $149.99 dólares. Sin embargo, otros diseños, como el modelo blanco alternativo, han llegado a ofrecerse por $66.99 dólares durante liquidaciones.

6. Nolan Arenado (Estados Unidos, de ascendencia puertorriqueña y cubana) – Arizona Diamondbacks

El antesalista estadounidense de raíces latinas completa la representación de este grupo. Es uno de los defensores más destacados de su generación y ha ganado 10 Guantes de Oro por sus jugadas desde la tercera base, aunque todavía ninguno con Arizona.

En MLBShop.com aparece una camiseta Nike blanca de los Diamondbacks con un precio regular de $114.99 dólares, aunque algunas ofertas la han situado alrededor de $74.74 dólares.

Al momento de comprar un jersey de la MLB, los precios dependen del modelo, el jugador, el diseño y la disponibilidad de tallas. También debes considerar los impuestos estatales y los posibles gastos de envío, además de promociones.

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