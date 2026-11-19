Conoce qué supermercados, farmacias y tiendas de dólar atenderán en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias

Tiendas que abrirán durante Thanksgiving | Shutterstock

El jueves 26 de noviembre Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias y millones de familias preparan la cena más importante del año. En medio de los preparativos, siempre aparece un olvido de último minuto, ya sea el pan, el puré o la salsa de arándanos. La buena noticia es que varias cadenas de supermercados, farmacias y tiendas de descuento abrirán sus puertas con horarios especiales para atender a los compradores de último momento.

El panorama general repite la tendencia de los últimos años. Los grandes minoristas del país optaron por cerrar y dar el día libre a sus empleados, mientras que las cadenas de alimentos y las tiendas de conveniencia asumieron el rol de salvavidas del feriado. La mayoría operará con jornadas más cortas de lo habitual, por lo que conviene salir temprano de casa.

Antes de tomar el auto, ten en cuenta un detalle clave. Los horarios pueden cambiar según la ciudad y la sucursal, incluso dentro de una misma cadena. La recomendación de los expertos en consumo es verificar el local más cercano en el sitio web o la aplicación de cada tienda antes de salir. Esta es la lista completa de los negocios que atenderán el 26 de noviembre y los que mantendrán sus puertas cerradas.

¿Qué supermercados abrirán el Día de Acción de Gracias 2026?

Las cadenas de alimentos concentran la mayor oferta del feriado, casi siempre con cierre a media tarde.

Kroger abrirá con horario restringido pues sus tiendas cerrarán a las 4:00 p.m. en todas sus sucursales.

abrirá con horario restringido pues sus tiendas cerrarán a las 4:00 p.m. en todas sus sucursales. Meijer atenderá de 6 a.m. a 5 p.m., una de las jornadas más amplias del día.

atenderá de 6 a.m. a 5 p.m., una de las jornadas más amplias del día. Sprouts abrirá de 7 a.m. a 2 p.m.

abrirá de 7 a.m. a 2 p.m. Whole Foods operará con horario reducido y varias sucursales cerrarán a la 1 p.m.

operará con horario reducido y varias sucursales cerrarán a la 1 p.m. Stop & Shop abrirá de 7 a.m. a 3 p.m.

abrirá de 7 a.m. a 3 p.m. ACME Markets atenderá de 7 a.m. a 4 p.m.

atenderá de 7 a.m. a 4 p.m. Albertsons, Safeway, Food Lion, Save a Lot, Wegmans y Tops abrirán con horarios reducidos que varían por localidad.

abrirán con horarios reducidos que varían por localidad. H-E-B abrirá en su horario habitual y cerrará a las 12:00 p.m..

¿Qué farmacias atenderán el 26 de noviembre?

Las farmacias se convierten en un recurso esencial durante el feriado, tanto para medicinas como para compras imprevistas.

Walgreens abrirá todas sus sucursales este año, no solo las de 24 horas, y la mayoría respetará su horario habitual. La compañía informó que más de 4,000 farmacias abrirán con normalidad durante la jornada.

CVS también abrirá, aunque el horario dependerá de cada sucursal y región. La cadena aconseja consultar su localizador de tiendas en línea antes de visitar el local.

¿Qué tiendas de descuento y conveniencia abrirán en Thanksgiving?

Las tiendas de dólar representan una opción práctica para resolver compras rápidas sin gastar de más.

Dollar General abrirá de 7 a.m. a 8 p.m., aunque algunas sucursales ajustarán su horario.

abrirá de 7 a.m. a 8 p.m., aunque algunas sucursales ajustarán su horario. Dollar Tree atenderá de 8 a.m. a 5 p.m.

atenderá de 8 a.m. a 5 p.m. Family Dollar abrirá de 8 a.m. a 6 p.m.

abrirá de 8 a.m. a 6 p.m. Bass Pro Shops y Cabela’s recibirán clientes de 9 a.m. a 6 p.m., ideales para quienes buscan adelantar regalos.

recibirán clientes de 9 a.m. a 6 p.m., ideales para quienes buscan adelantar regalos. Las tiendas de conveniencia y gasolineras operarán con normalidad en la mayor parte del país.

¿Qué tiendas no abrirán el Día de Acción de Gracias 2026?

La lista de cierres incluye a los minoristas más grandes del país. Walmart cerrará todas sus sucursales por 24 horas y reanudará operaciones el viernes 27 a las 6 a.m. con el arranque del Black Friday, aunque sus ofertas seguirán disponibles en línea.

También cerrarán Target, Costco, Sam’s Club, Aldi, Trader Joe’s, Publix y BJ’s Wholesale Club, junto con Best Buy, Home Depot, Lowe’s, Kohl’s, Sephora y Ulta. La mayoría volverá a abrir el Black Friday con horarios extendidos, así que el descanso del jueves dará paso al día de compras más intenso del año.

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