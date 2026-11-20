El pronóstico anticipa posibles nevadas en zonas montañosas y regiones del norte del país, un factor que podría complicar los viajes durante el feriado

Son nueve los estados con alerta de nieve para Thanksgiving / Shutterstock

Thanksgiving 2026 podría llegar acompañado de nieve en distintas regiones de Estados Unidos. Aunque millones de personas se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias el jueves 26 de noviembre, el panorama meteorológico apunta a posibles nevadas en varias zonas del país, especialmente en las montañas del oeste.

De acuerdo con las perspectivas del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las áreas con mayor atención incluyen las Cascadas, las montañas Klamath, el norte de Sierra Nevada y algunos sectores de las Montañas Rocosas del norte. Estas regiones podrían registrar nevadas importantes entre el 26 de noviembre y los primeros días de diciembre.

¿Dónde podría nevar durante Thanksgiving 2026?

El noroeste del Pacífico aparece entre las regiones con posibilidades de recibir nieve. Las zonas elevadas de Washington y Oregon, particularmente la cordillera de las Cascadas, presentan un riesgo de nevadas intensas. Sin embargo, en localidades de menor altitud podría predominar la lluvia, por lo que las condiciones variarán considerablemente según la elevación.

En el norte de California, las montañas Klamath y el norte de Sierra Nevada también figuran en el panorama meteorológico. Los sectores de mayor altitud podrían recibir acumulaciones importantes, aunque la perspectiva actualizada del CPC deja fuera del área de riesgo a las montañas de Sierra Nevada situadas al sur del lago Tahoe.

Otro punto de atención serán las Montañas Rocosas del norte, especialmente en sectores de Idaho, Montana y Wyoming. La posibilidad de nevadas intensas se concentra en áreas montañosas y no representa una advertencia general para todos los habitantes de esos estados.

Minnesota y los Grandes Lagos también podrían recibir nieve

El Alto Medio Oeste tampoco queda completamente fuera del panorama invernal. En Minnesota y otras zonas de la región podrían presentarse episodios de nieve durante uno o dos días de la semana de Thanksgiving. Por ahora, los pronósticos no ofrecen suficiente precisión para identificar las localidades que recibirían mayores acumulaciones.

Asimismo, los alrededores de los Grandes Lagos y algunos sectores del valle de Ohio podrían experimentar chubascos de nieve y temperaturas frías durante el jueves 26 de noviembre. Este escenario todavía presenta incertidumbre y dependerá de la evolución de los sistemas meteorológicos.

¿Cuáles son los nueve estados que aparecieron en los primeros pronósticos?

Las primeras informaciones meteorológicas mencionaron nueve estados con posibilidades de recibir nieve: California, Nevada, Oregon, Washington, Utah, Idaho, Montana, Wyoming y Colorado.

Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que vaya a nevar en todo el territorio de esos estados. La actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA concentra el riesgo de nevadas intensas en las Cascadas, las montañas Klamath, el norte de Sierra Nevada y las Rocosas del norte.

Para quienes planean viajar por carretera durante el feriado, uno de los puntos que merece especial atención es el paso Donner, en California, y la Interestatal 80 (I-80). Una combinación de nieve, viento y baja visibilidad podría complicar la circulación en este corredor montañoso, utilizado por miles de conductores.

Conviene recordar que el pronóstico del CPC comprende el periodo del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Por lo tanto, no confirma que las nevadas ocurrirán exactamente durante la cena de Thanksgiving ni permite establecer todavía cuántas pulgadas podrían acumularse en cada localidad.

La recomendación para quienes tengan vuelos o recorridos por carretera es consultar los avisos meteorológicos y las condiciones de tránsito antes de salir. Por ahora, la señal más consistente apunta a las zonas montañosas del oeste, mientras que el panorama para las grandes ciudades y otras regiones del país sigue siendo menos definido. Thanksgiving podría tener un ambiente invernal en algunos destinos, pero todavía es pronto para hablar de una tormenta generalizada en Estados Unidos.

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