Ordenan retiro de arándanos contaminados con E. Coli en cinco estados

Doce personas enfermas obligan a retirar arándanos congelados GreenWise en Publix por riesgo severo de E. coli

12 personas han enfermado por los arándanos contaminados | Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) elevó a su categoría máxima de riesgo sanitario el retiro de varios lotes de arándanos congelados de la marca GreenWise comercializados en la cadena de supermercados Publix. Esta medida de emergencia responde a un brote de la bacteria Escherichia Coli (E. Coli) que ya provocó que doce personas presentaran cuadros médicos severos.

El organismo federal catalogó esta notificación como un retiro de Clase I, una etiqueta reservada exclusivamente para aquellas situaciones donde existe una probabilidad razonable de sufrir consecuencias graves para la salud o incluso la muerte. Aunque afortunadamente no se han registrado víctimas mortales, cuatro de los pacientes afectados requirieron internación en hospitales de Florida y Georgia tras consumir la fruta.

Si tienes alguna de estas bolsas guardadas en casa para preparar tus batidos o desayunos diarios, la instrucción de los especialistas es tajante. La recomendación sanitaria exige no comer el producto bajo ninguna circunstancia, desecharlo a la basura de inmediato o devolverlo al punto de venta para recibir un reembolso total.

Productos contaminados y estados bajo alerta

El retiro preventivo abarca distintas presentaciones de fruta orgánica congelada cuyos empaques tienen fechas de caducidad anteriores al 9 de febrero de 2028. Las investigaciones oficiales detallan tanto los artículos específicos como el alcance geográfico de la distribución:

Arándanos enteros orgánicos GreenWise en presentación de diez onzas con código universal 41415-06453.

Arándanos enteros orgánicos GreenWise en bolsa grande de 48 onzas con registro 41415-12053.

Mezcla de bayas orgánicas enteras GreenWise de diez onzas identificada con la clave 41415-06753.

Mezcla de bayas orgánicas enteras GreenWise de 48 onzas marcada con el número 41415-12153.

Lotes importados desde Chile por la firma Frutas y Hortalizas del Sur que dieron positivo preliminar a la bacteria.

Sucursales comerciales de Publix ubicadas en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Riesgos y síntomas de salud

La cepa detectada en esta investigación pertenece a una variante capaz de producir toxinas dañinas en el tracto digestivo humano. Los síntomas suelen manifestarse entre dos y nueve días después de haber ingerido las bayas contaminadas.

Los afectados experimentan habitualmente cólicos estomacales agudos, diarrea con sangre, náuseas, fiebre y vómitos constantes. En los escenarios más complejos, la infección puede avanzar hacia el síndrome urémico hemolítico, una falla renal potencialmente letal que ataca con mayor agresividad a niños pequeños, personas mayores y pacientes con defensas bajas.

Medidas inmediatas para consumidores

Cualquier persona que haya pasado la fruta a recipientes plásticos sin conservar el paquete original debe tirarla de inmediato para evitar una amenaza innecesaria a la salud familiar.

Además de desechar el alimento, los especialistas recomiendan limpiar y desinfectar a profundidad todos los cajones del congelador, recipientes y licuadoras que hayan estado en contacto con los arándanos. Si consumiste estas bayas recientemente y experimentas malestar estomacal prolongado, acude cuanto antes con un médico para recibir atención preventiva.

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