¿Los chiles jalapeños también contagian salmonela? Chipotle los retira de 4 mil restaurantes

La cadena de comida Chipotle Mexican Grill decidió retirar sus chiles jalapeños en colaboración con la FDA y los CDC

Restaurante Chipotle ubicado en Virginia. Foto: John Hanson Pye / Shutterstock

Después que más de 19 millones de huevos fueran retirados del mercado por un brote de salmonela en Estados Unidos, las autoridades sanitarias se enfrentan a una situación similar, pero con chiles jalapeños.

Chipotle Mexican Grill anunció el pasado martes la decisión de retirar sus jalapeños en más de 4 mil restaurantes. La razón: podrían estar vinculados con un brote de salmonela que actualmente investiga la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La cadena de comida rápida aclaró en un comunicado que tanto la FDA como los CDC “no consideran que exista un riesgo actual”, debido a que los jalapeños asociados con el brote “ya no se encuentran en los restaurantes”.

Especializada en cocina tex-mex, Chipotle tiene su sede principal en California y cuenta con cientos de establecimientos en seis países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y ahora México, luego del primer restaurante inaugurado en Monterrey.

¿Los chiles jalapeños pueden transmitir salmonela?

Aunque no aparece dentro de los alimentos principales que mencionan los CDC, como huevos, carnes de animales mal cocidas o la leche sin pasteurizar, la realidad es que los jalapeños sí pueden transmitir salmonela.

Según Medline Plus, las bacterias pueden llegar al chile a través del agua de riego, la tierra o el contacto con animales en las granjas. En este sentido, pueden portar salmonela en su superficie exterior.

Esta bacteria provoca una enfermedad llamada salmonelosis, una infección intestinal que puede causar varios síntomas: desde dolor de cabeza hasta fiebre y deshidratación.

A través de un comunicado, actualizado el 5 de agosto, la FDA notificó: “Se han reportado un total de 345 personas infectadas con la cepa de Salmonella causante del brote en 27 estados” y vinculada a los chiles jalapeños retirados por Chipotle.

La agencia también precisó que hay 36 hospitalizaciones registradas, sin fallecimientos.

Especialistas en salud alimentaria indican que para prevenir el riesgo de salmonela deben enjuagarse con agua limpia antes de cortarse y cocinarse. Asimismo, se deben lavar las tablas de picar y los cuchillos para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan, a cualquier persona, buscar atención médica si ha comido jalapeños recientemente en algún restaurante de comida mexicana.

Brote de ciclosporiasis causa dos muertes en Michigan

Estados Unidos también batalla con un brote de ciclosporiasis, el cual mantiene bajo vigilancia a las autoridades de salud pública, debido a su relación con alimentos frescos contaminados.

A mediados de julio se reportaron más de 7,000 casos confirmados, aunque no todos correspondían al mismo brote.

Dentro de ese total, las autoridades vincularon al menos 1,644 infecciones y 94 hospitalizaciones con lechuga iceberg de Taylor Farms, de México, servida en establecimientos de Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

En uno de sus reportes más recientes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan notificó que dos personas murieron debido a la infección intestinal, conocida por provocar “diarrea explosiva”.

La ciclosporiasis es provocada por el parásito ‘Cyclospora cayetanensis’. Según los CDC, la transmisión sucede principalmente cuando una persona consume alimentos o agua contaminados. El mayor riesgo está en las frutas y verduras que no fueron desinfectadas adecuadamente.

Te puede interesar: