Cinco momentos en los que Venus Williams hizo historia en el US Open

La tenista estadounidense recibió una invitación para participar en este Grand Slam, reviviendo así una carrera marcada por finales, títulos y momentos que cambiaron el tenis femenino

Venus nuevamente alegrará el US Open / Dylan Buell / Getty Images Via AFP

Venus Williams volverá a ser protagonista en Flushing Meadows. La tenista estadounidense recibió una wild card para el cuadro femenino de singles del US Open 2026, una invitación que le permitirá presentarse nuevamente en uno de los escenarios donde construyó buena parte de su legado. La organización también la tiene contemplada en dobles mixtos junto a Alexander Bublik.

A sus 46 años, la siete veces campeona de Grand Slam encarará otra aparición en Nueva York, después de su participación en el WTA 1000 de Cincinnati, pero su historia en el torneo comenzó mucho antes de que levantara un trofeo. Desde aquella irrupción como adolescente hasta una final que cambió la conversación sobre el tenis femenino, estos son cinco episodios que explican por qué Venus ocupa un lugar especial en la historia del US Open.

Los cinco momentos que marcaron su legado en Flushing Meadows

Una final inesperada en su debut

En 1997, con apenas 17 años y sin ser preclasificada, Venus Williams llegó hasta la final del US Open en su primera participación. El resultado fue extraordinario: se convirtió en la primera finalista no sembrada del torneo desde 1958 y en la primera tenista que alcanzaba la definición en su debut desde Pam Shriver, en 1978.

No pudo completar la hazaña ante Martina Hingis, pero aquella derrota tuvo otro significado. Flushing Meadows acababa de descubrir a una jugadora que durante los siguientes años transformaría el tenis femenino.

Su primer Grand Slam llegó en Nueva York

Tres años después, Venus regresó a la final y esta vez no dejó escapar la oportunidad. En el US Open 2000 derrotó a Lindsay Davenport para conquistar el primer título de Grand Slam de su carrera.

La victoria coronó un verano espectacular. Antes de llegar a Nueva York, Venus había ganado Wimbledon y, semanas después, consiguió el oro olímpico en Sydney. Su triunfo en Flushing Meadows confirmó que ya no era una promesa: era una de las grandes figuras del circuito.

Venus volvió a ganar y defendió su corona

En 2001, la estadounidense volvió a levantar el trofeo en Nueva York. Esta vez, venció a su hermana Serena en una final que ya forma parte de la memoria colectiva del llamado ‘deporte blanco’.

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El bicampeonato también consolidó uno de los períodos más dominantes de su trayectoria. Entre 2000 y 2001, Venus consiguió ganar Wimbledon y el US Open en años consecutivos, una muestra del poderío que ejercía sobre las canchas rápidas.

La primera final de Grand Slam entre Venus y Serena

La final de 2001 tuvo una dimensión que iba mucho más allá del resultado. Fue el primer enfrentamiento entre Venus y Serena por un título de Grand Slam.

Venus ganó 6-2 y 6-4, pero el verdadero impacto se extendió mucho más allá del marcador. Dos hermanas afroamericanas disputaban el campeonato más importante de Estados Unidos frente a una audiencia masiva, algo que ayudó a ampliar la visibilidad del tenis femenino y a convertir a las Williams en referentes culturales además de deportivas.

Una final femenina en horario estelar

Aquel duelo entre Venus y Serena también marcó otro precedente: fue la primera final femenina de individuales del US Open programada en horario estelar. El partido colocó al tenis femenino en uno de los escaparates deportivos más importantes de la televisión estadounidense.

Por eso, la nueva presencia de Venus en el US Open 2026 tiene un componente especial. La jugadora que alguna vez sorprendió al mundo con 17 años regresará a Nueva York después de haber ayudado a transformar la historia del torneo. Su invitación es una noticia del presente, pero también una oportunidad para recordar todo lo que comenzó en Flushing Meadows en 1997.

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