Memphis Depay, entre la crisis y el desafío de salvar a Corinthians

La renovación del delantero neerlandés hasta 2028 llega en medio de deudas, cambios salariales y la urgencia de recuperar estabilidad deportiva

Depay llevará en sus hombros el futuro de Corinthians / Miguel Schincatiol / AFP

Memphis Depay continuará en Corinthians hasta julio de 2028, pero su renovación está lejos de ser un simple voto de confianza. El delantero neerlandés queda vinculado a un club que atraviesa dificultades económicas, arrastra pagos pendientes y necesita mejores resultados para evitar que una temporada irregular termine en un nuevo problema.

La continuidad del atacante también representa una apuesta de alto riesgo. Corinthians necesita que su principal figura responda dentro de la cancha, mientras Depay deberá demostrar que puede liderar al equipo en un escenario de máxima presión. La relación, después de semanas de tensión, sobrevivió a una negociación que puso al descubierto los problemas financieros del club.

Una renovación marcada por la crisis

A comienzos de agosto, Depay acusó a Corinthians de incumplir un compromiso para extender su contrato por dos años. Según el futbolista, la propuesta ya había recibido el aval de distintas áreas de la institución. La dirigencia, sin embargo, consideró que asumir ese compromiso podía afectar todavía más la sostenibilidad económica del club.

La tensión llegó en un momento delicado. También existían desacuerdos relacionados con primas y pagos pendientes, lo que aumentó la distancia entre el entorno del jugador y la directiva. El conflicto parecía abrir la puerta de salida al futbolista, pero ambas partes terminaron encontrando una fórmula para mantener al jugador en Brasil.

Memphis cambia las condiciones

El nuevo acuerdo contempla una reducción salarial, una revisión de las cantidades adeudadas y la eliminación de algunos beneficios adicionales. El vínculo se extiende hasta el 31 de julio de 2028 y, según los detalles publicados sobre el convenio, el costo estimado ronda los 135 millones de reales (unos 26 millones de dólares), además de otros 7,7 millones (unos 1,4 millones de dólares) destinados a acciones de marketing.

También cambia el sistema de incentivos. Memphis dejaría atrás los bonos individuales por partidos, goles o títulos y pasaría a recibir el llamado “bicho”, una prima colectiva relacionada con el rendimiento del plantel. Para Corinthians, el cambio busca acercar el contrato de su estrella a una estructura financiera más controlable.

Ahora comienza la parte más difícil. Desde su llegada en 2024, Depay se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo y formó parte de los planteles que conquistaron la Copa do Brasil de 2025 y la Supercopa do Brasil de 2026. Su producción, sin embargo, tendrá que sostenerse mientras el club intenta recuperar estabilidad en el terreno de juego.

Corinthians necesita resultados y Depay está llamado a ser una de las piezas principales para conseguirlos. El equipo ocupa una posición que todavía le permite mirar hacia los puestos continentales, pero la irregularidad aumenta la presión en cada jornada. Goles, asistencias y liderazgo serán especialmente importantes en los próximos compromisos nacionales e internacionales.

La renovación, por eso, no significa que Corinthians haya resuelto sus problemas. Más bien, transforma el conflicto en una apuesta de largo plazo. El club conserva a un futbolista capaz de marcar diferencias y mantener su atractivo internacional, mientras Depay obtiene continuidad en un proyecto que le exige responder a la altura de su salario y de las expectativas de la afición.

El neerlandés queda así ante uno de los mayores desafíos de su etapa en Brasil: ayudar a Corinthians a salir de su momento complicado sin permitir que la crisis financiera termine contaminando el rendimiento deportivo. Memphis se queda, pero ahora tendrá que demostrar que puede convertirse en la respuesta que el club necesita.

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